DISPACCI DALLA CINA. CORONAVIRUS, OMBRE CINESI E VATICANO

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il Maestro Aurelio Porfiri ha inviato i suoi Dispacci, incentrati ovviamente sull’epidemia che dalla Cina terrorizza il mondo, e con un accenno naturalmente all’incontro storico fra il “Ministro degli esteri” vaticano e il suo omologo cinese. Buona lettura.

Ombre cinesi

Siamo nel pieno dell’epidemia del coronavirus, o COVID-19, come è stato ufficialmente battezzato. In Cina i numeri suggeriscono una ecatombe, e prliamo solo dei numeri ufficiali, in quanto le cifre sono senz’altro diverse da quello che ci viene detto. Ci si continua ad interrogare sui silenzi del governo cinese. Il ben informato Guido Santevecchi, sul “Corriere della Sera” del 17 febbraio in un articolo firmato con Marta Serafini informa che la leadership cinese sapeva già da tempo del coronavirus ma che c’è stata la solita manovra per cercare di fare passare la cosa sotto silenzio: “«Il 7 gennaio, ho dato ordini verbali e istruzioni sulla prevenzione e il contenimento del coronavirus». Così ha detto Xi Jinping il 3 febbraio in un discorso ai dirigenti comunisti, per sottolineare che non perse tempo nell’intervenire. Le parole del segretario generale sono state pubblicate ora sulla rivista del Partito Qiushi, che significa «Cercare la Verità». Ed è una Verità controversa questa. Perché finora la narrazione ufficiale datava al 20 gennaio il primo intervento di Xi nella crisi. Bisogna ricordare che il primo caso di «polmonite misteriosa» a Wuhan era stato scoperto a inizio dicembre e che per giorni e settimane la Cina aveva taciuto. Prima comunicazione da Pechino all’Organizzazione mondiale della sanità il 31 dicembre. Fino al 20 gennaio a Wuhan parlavano di «45 casi», sempre di «infezione misteriosa». Il 18 gennaio gli epidemiologi dell’Imperial College di Londra spiegarono che i conti non tornavano: i contagi non potevano essere meno di 1.700, una questione di semplici calcoli statistici considerando che a Tokyo erano stati scoperti tre casi di coronavirus, importato da Wuhan. Il 20 gennaio la Cina ammise la gravità dello scoppio del coronavirus: era già epidemia, con 4 morti e oltre 200 contagiati, ma la Commissione sanitaria nazionale assicurava ancora che «era prevenibile e contenibile». La stampa di Pechino riferì che quel 20 gennaio il compagno segretario generale aveva presieduto una seduta del Politburo e aveva osservato: «È assolutamente cruciale fare un buon lavoro di prevenzione e controllo epidemiologico, la sicurezza e la salute della popolazione sono la priorità massima». Il 21 gennaio il Partito-Stato il Partito-Stato disse ai quadri delle lontane province cinesi: «Chi nascondesse informazioni sul virus sarebbe punito severamente e inchiodato per l’eternità alla colonna dell’infamia». Il professor Zhong Nansnhan, l’esperto che aveva lavorato ai tempi della Sars, dichiarò che il misterioso coronavirus partito dal mercato del pesce e degli animali di Wuhan a fine dicembre «salta anche da persona a persona». Ancora il 23 gennaio, con 25 morti ufficiali, la tv statale non parlava della situazione già tragica di Wuhan, preferiva aprire il tg con le immagini di Xi in ispezione in una lontana provincia, osservava che l’entusiasmo del leader «contagiava la folla». E il leader faceva gli auguri di Buon Capodanno lunare al popolo cinese. Ma dal 24 gennaio, Wuhan veniva messa in quarantena: 11 milioni di abitanti chiusi in casa, aeroporto e stazione ferroviaria chiusi. Il 28 gennaio Xi ricevette a Pechino il capo dell’Organizzazione mondiale per la sanità e proclamò: «L’epidemia è un demone, noi non permetteremo a un demone di restare nascosto… fin dall’inizio il governo cinese ha dato prova di apertura e trasparenza per diffondere nel tempo più breve le informazioni sul virus». Ma quale inizio? Ora, stranamente Qiushi rivela che Xi Jinping aveva dato le prime istruzioni il 7 gennaio. Dunque sapeva già allora, 13 giorni prima dell’allarme generale”. Questa ricostruzione del Corriere della Sera ricalca altre simili offerte da altri giornali, come La Repubblica.

Eppure, da parte di organizzazioni ufficiali si offre una narrativa diversa, come quella offerta dal Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore generale della World Health Organization, che così viene riportato dal “South China Morning Post” di Hong Kong, parlando della leadership del partito comunista cinese in questa crisi: “We have met the [Chinese] president. We have seen the level of knowledge he has on the outbreak. Don’t you appreciate that kind of leadership? We don’t say anything to please anyone”. E questa non è la prima dichiarazione entusiastica in questo senso, anche se nella comunità internazionale i dubbi sul modo in cui la crisi è stata gestita sono molti. E questi dubbi riguardano anche i veri numeri di contagi e morti, l’origine del virus, la presunta emarginazione di coloro che tentavano di denunciare questa malattia misteriosa già nei primi giorni del contagio.

Intanto il ministro degli esteri vaticano ha incontrato il suo omologo cinese, un incontro definito come storico e in cui si è parlato sicuramente dell’accordo provvisorio firmato nel settembre 2018. Molte voci si sono sollevate per criticare quell’accordo, in quanto sono di queste giorni notizie di sopressioni di chiese, vescovi ridotti a dormire per strada, cattolici costretti ad aderire all’associazione patriottica, spinte per fare in modo che le religioni siano in linea con le direttive del partito comunista, ateo e materialista. Ma non sappiamo cosa si sono detti i due ministri, tranne alcune dichiarazioni ufficiali, così come non sappiamo cosa dice l’accordo segreto. A chi conviene? Questa domanda dovrebbe essere in cima a tutte le nostre preoccupazioni.

