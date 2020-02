SE CI ABBANDONA O INDUCE È UN PADRE? UN LIBRO SUL PADRE NOSTRO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la Chorabooks ci ha mandato il comunicato di presentazione del nuovo libro curato da Aldo Maria Valli e imperniato sulle modifiche al Padre Nostro e al Gloria di recente entrate in vigore nella Chiesa Italiana. Ci sembra utile e illuminante completare quella presentazione con due brani dell’introduzione, scritta da Aldo Maria Valli. Buona lettura.

§§§

Non più “non ci indurre in tentazione” bensì “non ci abbandonare alla tentazione”. Questo il cambiamento deciso dai vescovi italiani per la preghiera del Padre nostro. Ma perché la nuova traduzione? In controtendenza rispetto alla spiegazione che va per la maggiore, e cioè che in questo modo il testo sarebbe più in linea con il contenuto evangelico, il libro Non abbandonarci alla tentazione? Riflessioni sulla nuova traduzione del Padre nostro, a cura di Aldo Maria Valli, sostiene che il cambiamento ha origine da un indebito ammorbidimento delle parole che Gesù stesso ha insegnato ai discepoli. La nuova traduzione nasce nel clima di buonismo e misericordismo a cui si ispira la Chiesa in questa fase, ignorando però che Dio, nella Sacra Scrittura, mette più volte alla prova le persone per verificare la loro fede e che Gesù stesso, durante la permanenza nel deserto, fu esposto alle tentazioni. La smania di cambiamento è espressione del “cambio di paradigma”, o “rivoluzione culturale” che si vuole attuare nella Chiesa odierna, in nome di un “ecclesialmente corretto” che non deve disturbare la sensibilità moderna.

I contributi raccolti nel libro sono di monsignor Nicola Bux, dom Giulio Meiattini, di don Alberto Strumia e Silvio Brachetta.

Ed ecco i due brani scelti dall’introduzione:

“Tutto bene, dunque?

Certamente no. Prima di tutto perché un padre che ci abbandona alla tentazione non sembra, tutto sommato, molto migliore di uno che ci induce alla tentazione. E poi perché le preghiere, e specialmente la preghiera per antonomasia, quella che Gesù stesso ci ha insegnato, hanno un significato la cui portata va al di là della sola dimensione letterale. Nel mio caso, ad esempio, visto che fin da bambino mi è stato insegnato a dire non ci indurre in tentazione, non penso proprio che ora, a più di sessant’anni di età,

mi metterò a dire non abbandonarci. La tradizione fa parte integrante del bagaglio culturale, spirituale e religioso di una persona ed è un bene prezioso.

Se posso esprimere una valutazione del tutto personale, da semplice fedele, mi sembra che questa voglia di cambiamento rientri nel clima di buonismo e misericordismo che da tempo si è impossessato della Chiesa cattolica. Ecco dunque che ogni spigolo va smussato, ogni asperità livellata, ogni contenuto addolcito e messo in linea con l’ecclesialmente corretto”.

§§§

“Come qualcuno sa, sono stato a lungo amico del cardinale Carlo Maria Martini, il quale, sullargomento, mi aiutò con riflessioni, secondo me, illuminanti.

Il problema di una traduzione meno “scandalosa”, spiegava l’arcivescovo, non si pone certamente oggi. Sant’Ambrogio, per esempio, preferiva tradurre “e non permettere che cadiamo nella tentazione. In questo senso il non abbandonarci nella tentazione proposto dalla Conferenza episcopale italiana non è che uno dei tanti tentativi di risolvere un antico problema Tuttavia la vera questione è un’altra.

Il punto è che Gesù nella preghiera pone il problema della tentazione in primissimo piano e con forza. Qualunque sia il verbo utilizzato (indurci, abbandonarci o altro) dobbiamo concentrarci sul complemento. Gesù ci dice che la tentazione ci accompagna, fa parte della nostra esperienza quotidiana, come provò lui stesso che, non a caso, dopo gli anni trascorsi in famiglia, incominciò il suo ministero proprio sottoponendosi alle tentazioni di satana nel deserto.

Dunque, sia che diciamo non ci indurre in tentazione o non permettere che cadiamo nella tentazione o non abbandonarci nella tentazione, la questione vera è che Dio certamente permette la tentazione, e non in via straordinaria o marginale, ma come esperienza costante”.

§§§

