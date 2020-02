CORONAVIRUS. NIENTE MESSE A MILANO. COLPA DI SALVINI….

Marco Tosatti

Mal gliene incolse, a Antonio Spadaro, sj, e ai suoi accoliti preti politicanti, di accodarsi all’inverecondia del PD e della sinistra in generale che accusava di sciacallaggio la Lega, e la Destra, perché chiedevano misure serie di quarantena per chi giungeva dai focolari di infezione. Ora che siamo al terzo morto, e siamo uno dei tre Paesi più contagiati, lo sciacallaggio è chiaro chi l’ha fatto, sventolando il razzismo: la sinistra e certo ceto clericale ideologizzato, e colluso con il governo inetto e incapace. Pezzo Grosso vista la disposizione dell’arcivescovo di Milano di sospendere ogni celebrazione rivolge a padre Spadaro una domanda imbarazzante…

§§§

Gentile dottor Tosatti, sarei ansioso di leggere la spiegazione che darà Spadaro sulle ragioni del manifesto qui riportato. Potrebbe, nella sua illuminata intelligenza, spiegare che il coronavirus, che è una punizione divina per i peccati di Salvini e dei sovranisti, ci priva della messa. Ergo, Salvini è responsabile delle messe non più celebrate a Milano e dintorni.

Dimenticavo, nell’ordinanza l’Arcivescovo da la responsabilità al Presidente della Regione Attilio Fontana, leghista!! Ergo, non solo paghiamo per i peccati della Lega di Salvini, ma siam costretti a privarci della Messa per l’ordinanza di Fontana–Leghista. Caspiterina, sta Lega sgrana Rosari, ma ci impedisce di andare a messa…

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti