FILM HOT DAI SALESIANI. CHISSÀ CHE DIREBBE DON BOSCO…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un nostro lettore e amico ci ha fornito due segnalazioni interessanti. Ve le sottoponiamo, chiedendoci che cosa avrebbe pensato il fondatore della famiglia – San Giovanni Bosco – delle iniziative.

La prima riguarda Busto Arsizio, in provinca di Varese, dove oggi oggi 18 febbraio sarà proiettato nel Cinema Teatro San Giovanni Bosco il film: “La vita invisibile di Euridice Gusmao” con “violente scene di sesso”(come riportato testualmente nella seguente recensione sul sito specializzato Cineuropa). Questo cinema si trova a Busto Arsizio (Varese) in Via Bergamo 12.

Come si può vedere andando sul loro sito: https://www.cinesgbosco.it/ per il 18 febbraio 2020 è in programmazione il film: “La vita invisibile di Euridice Gusmao”

Sul sito specializzato Cineuropa, riguardo questo film c’è questa recensione specifica

in cui si parla di “violente scene di sesso”: https://cineuropa.org/it/newsdetail/373189/

e sul sito specializzato Internet Movie Data Base, questo film ha valutazione

SEVERE nella sezione Sex & Nudity e si possono leggere le motivazioni specifiche di questa valutazione: https://www.imdb.com/title/tt6390668/parentalguide?ref_=tt_stry_pg

Sempre in questa scheda alla sezione Certification si dice che negli USA questo film

ha valutazione “Rated R for strong sexual content/graphic nudity and some drug use”

Invece presso il Cinema Busan (di Mogliano Veneto) Sala di Comunità aderente all’ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) c’è un film in programmazione per i prossimi 19 e 20 febbraio 2020 (come si può vedere sul sito del Cinema Busan http://www.cinemabusan.it/ ) dal titolo “Ritratto della giovane in fiamme” nella cui recensione si parla testualmente di “hot lesbian sex scenes”) e scheda filmica.

Il Cinema Busan è sala di comunità ACEC (basta scorrere quasi fino in fondo la suddetta pagina e compare a sinistra il logo ACEC). Non è chiaro – ma è possibile – che sia di proprietà dei Salesiani. È ubicato in via Don G. Bosco, 39/41 nel centro di Mogliano Veneto, di fronte alla chiesa di Santa Maria Assunta

Il film “Ritratto della giovane in fiamme”, come si può leggere, ha scene di sesso lesbo. Si trova tutto nella prima recensione a questo film presente al link:

https://freepress.org/article/portrait-lady-fire-film-review dove si parla testualmente di “hot lesbian sex scenes”. Inoltre sul sito specializzato Internet Movie Data Base al seguente link: https://www.imdb.com/title/tt8613070/parentalguide?ref_=tt_stry_pg

si può leggere la scheda filmica con la descrizione alla sezione Sex & Nudity.

Come si può vedere sempre sulla suddetta pagina di Internet Movie Data Base alla sezione Certification negli Stati Uniti d’America questo film è classificato come: R: Restricted, Children Under 17 Require Accompanying Parent or Adult Guardian.

Qualche perplessità è legittima, o il dialogo, l’uscita, le periferie ecc. ecc. presuppongono anche una bella spolverata di sesso, etero o omosessuale?

