RVC A BIANCHI: NON FACCIA PROSELITISMO ECOLOGICO PLEASE…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Romana Vulneratus Curia ha letto dell’excursus ecologico di Enzo Bianchi, della Comunità di Bose, che fra l’altro da gennaio è oggetto di una visita apostolica. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, il quotidiano preferito da Bergoglio, Repubblica, ieri lunedì 17 febbraio, ha pubblicato un poetico articolo di Enzo Bianchi, saggista, monaco laico, fondatore della Comunità di Bose. E’ un articolo struggente. Per un animo sensibile di un adolescente sofferente per le lezioni scolastiche sul “gender”, o per i genitori separati, ed allevato da nonni che han fatto entrambi la resistenza, un pezzo così tocca il cuore, converte… all’ecologismo di Bianchi.

Bergoglio ha chiesto di non convertire, di non fare proseliti, di non fare apostolato perché la chiesa non ha nulla da insegnare. Ma Enzo Bianchi ha disobbedito, sta facendo apostolato, proselitismo, sta convertendo : all’ambientalismo, religione universale che accomuna tutti gli uomini della terra, pardon, della Terra (maiuscolo).

Santa madre Terra.

Caro Tosatti, dopo il sinodo amazzonico, l’idolatria sta prendendo piede. E magari il rag. Bianchi potrebbe aspirare ad essere un profeta. Vediamo perché.

Enzo Bianchi comincia dicendo di essere lui stesso terra, perché <veniamo dalla terra e alla terra ritorneremo>.

Pensi Tosatti che i miei insegnanti gesuiti mi spiegavano (ex Genesi) che l’uomo fu tratto dal fango, da Dio, e sempre Dio gli trasfuse l’anima.

Ma forse Bianchi non è andato dai gesuiti a studiare, è divenuto teologo per “corrispondenza”?

L’amore “viscerale” che Bianchi dichiara di avere per la terra, e lui ripropone quasi fosse una ode-sonetto di San Francesco d’Assisi (molto probabilmente per compiacere Papa Francesco, anche inconsapevolmente), non è però una lode al Creatore (come invece si proponeva San Francesco), ma proprio alla madre terra che lui idolatrata.

Una prova definitiva che Enzo Bianchi è un teologo per corrispondenza la si trova quando parla della terra affidata all’uomo. Attenzione, – affidata all’uomo (Adam) per essere il suo giardiniere, non sfruttatore – . Ma che scherza?

Il Giardiniere nell’Eden è Dio stesso, l’uomo al massimo doveva fare l’ortolano, lavorare e concimare la terra. Poi, dopo la cacciata, doveva fare lo stesso, ma faticando…

Chissà comunque se nel corso per corrispondenza seguito dal ragionier Bianchi era spiegato che il “giardino dell’Eden “ è lo Spirito. Chissà se era spiegato che – Ecologia Cristiana – nella dottrina cristiana significa prendersi cura anzitutto delle persone, creature umane, come faceva Gesù. (Avete mai letto che Gesù si fosse occupato di vegetali?).

Poi il grande e dotto Rag. Bianchi, monaco laico e teologo per corrispondenza, per supportare il suo ecologismo a difesa di madre terra, cita un monaco del XII secolo, Alano di Lilla.

Lo credo bene che Alano di Lilla difendeva la terra; lui lottava contro l’eresia Cataro-Albigese, che sosteneva che la terra-il mondo era opera del maligno…

Ragioniere, ragioniere, ….

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Romana Vulneratus Curia

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti