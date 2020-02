NOBILE: POLITICA E MEDIA CORREPONSABILI DELLA XENOFOBIA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilumc Curiae, Agostino Nobile ci ha inviato una breve riflessione sulla tragedia accaduta ad Hanau, in Germania, dove uno psicopatico ha compiuto una strage senza senso prima di uccidere sua madre e togliersi la vita. Ci sembra che come sempre Agostino Nobile abbia colto il senso profondo delle cause di questa follia. Buona lettura.

Quando politica e media sono corresponsabili della xenofobia

Dopo la terribile strage di immigrati di Hanau, in Germania, i governanti e in Vaticano dovrebbero come minimo porsi delle domande. Soprattutto perché gli immigrati in Europa ci sono sempre stati, ma mai in maniera così massiccia e ingovernabile.

Invece il coro mediatico punta l’indice contro la xenofobia e la destra. Gad Lerner, con i suoi imbarazzanti limiti razionali, twitta: “Impressiona l’analogia fra la strage nei shisha bar di Hanau e il raid di Macerata che due anni fa cambiò il corso della politica italiana (per come fu dai più giustificato dalle condizioni ambientali in cui era maturato). Il killer era un ammiratore di Hitler iscritto alla Lega.”

Se il criminale fosse stato musulmano i media e i Gad Lerner, ancora prima di conoscere la vita e le motivazioni dell’attentatore, l’avrebbero dipinto come un malato mentale. L’attentatore tedesco Tobias Rathjen uccide la madre e si suicida, ma nonostante questa follia è classificato come uno xenofobo di destra. A parte questa evidente malafede, dobbiamo chiederci, chi alimenta la xenofobia?

Secoli di Storia dimostrano che gli immigrati di altre culture, intenzionati a non integrarsi nei paesi ospitanti, hanno creato problemi sociali non indifferenti. Hanno altresì provato che per annichilire una società è sufficiente immetterci masse di immigrati senza lavoro. Se poi gli immigrati considerano la cultura ospitante moralmente inferiore, la loro arroganza e violenza possono facilmente creare in soggetti mentalmente fragili azioni aberranti come quella di Hanau. Possiamo dunque dire che i bergogliani e i governi filo-immigrazione sono i primi responsabili della xenofobia e delle migliaia di vittime causate da integralisti musulmani.

Una boutade. Se nelle strade dove vivono i governanti e i Gad Lerner qualcuno imponesse la permanenza di immigrati vaganti, senza lavoro, che magari smerciano droghe, con lo smartphone sempre in mano, facendo i loro comodi infischiandosi del comune buon vivere, come reagirebbero lor signori? Ricordiamo che Bergoglio tirò uno schiaffetto sulla mano di una giovane cinese che cercava di trattenerlo per potergli parlare. Cosa farebbe il vescovo di Roma se una trentina di immigrati gironzolassero in Santa Marta e dintorni comportandosi come nelle strade d’Italia e d’Europa? Altro che schiaffetto sulla mano.

Agostino Nobile

Categoria: Nobile

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti