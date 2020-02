PEZZO GROSSO E LA FOLLIA MIGRANTISTICA DI TRE CARDINALI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre grazie al governo e al Ministro degli Interni Lamorgese è ripartito alla grande il business dei nuovi schiavi, finanziato per la gioia delle coop e delle Caritas dai soldi (nostri) dello Stato, tre cardinali hanno avuto la geniale idea di suggerire ai preti europei di smistare i clandestini presenti a Lesbo nelle parrocchie europee, come potete leggere qui…Pezzo Grosso ha notato questa uscita estemporanea, e ha fatto una riflessione. Che speriamo gli interessati trovino modo di leggere.

§§§

PG a Tosatti.

Caro Tosatti, il mio vecchio direttore spirituale di tanti anni fa (gesuita) mi ha insegnato a <salvare sempre l’intenzione> della persona di cui ci si sta occupando o preoccupando. Se legge il link qui riportato, capisce di che parlo e che fatica ho fatto a salvare l’intenzione di questi prelati-consacrati qui citati.

Ma se la loro intenzione, poverini, è retta, devo concludere che sono ignorantini e stupidini, quasi una vergogna per il mondo cattolico (dico tanto per dire, visto che ormai il mondo cattolico sembra vergognarsi solo dei tradizionalisti…).Lo sentenzio perché, come potete leggere sotto, costoro propongono una soluzione errata ad un problema di cui non conoscono le cause e le circostanze. Aggravando pertanto in modo irreversibile la situazione di questi esseri umani.

Ma anche aggravando sempre più la reputazione della Chiesa cattolica, ormai ridotta a distributrice di “pasti caldi” agli emigrati nelle chiese stesse dismesse o semidismesse, cosicché poi gli immigrati possano trasformarle in fast food (kebab & cous-cous) o in moschee o in night club…”.

Tre cardinali sembrano aver preso alla lettera le rimostranze provenienti dal basso, chiedendo al resto del clero europeo di mettere a disposizione tanto le parrocchie quanto i monasteri del Vecchio Continente.

Ho deciso di salvare l’intenzione; ma non di non valutare ugualmente il comportamento di costoro. Comportamento surreale invero, il mio direttore spirituale gesuita li avrebbe presi a bacchettate perché manifestamente non sanno di che parlano.

Parto dalle motivazioni del processo di migrazione, voluto, pianificato e supportato direttamente ed indirettamente da ambienti legato all’Onu, da almeno 20 anni.

Addirittura proclamato dal Segretario ONU, Kofi Annan. Il processo di migrazione ha tre obiettivi principali: 1°- creare sincretismo religioso nelle nazioni con religioni dogmatiche (chissà quali:..), per eliminare del tutto le radici cristiane d’Europa?. 2°- frenare le nascite nei paesi poveri trasferendo i maschietti con capacità riproduttiva in Europa, lasciando i vecchi a casa. 3°- Meticciare così la “razza “ europea. E’ possibile che il Pontefice e suoi maggiori consiglieri non abbiano il minimo sospetto di questa volontà dichiarata e scritta nei documenti Onu e nei documenti delle Conferenze internazionali presiedute dall’ONU o dalle organizzazioni satelliti? Con tutti gli esperti ONU che girano ormai in Vaticano, da padroni più che da ospiti, (da Jeffrey Sachs in su) questo rende perplessi.

Le ipotesi sono tre:

– Prima ipotesi: Non lo hanno capito, sono solo anime candide che vedono solo il bene, il buono, il giusto e il bello, ovunque. Confermando che non fanno esercizi spirituali da decenni e non si confessano da anni. Pertanto non distinguono più il bene dal male, il giusto dall’ingiusto, sono diventati confusi- ignoranti, stupidi, incapaci e pertanto indegni dell’abito che portano.

– Seconda ipotesi: Hanno capito, ma subiscono le pressioni degli “ambienti” che ormai governano la (ex) Santa Sede, perciò son vili e codardi.

– Terza ipotesi: Sono complici di questo processo, sono pertanto traditori.

§§§

