THE 2 POPES. FOR THE AMERICAN CATH (TRAD AND NOT) TO READ.

Marco Tosatti

Dear friends and enemies of Stilum Curiae, a previous article has created a lot of discussion on the web especially in the United States. It was an article dedicated to the unique situation we are experiencing. Two popes live together in the Vatican. During the discussion I recommended reading a very interesting article that appeared in Duc in Altum, the blog of Aldo Maria Valli, written by Prof. Silvio Brachetta. I translated it into English for those who could not read Italian. Enjoy reading it.

Massimo Franco, in Corriere della Sera on 8th February, supported the idea of an end of the “era of the two Popes”, in the sense that, in his opinion, something broke between Ratzinger and Bergoglio, after the publication of Robert Sarah’s book together with Benedict XVI. But did there really exist an “era of the two Popes”? You wouldn’t say so. The “era of the two Popes” has always been something refined, artificial, studied at the table. It was and it is an imposed situation, not justified by any reference to apostolic tradition or Scripture or to some theology; not explained, except in a chained and twisted way.

The “era of the two Popes” consists only in a series of photographs, in which the protagonists show affection and goodness. A simple operation of façade, no more than that of the broom that moves the dust under the carpet.

Theology is clarity. If it is not clear, not only is it useless, it is harmful. Theology is that screen of darkened glass that is placed before Scripture – the fathers say somewhere – to soften the too much glow of the Word of God, blinding as the sun at noon. But if the screen, instead of being made of glass, is an opaque body, the light of the Word is extinguished and nothing is seen.

After orthodox theology, after heterodox theology, we have now arrived at incomprehensible theology, which does not need to explain much, because it does not know how to explain and, after all, has nothing to explain, and does not even confess to not knowing.

Archbishop Georg Gänswein, in his time (in 2016), to justify the coexistence of a Pope and an Emeritus Pope, had tried to formulate what could be called the “theory of the enlarged ministry”. According to this theory, the papacy could also envisage the Pope Emeritus, “contemplative member” alongside the “active member”, who would be the elected Pope. On what basis does the theory stand? On what page of Scripture? On what authority of the doctors or fathers of the Church? Gänswein, evidently, does not answer, since he cannot answer. And he can’t answer because there’s nothing to say or to prove, since it’s a hypothesis that has been worked out at the table.

When ancient theologians knew something, they said it openly, without excessive and cloying pirouettes. When they didn’t know how to answer, they said, “I don’t know”. The passage from the normal alternation between two pontiffs to the scene is a moment, because if the frankness is replaced by the maneuver, who notices it is not only the Eternal Father, but also the universe world.

Saint Bonaventure, one of the greatest mystics in history, has never had mystical visions, nor has he ever been tormented by demons. His was a completely ordinary mysticism, but enough to be expressed in an extraordinary way, in the unprecedented pages he left us.

In Saint Bonaventure there is not a single collation, a single speculation that has not been demonstrated and clearly written. His word is clear, always supported by Scripture and the fathers – or even by some pagan authority. The Seraphicus has never allowed himself to express opinions without a reference, although he might even have done so, given the greatness of his thought.

The same can be said of Saint Thomas and many other doctors, who have always interpreted the Sacred Text not from private conviction, but from what had been transmitted to him. And, in case nothing had been transmitted on something, nothing they said or wrote, but they humbly recognized their own limit.

Even the Protestant theologians of the twentieth century overcome, in humility, the new incomprehensible theology. When Karl Barth, for example, tears apart the analogy of being and presents his “totally different” God, the error is immediately recognizable. One can point it out, as one indicates a way. Barth makes himself understood, allows debate, his theses can be catalogued and allow a reply.

Behind the Protestant (and non-protestant) concepts of “Weltanschauung”, “demythization”, “criticism of the sources” or “Sitz im Leben”, there may be something chained or a certain artificial mixture between the biblical disciplines and the sociological and historical ones, but there is always something understandable and, therefore, questionable. There is all a speculative work that, almost always, has tried to take into account, if not the apostolic tradition, at least shared scientific discoveries, in the field of archaeology, philology or psychology.

Today there is no longer any of that. There is no longer even a Protestant heterodox vision, where heterodoxy is the presence of errors. But what errors should be discovered in confusion? In confusion there is no mistake there is only confusion.

Massimo Franco expresses himself only on the functional quality of the situation in progress. In the background of his article we can see the two protagonists who do not know how to manage a real or presumed “equality of rank”. Everything revolves around external, accidental, a-theological terminologies, far from the substance: “book mess”, “clumsy management”, “already delicate balances”, “recalibrating and redefining boundaries”, “shadow of the predecessor”, “double loyalty”, “lost status”, “watershed in the pontificate”. And with these arguments one would like to come to a conclusion, as if the history of salvation were a hare hunt among drunks.

If an epoch is really over, it is certainly not that of the two Popes, but of those who have always refused to admit that there is the coexistence of two Popes. It is not the end, then, but the beginning of the awareness of an artificial and shattered situation.

It has begun, we hope, the era of the lifting of the carpet and the discovery of how much dust has accumulated underneath it.

Massimo Franco, sul Corriere della Sera dell’8 febbraio scorso, ha sostenuto la fine dell’«era dei due Papi», nel senso che, a suo parere, qualcosa si è rotto tra Ratzinger e Bergoglio, dopo la pubblicazione del libro di Robert Sarah assieme a Benedetto XVI. Ma davvero è esistita un’«era dei due Papi»? Non si direbbe proprio. L’«era dei due Papi» è stata sempre qualcosa di raffazzonato, artificiale, studiato a tavolino. Si è trattato e si tratta di una situazione imposta, non giustificata da nessun richiamo alla tradizione apostolica o alla Scrittura o a una qualche teologia; non spiegata, se non in maniera incatenata e contorta.

L’«era dei due Papi» consiste solo in una serie di fotografie, nelle quali i protagonisti ostentano affetto e bonarietà. Una semplice operazione di facciata, non più di quella della scopa che sposta la polvere sotto il tappeto.

La teologia è chiarezza. Se non è chiara, non solo non serve a nulla, ma è dannosa. La teologia è quello schermo di vetro oscurato che si mette davanti alla Scrittura – dicono i padri da qualche parte – per attenuare il troppo bagliore della Parola di Dio, accecante come il sole a mezzogiorno. Ma se lo schermo, invece che essere di vetro, è un corpo opaco, la luce della Parola si spegne e non si vede più nulla.

Dopo la teologia ortodossa, dopo la teologia eterodossa, siamo ora approdati alla teologia incomprensibile, che non ha bisogno di spiegare granché, perché non sa spiegare e, in fondo, non ha nulla da spiegare, e non confessa nemmeno di non sapere.

L’arcivescovo Georg Gänswein, a suo tempo (nel 2016), per giustificare la coesistenza di un Papa e di un Papa Emerito, aveva tentato di formulare quella che potrebbe essere chiamata la “teoria del ministero allargato”. Secondo questa teoria, il papato potrebbe anche prevedere il Papa Emerito, «membro contemplativo» accanto al «membro attivo», che sarebbe il Papa eletto. Su che base si regge la teoria? Su quale pagina della Scrittura? Su quale autorità dei dottori o dei padri della Chiesa? Gänswein, evidentemente, non risponde, poiché non può rispondere. E non può rispondere perché non c’è nulla da dire o da dimostrare, trattandosi di un’ipotesi partorita a tavolino.

Quando gli antichi teologi sapevano qualcosa, la dicevano apertamente, senza eccessive e stucchevoli piroette. Quando invece non sapevano rispondere, dicevano “non so”. Il passaggio dal normale avvicendamento tra due pontefici alla sceneggiata è un attimo, perché se la schiettezza viene sostituita dalla manovra, chi se ne accorge non è solo il Padreterno, ma anche l’universo mondo.

San Bonaventura, uno dei più grandi mistici della storia, non ha mai avuto visioni mistiche, né mai e stato vessato dai demoni. La sua fu una mistica completamente ordinaria, ma sufficiente per essere espressa in modo straordinario, nelle pagine inaudite che ci ha lasciato.

In san Bonaventura non c’è una sola collazione, una sola speculazione, che non sia stata dimostrata e redatta chiaramente. La sua parola è limpida, sempre sorretta dalla Scrittura e dai padri – o persino da una qualche autorità pagana. Il Serafico non si è mai permesso di esprimere opinioni in batteria, sebbene lo avesse anche potuto fare, vista la grandezza del suo pensiero.

Lo stesso può dirsi di san Tommaso e di molti altri dottori, che da sempre hanno interpretato il Testo sacro non sul privato convincimento, ma da quello che gli era stato trasmesso. E, nel caso nulla fosse stato trasmesso su qualcosa, nulla essi dicevano o scrivevano, ma riconoscevano umilmente il proprio limite.

Persino i teologi protestanti del Novecento superano, in umiltà, la novella teologia incomprensibile. Quando Karl Barth, ad esempio, fa a pezzi l’analogia dell’essere e presenta il suo Dio «totalmente altro», l’errore è subito riconoscibile. Lo si può indicare, come si indica una strada. Barth si fa capire, permette il dibattito, le sue tesi sono catalogabili e permettono una replica.

Dietro i concetti protestanti (e non) di «Weltanschauung», «demitizzazione», «critica delle fonti» o «Sitz im Leben», potrà anche esserci qualcosa d’incatenato o una certa commistione artificiosa tra le discipline bibliche e quelle sociologiche e storiche, ma si giunge sempre a qualcosa di comprensibile e, dunque, di contestabile. C’è tutto un lavoro speculativo che, quasi sempre, ha cercato di tenere conto, se non della tradizione apostolica, almeno di scoperte scientifiche condivise, nel campo dell’archeologia, della filologia o della psicologia.

Oggi non c’è più nulla di tutto questo. Non c’è più nulla nemmeno delle visioni eterodosse protestanti, laddove l’eterodossia è la presenza di errori. Ma che errori si dovrebbero mai scoprire nella confusione? Nella confusione non c’è errore, c’è confusione.

Massimo Franco si esprime solo sulla qualità funzionale della situazione in atto. Sullo sfondo del suo articolo s’intravvedono i due protagonisti che non sanno come gestire una reale o presunta «parità di rango». Tutto ruota attorno a terminologie esteriori, accidentali, a-teologiche, lontanissime dalla sostanza: «pasticcio del libro», «gestione maldestra», «equilibri già delicati», «ricalibrare e ridefinire i confini», «ombra del predecessore», «doppia fedeltà», «status perduto», «spartiacque nel pontificato». E con questi argomenti si vorrebbe arrivare a conclusione, quasi che la storia della salvezza fosse una caccia alla lepre tra ubriachi.

Se davvero è finita un’epoca, non è certo quella dei due Papi, ma di quelli che si sono sempre rifiutati di ammettere che c’è in atto la coesistenza di due Papi. Non fine, dunque, ma inizio della presa di coscienza di una situazione artificiosa e raffazzonata.

È iniziata, speriamo, l’era del sollevamento del tappeto e della scoperta di quanta polvere vi sia accumulata sotto.

Silvio Brachetta

