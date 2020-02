SETTE ANNI DOPO. DI GIUSEPPE PELLEGRINO. SEVEN YEARS LATER.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico caro e fedele di Stilum, Giuseppe Pellegrino, ci ha inviato una riflessione toccante sull’anniversario della rinuncia di Benedetto XVI. Giuseppe Pellegrino Giuseppe Pellegrino @pellegrino2020 su Twitter, è anche l’autore della traduzione in inglese del libro che conoscete, Viganò e il Papa, e che in inglese è titolato Vigano vs. The Vatican (https://www.sophiainstitute.com/products/item/vigano-vs-the-vatican).

Buona lettura, in italiano e in inglese.

§§§

Sette anni dopo: Frodo e Benedict sulla via del vero amore

Non dimenticherò mai la telefonata che ho ricevuto alle 6 del mattino dell’11 febbraio 2013. “Accendi la TV!” mia madre disse: “Il Papa si è dimesso!” Ancora svegliando, mi stropicciai gli occhi e dissi: “Questo è impossibile, devi aver capito male qualcosa.” Ma in effetti (come sempre!) la mamma aveva ragione. O almeno, così sembrava.

Come tutti sappiamo, 17 giorni dopo Papa Benedetto XVI salì su un elicottero, girò intorno alla cupola della Basilica di San Pietro e si avviò sulle colline, lasciandoci sette anni di domande, confusione e frustrante ambiguità che ne sono seguite.

13 giorni dopo, il Collegio dei cardinali ha eletto Jorge Bergoglio per dirigere la chiesa. Negli ultimi sette anni, Bergoglio ha usato il potere della Sede di Roma per minare e distruggere la Tradizione della Chiesa. Dai Dubia del 2016 alla Correzione filiale del 2017 alla testimonianza del 2018 dell’arcivescovo Vigano Viganò, ogni lodevole atto di resistenza contro il male che ha occupato la Santa Sede si è schiantato contro la roccia del silenzio manipolativo, della confusione intenzionale e del controllo autoritario di Bergoglio. Resistergli direttamente si è dimostrato vano e frustrante.

Oggi, in occasione del settimo anniversario delle dimissioni di Papa Benedetto XVI, vorrei suggerire una strategia più efficace, anche se paradossale. È davvero molto semplice, come molte cose che lo Spirito Santo ispira.

È un invito a prendere fiato, fare un passo indietro e guardare ciò che è proprio di fronte a noi come un fatto certamente sconcertante ma innegabile: la presenza duratura di Benedetto XVI, indossando l’abito bianco papale, che vive all’interno del recinto di Pietro, ancora firmando il suo nome come “Sua Santità Papa Benedetto”, e impartendo la Benedizione Apostolica.

Chiamate questo approccio, se ti piace, “Riconoscete e rallegratevi!”

Rallegratevi del fatto che abbiamo un vero Santo Padre, uno che non è né offensivo né vendicativo, ma umile e silenziosamente fedele. Rallegratevi del fatto che abbiamo un percorso chiaro da seguire, vale a dire la Tradizione della Chiesa, che Benedetto XVI ci ha indicato restaurando la Messa antica e, più recentemente, parlando eloquentemente in difesa della saggezza e bellezza del celibato sacerdotale con il suo nuovo libro, Dal profondo del nostro cuore. Rallegratevi del fatto che, sebbene possiamo avere molte domande e certamente avere ancora una lunga strada da percorrere, “La storia non è nelle mani di poteri oscuri, della fortuna, o solo di scelte umane … il Signore è l’arbitro supremo dello sviluppo della storia”, come Benedetto ci ricorda con fiducia.

Riconoscere Benedetto XVI per chi e che cosa lui veramente è non significa negare il danno reale e continuo causato dall’ambigua apostasia di Bergoglio. Certo non significa iniziare uno scisma. Non dobbiamo fare qualcosa di più che imitare lo stesso Benedetto: impegnarsi di nuovo nella preghiera intercessoria per la Chiesa, confidando che la Parola immutata di Dio si dimostrerà sempre vera se siamo pazienti e crediamo, arrendendoci con fede alla ancora sconosciuto piano di Dio per la sua Chiesa, come fece Maria Immacolata al momento dell’Annunciazione.

La scelta di Benedetto fatta sette anni fa, fraintesa e diffamata da molti, era in effetti anche profetica, anche liberatrice. Profetica nel modo in cui ha ricordato ai vertici della Chiesa che aggrapparsi al potere non dovrebbe essere l’obiettivo finale della vita cristiana. Liberatoria nel modo in cui ha liberato Benedetto nel fare ciò che la Parola di Dio ci dice è l’aspetto più importante della vita di fede: fiducianell’amore del Padre.

La notte del giovedì santo, quando il traditore di Gesù si avvicinò per arrestarlo, molti dei suoi discepoli erano certi che quella fosse l’ora in cui Gesù avrebbe combattuto per la verità. “Vedi, Signore, ecco due spade!” (Lc 22,38). Gesù rispose: “Basta!”. Disse loro di smettere di pensare in termini umani a una realtà divina – li invitò a imparare la via della fiducia.

Dal punto di vista umano, Gesù si è consegnato al potere degli uomini malvagi che intendevano distruggere il tempio; ma, visto da una prospettiva divina, quello che stava veramente facendo era consegnarsi nelle mani dell’Amore di suo Padre. Allo stesso modo, l’11 febbraio 2013, Benedetto XVI ha invitato i cristiani a smettere di pensare in termini umani alla crisi senza precedenti della Chiesa. La sua scelta di abbandonare la Chiesa nelle mani dei “lupi” non ha senso se pensiamo all’autorità della Chiesa come ricerca umana del potere. Ma ciò che Benedetto ha fatto e continua a fare è affidare la Chiesa alla cura dell’Amore del Padre. Piuttosto che attaccare le porte di Mordor, Benedetto ha scelto la strada intrapresa da Frodo Baggins: umile sacrificio di sé che confida – impossibilmente – che solo la misericordiosa Provvidenza di Dio può condurci alla vittoria.

Nel romanzo classico di J.R.R. Tolkien, i generali di Gondor derisero il piano di inviare un piccolo hobbit nel cuore della roccaforte del nemico, ma alla fine Frodo riuscì dove tutti gli altri erano destinati a fallire. La genialità di Tolkien rivela la bellezza del Vangelo: vinceremo soltanto diventando bambini piccoli. *

Questo è quello che ha fatto Benedetto XVI sette anni fa proprio oggi: ha scelto di diventare come un bambino, credendo che questo fosse l’unico modo efficace per guidarci attraverso l’oscurità travolgente verso una nuova primavera per la Chiesa, il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria predetto a Fatima.

Se stai ancora dicendo: “Ridicolo!” – annuisco in accordo con te: è veramente ridicolo! È ridicolo come il racconto di un bambino che salva il mondo, ridicolo come il racconto di Gesù che dice a Pietro che anche lui potrebbe camminare sull’acqua, ridicolo come la storia che il Messia doveva soffrire per rivelarsi come il vero Re e Signore. Forse, caro amico, non hai mai notato quanto sia veramente ridicolo il Vangelo.

La vera Chiesa sta vivendo il ridicolo Vangelo proprio ora più che mai, guidata dal suo fedele Santo Padre Papa Benedetto XVI. È il grande difensore della Tradizione della Chiesa ai nostri giorni e ricordiamo che la parola traditio significa letteralmente “consegnare”. Sette anni fa proprio oggi, Benedetto XVI ha consegnato se stesso e l’intera Chiesa nelle mani dell’Amore del Padre, e possiamo giustamente concludere che siamo ancora nelle stesse mani amorevoli. Una volta che lo riconosciamo, possiamo davvero rallegrarci!

* Sono in debito con Antonio Socci per l’intuizione che collega Il Signore degli Anelli di Tolkien alla situazione attuale della Chiesa, come contenuto nella conclusione del suo ultimo libro, Il Dio Mercato, La Chiesa, e L’Anticristo (Rizzoli, 2019) .

Giuseppe Pellegrino @pellegrino2020

§§§

Seven Years Later: Frodo and Benedict on the path of True Love

I will never forget the phone call I received at 6 a.m. on February 11, 2013. “Turn on the TV!,” my mom said, “The Pope resigned!” Still waking up, I rubbed my eyes clear and said, “That’s impossible, you must have misheard something.” But in fact (as always!) Mom was right. Or at least, so it seemed. As we all know, 17 days later Pope Benedict XVI boarded a helicopter, circled the cupola of St. Peter’s Basilica, and headed off into the hills, leaving us with seven years of the questions, confusion, and frustrating ambiguity that have followed.

Thirteen days later, the College of Cardinals elected Jorge Bergoglio to run the church. For the last seven years, Bergoglio has used the power of the See of Rome to undermine and destroy the Tradition of the Church. From the 2016 Dubia to the 2017 Filial Correction to the 2018 testimony of Archbishop Viganò, every laudable act of resistance against the evil that has occupied the Holy See has smashed itself against the rock of Bergoglio’s manipulative silence, intentional confusion, and authoritarian control, to no avail. Resisting him directly has proven both futile and frustrating.

On this seventh anniversary of Pope Benedict XVI’s resignation, I would like to suggest a more effective, if paradoxical, strategy. It is quite simple really, like many things the Holy Spirit inspires. It is an invitation to take a breath, take a step back, and look at what is right in front of us as an admittedly bewildering but undeniable fact: the enduring presence of Benedict XVI, wearing the white papal cassock, living within the enclosure of Peter, still signing his name as “His Holiness Pope Benedict,” and giving the Apostolic Blessing.

Call this approach, if you like, “Recognize and Rejoice!”

Rejoice that we have a true Holy Father, one who is neither abusive or vindictive but humble and quietly faithful. Rejoice that we have a clear path to follow, namely, the Tradition of the Church, which Benedict XVI has pointed out to us by restoring the Traditional Latin Mass and, more recently, by eloquently speaking in defense of the wisdom and beauty of priestly celibacy with his new book, From the Depths of Our Hearts. Rejoice that, while we may have many questions and certainly still have a long way to go, “History is not in the hands of dark powers, chance, or only human choices…the Lord is the supreme arbiter of the unfolding of history,” as Benedict confidently reminds us.

Recognizing Benedict XVI for whom and what he really is does not mean denying the real and ongoing damage caused by Bergoglio’s ambiguous apostasy. It certainly does not mean starting a schism. It does not require “doing” anything more than imitating Benedict himself: committing ourselves anew to intercessory prayer for the Church, trusting that the unchanging Word of God will always be proven true if we are patient and believe, surrendering in faith to the still-unknown plan of God for his Church, as Mary Immaculate did at the moment of the Annunciation.

Benedict’s choice made seven years ago today, misunderstood and vilified by many, was in fact both prophetic and liberating. Prophetic in the way it reminded the leadership of the Church that “holding power” should not be the ultimate goal of the Christian life. Liberating in the way it set Benedict free to do what the Word of God tells us is the most important aspect of the life of faith: Trust in the Father’s Love.

On the night of Holy Thursday, when Jesus’ betrayer approached to arrest him, many of his disciples were certain that this was the hour when Jesus would fight for the truth. “See, Lord, here are two swords!” (Lk 22:38). Jesus reply, “Enough!” told them to stop thinking in human terms about a divine reality – he invited them to learn the way of trust.

From the human point of view, Jesus handed himself over to the power of evil men who intended to destroy the temple, but, seen from a divine perspective, what he was really doing was handing himself over into the hands of his Father’s Love. In the same way, on February 11, 2013, Benedict XVI invited Christians to stop thinking about the unprecedented crisis of the Church in human terms. His choice to abandon the Church into the hands of the “wolves” makes no sense if we think of Church authority as a human pursuit of power. But what Benedict did, and continues to do, is entrust the Church to the care of the Father’s Love. Rather than assault the gates of Mordor, Benedict has chosen the path taken by Frodo Baggins: humble self-sacrifice that trusts – impossibly – that only God’s merciful Providence can lead us through to victory.

In Tolkien’s classic story, the generals of Gondor scoffed at the plan of sending a tiny hobbit into the heart of the enemy’s stronghold, but ultimately Frodo succeeded where everyone else was doomed to fail. Tolkien’s brilliance reveals the beauty of the Gospel: we will only win the victory by becoming like little children.*

This is what Benedict XVI did seven years ago today: he chose to become like a child, believing that this was the only effective way to lead us through the overwhelming darkness into a new springtime for the Church, the Triumph of the Immaculate Heart of Mary foretold at Fatima.

If you are still saying, “Ridiculous!”– I am nodding my head in agreement with you: it is ridiculous! It is as ridiculous as the tale of a child saving the world, as ridiculous as the account of Jesus telling Peter that he could walk on water too, as ridiculous as the story that the Messiah needed to suffer in order to reveal himself as the true King and Lord. Perhaps, dear friend, you have never noticed how truly ridiculous the Gospel really is.

The true Church is living the ridiculous Gospel right now more than ever, led by her faithful Holy Father Pope Benedict XVI. He is the great defender of the Tradition of the Church in our time, and we recall that the word traditio literally means “handing over.” Seven years ago today, Benedict XVI handed himself and the entire Church over into the hands of the Father’s Love, and we may rightly conclude that we are still in those same loving hands even as we speak. Once we recognize this, we can truly rejoice!

*I am indebted to Antonio Socci for the insight connecting Tolkien’s Lord of the Rings to the present situation of the Church, as contained in the conclusion of his newest book, Il Dio Mercato, La Chiesa, e L’Anticristo (Rizzoli, 2019).

Giuseppe Pellegrino @pellegrino2020

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti