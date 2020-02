CORONAVIRUS. SPADARO SCAGLIA IL TWEET E NASCONDE LA MANO…

Marco Tostati

La Chiesa al tempo del Coronavirus. Mentre in Italia si sta diffondendo il virus, siamo già a due morti, però per fortuna non siamo razzisti, la gente mangia involtini primavera il Presidente della Repubblica va in scuole con allievi cinesi, l’allegro governatore della Toscana rossissima e antifascista decide di non mettere in quarantena migliaia di persone che arrivano dalla Cina e il cosiddetto governo si fa trovare impreparato, però si affanna ad accusare di allarmismo chi (se di destra) si preoccupa, l’impagabile direttore de La Civiltà Cattolica, quello che una volta era un organo serio e equilibrato, scaglia un tweet e poi si accorge che forse è troppo e ritira la mano.

Ma il web è implacabile, gli screenshot pure, e come già gli era successo con i cardinali dei Dubia il gesuita che sussurra (ahimè) al Pontefice, e alla cui stessa compagnia appartiene fa veramente una figura che in altri tempi e altre Chiese forse gli sarebbe costata qualche cosa. Cioè la sua unica preoccupazione in questa tragedia – perché quando la gente muore è una tragedia – sembra quella di dare addosso alla parte politica che non predilige. Cioè i “sovranisti”. In corrispondenza di amorosi sensi con il governo più impresentabile della storia della Repubblica. Ma vi pare possibile, dignitoso e umano, soprattutto da parte di un prete?

Epperò non si ferma mica lì. Avendo cercato di cancellare la gaffe cancellando il tweet (e possiamo dire che l’immagine presentata, con quello che sta accadendo nella Cina comunista tanto amata dal Vaticano, con video di gente incatenata e portata a forza in quarantena e altre amenità del genere, sembra evocativa di cose pessime) se la prende con chi evoca un possibile dispiacere divino nella nascita e nel propagarsi di questo virus, così pericoloso che pare riesca a “vivere” per vari giorni fuori dal portatore umano.

Sarà un’esagerazione bigotta e iper-devozionale pensare a un castigo sovrannaturale (anche se certi libri, le Scritture, a cui anche i gesuiti potrebbero e dovrebbero fare riferimento non mancano di esempi del genere) ma parlare di “lupi” travestiti da “pastori” accennando a un collega nel sacerdozio forse è un po’ troppo, no? Perché se pensiamo a padre Spadaro, e ad altri a lui vicini e sodali gli accostamenti nella genia dei canidi si sprecano. Si può andare a fantasia dalle volpi alle jene agli sciacalli ai licaoni e anche ai rottweiler…Ciascuno può divertirsi a identificare il suo personaggio di corte in una delle creature…Povera Chiesa.

