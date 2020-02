CORONAVIRUS. IL POPOLO DEL WEB CASTIGA I PRETI POLITICANTI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, dopo la figuraccia vissuta nei giorni scorsi da padre Antonio Spadaro, sj, pensavo che in tema di coronavirus i preti politicanti (di sinistra) si sarebbero un po’ calmati. E invece…come potete vedere dalle immagini che seguono, e a cui lascio il compito di raccontare la storia, un certo membro dell’Ordo Predicatorum ha rilanciato l’argomento, commettendo un errore in latino (homo homini –dativo – lupus, non homo hominis –genitivo – lupus) ma anche illustrando il suo post con una fotografia che risale a diversi anni fa, della folla che si scontrava con la polizia in una piazza dell’Ucraina. Non a caso tutto questo è stato rilanciato da Nello Scavo, il giornalista migrantista di Avvenire, uno dei grandi fautori del traffico delle ONG e del traffico di esseri umani. Sempre per misericordia, mi raccomando, mica perché il tutto costituisce una lucrosa fonte di proventi per i soggetti interessati: ONG, cooperative di accoglienza, Caritas e istituzioni analoghe. Quello che mi sembra interessante però è il volume e la qualità delle reazioni al post del domenicano; mi sono fermato a un certo punto, ma direi che la grande maggioranza gliene dice quattro. Il che è bello e istruttivo, e testimonia del fatto che persino (noi) i cattolici a un certo punto si stufano…. Buona lettura.

§§§

E poi carissimi Stilumcuriali, non potevo trattenermi dal condividere con voi questo manifesto appello all’umana imbecillità lanciato nei giorni scorsi dal PD di Lodi, e stranamente scomparso (cancellato) nelle ultime ventiquattro ore…chissà perché. Ma direi che si accompagna bene alle farneticazioni dei religiosi di cui sopra: lo stesso livello di demagogia perniciosa. Ma almeno questi sono del PD, eredi del PCI…si può capire no?

§§§

