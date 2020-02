PG: IL GOVERNO ORA CI VUOLE SCIPPARE I BAMBINI AL NIDO…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, uno dei governi meno moralmente legittimi della storia di questo Paese non dorme mai: ogni giorno inventa qualche cosa di nuovo per turbare la già difficile esistenza degli italiani. Mentre il Gatto e la Volpe si sono riuniti al Colle per decidere le modalità di continuazione dello scippo di democrazia perpetrato, qualche membro dell’esecutivo cerca di giustificare la propria esistenza proponendo misure che dalla Sparta storica in poi solo le dittature hanno voluto e messo in atto. Ce ne parla Pezzo Grosso, giustamente indignato.

§§§

Caro Tosatti, non posso trascurare l’editoriale di Belpietro su La Verità di oggi. Questi comunisti del Partito Democratico son più svegli e pericolosi di quanto non avessi percepito osservando Zingaretti.

La ragione che mi ha sollecitato a scrivere a Stilum Curiae e che preoccupa anche Belpietro è l’attacco rinnovato alla famiglia da parte dei dem. Stavolta progettando di istituire l’asilo obbligatorio per i bambini di appena 3 anni.

Senza alcun dubbio l’intento che la comunista Anna Ascani, viceministro della Istruzione, dichiarerà, sarà proprio il contrario. Spiegherà che è una manovra a sostegno della famiglia (tipo Bibbiano, che era a sostegno dei bambini), al fine di facilitare il lavoro del coniuge – madre, senza ricorrere a costose baby sitter o a quegli inutili e pericolosi nonni. Vedrete che quando questa legge verrà proposta, sarà spiegata appunto da intenti di aiuto alla famiglia e crescita del PIL. A me piacerebbe travestirmi da Jena e intervistare sta viceministra comunista chiedendole di definire che cosa è una famiglia e che cosa ne pensi. (Le risparmierei domande su cosa è il PIL, quelle le lascerei fare a Fabio Fazio).

Ma vediamo i rischi di questa proposta, se diventasse legge. Secondo Belpietro l’obiettivo, ed il rischio conseguente, è colpire le scuole private paritarie e favorire i sindacati. Senza dubbio. Già lo stanno facendo utilizzando tutte le tecniche e le scuse. 1°- insegnano alle mamme (con cui condividono i principi ideologici) a interrogare i bambini dopo l’asilo (meglio se diretto da suore) e scoprire ipotesi di maltrattamenti. Fanno fare segnalazione all’autorità competente, che mette segretamente telecamere negli asili. Uno scapaccione o una tirata d’orecchi, ripresa dalla telecamera, diventa maltrattamento disumano. Parte la denuncia. 2° – vengono immediatamente fatte ispezioni sanitarie e vengono rilevati almeno un paio di pacchi di spaghetti scaduti da una settimana. 3°- clamore mediatico dello scandalo. Se l’asilo è gestito da una parrocchia o da suore, si chiede intervento del Vescovo, che immancabilmente prende posizione…contro le suore e il parroco. 4° -le mamme chiedono che l’asilo sia chiuso. Maestrine disoccupate (piddine?), subentrano.

Bene, direte, ma perché tutto questo? Suggerisco al lettore di Stilum Curiae di abituarsi a leggere i documenti dell‘UNESCO ( rappresentato qui in Italia da un intellettuale cattocomunista, tal Melloni, che scrive su Repubblica). Così il lettore capirà che per omogeneizzare la cultura nel mondo globale, evitare conflitti, creare la pace universale l’ecumenismo culturale, religioso ecc. non è sufficiente avere Bergoglio come Papa, Spadaro come ministro dell’Istruzione religiosa e Tornielli come bidello, no!. Si deve spegnere l’educazione delle famiglie, perché soggettiva.

Per la famiglia ogni figlio è diverso dall’altro, è unico, e come tale necessita unicità di attenzione, formazione, educazione. Ma per l’Unesco: ciò crea differenze, diseguaglianze, pericolose, da fermare subito.

La famiglia va fermata subito. Se per caso qualche lettore osservasse che papa Bergoglio, ogni tanto parla bene della famiglia, gli rispondo d’anticipo: a volte (raramente) parla anche del diavolo, ma poi si comporta come se il diavolo non esistesse. Se il Papa crede nella famiglia e nella educazione ai figli che solo i genitori possono assicurare direttamente e con le loro scelte responsabili, richiami Conte (o dica a Parolin di farlo, visto che Conte proviene da Villa Nazareth…) e gli dica di cacciare la viceministra comunista dell’Istruzione.

E magari ringrazi Belpietro che gli ha permesso di saperlo leggendo La Verità, e non solo Repubblica.

PG

§§§

