NOBILE E IL PROBLEMA DEGLI IMBECILLI NELLA POLITICA ITALIANA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Agostino Nobile oggi si confronta con un problema che ha afflitto l’umanità sin dall’età della pietra, e che si è dimostrato finora assolutamente insolubile: quello dell’umana stupidità. Nobile ne parla qui soprattutto per le sue applicazioni pratiche nella politica del nostro sventurato Paese, che sempre più spesso mi fa venire in mente i versi del Giusti:

Fingi che quattro mi bastonin qui,

E lì ci sien dugento a dire: ohibò!

Senza scrollarsi o muoversi di lì.

Buona lettura.

§§§

Gli imbecilli

Dopo la conferma del PD nelle elezioni regionali in Emilia Romagna alcuni osservatori, soprattutto di sinistra, hanno dato motivazioni che oggettivamente hanno poco a che fare con gli aspetti prettamente politici. Oltre al mantra che vuole Salvini razzista e fascista, lo accusano per la sua iperattività nel gironzolare per l’Italia e per aver citofonato a una famiglia con un figlio che, si dice, spacci droga.

Se demonizzano Salvini per i comportamenti personali che non danneggiano minimamente l’economia, nell’operato della sinistra abbiamo cose molto più serie e, direi, di vitale importanza per l’Italia.

In primo luogo la chiusura di migliaia di imprese e la svendita di piccole e grandi industrie italiane a imprenditori stranieri, nonché la fuga all’estero di migliaia di giovani laureati o meno perché non trovano lavoro. Per risolvere il problema il Governo PD-5S continua a donare milioni di euro a sostegno dei migranti irregolari, mentre le toghe rosse fanno di tutto per incastrare l’odiato Salvini.

Ma il fatto che ha colpito una parte dell’opinione pubblica dopo le elezioni regionali è stato senz’altro il risultato ottenuto dal PD nel comune di Bibbiano, dove la sinistra ha tenuto le sue poltrone. Come sappiamo, nell’inchiesta definita per la sua gravità Angeli e Demoni, il sindaco di sinistra nega di essere stato a conoscenza degli affidi illeciti nei comuni della val d’Enza. Cosa oggettivamente poco credibile, tanto che qualche perfido ha commentato che i veri comunisti voteranno sempre sinistra, anche se il partito gli ruba i figli senza farglieli più vedere. Affermazione non del tutto condivisibile, ma non possiamo negare che l’odio per la destra inculcato fin dalla nascita abbia reso lo zoccolo duro comunista analfabeta della realtà.

Seminando odio e utilizzando come una clava magistrati compiacenti per annichilire l’opposizione, i politici del PD si comportano peggio dei capoccia fascisti. Ma dato che si autodefiniscono di sinistra continuano ad ottenere i favori da chi si considera antifascista per principio.

Senza cattiveria facciamo un po’ di ironia. Nel film Bananas, Woody Allen mostra un dittatore comunista latino che, davanti a un popolo esultante subito dopo la sua vittoria, dice più o meno: “da domani tutti gli uomini porteranno le mutande sopra i calzoni per dimostrare che tengono la biancheria intima sempre pulita”. I fedeli, trascinati da cotanta profondità intellettuale, applaudono gridando la loro approvazione.

Negli anni settanta girava una barzelletta su un giovane che comunica al padre comunista di essersi fidanzato con un certo Giorgio. Il genitore, preoccupato, domanda: “è fascista?”. Dato il vento genderista che tira la battuta non fa più ridere, tuttavia dà un’idea della mentalità ideologizzata.

Ma certi comportamenti non si possono spiegare solo con la fede ideologica. C’è un altro fattore ancora più preoccupante, perché è sempre esistito e pare che la percentuale di individui affetta da tale sindrome sia molto alta. Parliamo dell’imbecille. È un soggetto insondabile, impossibile da contenere e da combattere perché irrazionale. Il criminale generalmente ha una sua logica. Si possono prevedere le sue azioni e prevenirle, ma l’imbecille, pur conoscendolo, è come una grossa saponetta sotto la doccia. Scivola via dalle mani e se capita tra i piedi può essere fatale. Anche se gli imbecilli dovessero costituire solo il 10% (siamo ottimisti) della popolazione, sono in grado di stravolgere il peso della bilancia politica.

Data la loro inaudita potenza distruttrice alcuni pensatori (compresi intellettuali imbecilli nostrani che, per ovvie ragioni, non prendiamo nemmeno in considerazione) hanno cercato di configurarli. Uno dei pochi che a parer nostro ha sintetizzato bene questa tipologia umana è George Bernanos: “Gli imbecilli utilizzano perfettamente tutto quello che li dispensa dall’unico sforzo di cui sono realmente incapaci, quello di pensare da soli; il cretino, il folle, l’idiota appartengono al buon Dio. Possiamo credere che Egli li abbia voluti così, che essi gli rendano gloria a modo loro. Ma l’imbecille è una creazione della società, o almeno una deformazione dell’uomo talmente riuscita che ha l’apparenza di una creazione”.

Da cattolico tosto non risparmia una certa categoria di religiosi: “Uno dei principali responsabili, il solo responsabile, forse, della degradazione delle anime… è il prete mediocre”.

Carlo Cipolla, professore emerito di Storia Economica Medievale all’Università di Berkeley in California, ci ha lasciato in un suo piccolo saggio le leggi fondamentali della stupidità umana. Pubblicato in inglese nel 1976 – ovvero in pieno istupidimento sociale col copyright della sinistra – il libello ha il pregio di essere redatto con gustosi aforismi: “Una persona stupida è chi causa un danno ad un altra persona o gruppo di persone senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo una perdita; la persona stupida è il tipo di persona più pericolosa che esista; gli stupidi danneggiano l’intera società; gli stupidi al potere fanno più danni degli altri; gli stupidi democratici usano le elezioni per mantenere alta la percentuale di stupidi al potere”.

Agostino Nobile

