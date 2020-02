XENOFOBIA? LAPORTA SVELA IL TACITO RAZZISMO DELLA SINISTRA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Piero Laporta ci ha inviato questa riflessione nata dalla lettura dell’articolo pubblicato ieri da Stilum Curiae e firmato da Agostino Nobile sulle responsabilità vicine e lontane di follie come quella avvenuta ad Hanau, in Germania. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti,

l’ottima analisi d’Agostino Nobile sulle cause della xenofobia, ammesso che la xenofobia esista davvero, è pienamente condivisibile. Vorrei tuttavia aggiungere un poscritto.

Fa davvero bene, Nobile a sostenere, con lucida analisi dei fatti sociali, che la xenofobia non sia affatto diffusa come vogliono farci credere. Basti osservare infatti la pazienza e la sopportazione, nonché gli atti di carità spontanea (fuori dagli affaristici circuiti accattocomunisti) ai quali ogni giorno assistiamo nelle nostre città e in quelle europee. Di questo ai media non interessa, ovvio.

D’altronde non può definirsi xenofobia, per esempio, la ribellione del quartiere Torre Maura, all’estrema periferia orientale di Roma, dove per 30 anni il Campidoglio ha trascurato miglioramenti urbani e sostegni sociali agli anziani e ai disagiati autoctoni. Da Torre Maura non di meno si pretendeva esultanza, regalando un alloggio popolare a una famiglia di nomadi, al di là d’ogni graduatoria di merito. In quel quartiere ho dimorato per un quarto di secolo, lo conosco benissimo. È abitato da gente meravigliosa, di grandissima umanità. Qualcosa deve pur significare se un tempo votavano compattamente Pci e poi PD (dopo aver coperto numerosi covi delle Brigate Rosse) e oggi votano altrettanto compattamente per Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Un episodio può spiegarlo.

Quando Veltroni venne a via delle Rupicole, a Torre Maura, per la campagna del suo secondo turno da sindaco di Roma, il giorno prima del veltroniano comizio, una squadra del comune scavò buche e piantò una ventina di alberi lungo il marciapiedi, altrimenti tristemente spoglio di ornamenti sino a quel momento. Subito dopo il comizio, la stessa squadra tornò, tolse gli alberi, riempì le buche e sparse asfalto. Le cicatrici di quella squallida operazione rimasero sul marciapiedi e sono visibili tuttora. Probabilmente gli alberi furono portati, come le mucche di Mussolini, sulla scena del comizio successivo.

Le cicatrici rimasero anche nelle persone. Il mio amico Catullo, comunista convinto dai tempi di Togliatti, mi confessò mesi dopo d’aver annullato la sua scheda con una falce e martello.

Oggi la servile grancassa mediatica insulta gli abitanti delle periferie romane quando si ribellano all’ulteriore peggioramento delle loro condizioni di vita. Il sindaco Raggi scaccia dal centro i brutti migranti, scaricandoli sulle periferie. Non di meno, dai Parioli, dal quartiere Monti, da via Cortina d’Ampezzo e da Santa Marta, Lerner, Saviano, Anna Foa & C. tromboneggiano d’accoglienza e tolleranza.

Non lo confesserà mai la cricca dei “porti spalancati”, eppure è evidente un retropensiero acidamente razzista nelle loro menti infette di dittatura: «Tu, nero, tu, mussulmano, tu, clandestino, tu, nomade, venite qui col nostro aiuto, per votare come vogliamo noi».

Più d’un nipotino del Pci ha vagheggiato la riconquista del potere perduto attraverso l’immigrazione. D’altronde non c’è altra spiegazione di fronte a tanta apparente dissennatezza. Se consentissimo infatti l’ingresso a 80milioni di africani, sarebbero esattamente quanti ne nascono in un solo anno in quel continente. È quindi evidente che l’immigrazione incontrollata non risolve i problemi dell’Africa, mentre certamente crea ulteriori problemi a chi potrebbe potenzialmente aiutare gli africani a casa loro.

Non bisogna tuttavia confondere la situazione dell’Italia con quella tedesca, come tenta di gabellarci Lerner.

La Germania, distruggendo l’industria italiana ed espandendo la propria, ha effettivamente avuto necessità di braccia nuove e quindi aperto le porte agli stranieri, con filtri etnici ben precisi: siriani sì, turchi sì, cinesi va bene, orientali anche. E africani? No, quelli no, a meno che non siano giovani, sani e disposti a farsi sfruttare, nei campi e nei postriboli. Chi sfugge ai filtri, anche se intercorrono accordi internazionali, lo sedano, lo caricano su un autobus e lo riportano nell’accogliente Italia, ridotta a filtro delle fumosità tedesche e nordeuropee.

La Germania è alle prese tuttavia con un imprevisto drammatico, cui neppure le panzane di Lerner possono rimediare. Nel popolo tedesco, quello sì, è diffuso largamente il razzismo. Il nazismo in Germania ha radici profonde e inestirpabili, anzi alimentate proprio dal IV Reich. La strage di Hanau, per quanto drammatica, è la punta d’una montagna, sommersa proprio dalle panzane della propaganda politico sociale della dittatura UE. È una punta, sì, tuttavia sempre più aguzza e appariscente anche negli esiti elettorali.

L’Italia invece non è razzista bensì crescentemente infastidita dalle fandonie dei Lerner, del IV Reich e dalle loro dispendiose ipocrisie.

Il giorno in cui questa consapevolezza dilagherà anche fra i migranti – e si sta già spargendo – quando i migranti saranno consapevoli di essere stati usati diabolicamente per ignobili scopi che hanno sconvolto le loro esistenze e quelle delle loro famiglie, quando questo accadrà inesorabilmente, quanti hanno propiziato l’immigrazione incontrollata dovranno amaramente pentirsene come, a sua volta, la furba Angela Merkel ha motivo oggi di riflettere sulle proprie ipocrite e spietate politiche immigratorie. www.pierolaporta.it

Piero Laporta

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti