IL PAPA MANDA IN CONGEDO GÄNSWEIN A TEMPO ILLIMITATO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il giornale cattolico tedesco Tagespost dà notizia del congedo – a tempo illimitato – che papa Bergoglio avrebbe concesso all’arcivescovo Georg Gänswein. In maniera autonoma siamo in grado di confermare che la notizia è vera, ed è in vigore già da qualche tempo. Ecco qualche brano dell’articolo nella nostra traduzione:

Papa Francesco dà il congedo all’arcivescovo Gänswein

Lo sfondo è apparentemente la sfortunata presentazione del Libro dei chierici del cardinale Sarah, al quale Benedetto XVI aveva contribuito con un saggio sul celibato.

Papa Francesco ha concesso al prefetto della Casa Pontificia, l’arcivescovo Georg Gänswein, un congedo a tempo indeterminato. Quando Gänswein riprenderà le sue funzioni è incerto.

Papa Francesco ha concesso al prefetto della Casa Pontificia, l’arcivescovo Georg Gänswein, un congedo a tempo indeterminato. Gli ambienti vaticani lo hanno confermato a questo giornale. Il segretario privato del Papa emerito rimane in carica come capo della Prefettura, che è responsabile dello svolgimento delle udienze pubbliche del Papa, ma viene lasciato libero per dedicare più tempo a Benedetto XVI.

Differenze di opinione tra Gänswein e Sarah

Lo sfondo è apparentemente la sfortunata presentazione del Libro dei chierici del cardinale Robert Sarah, al quale Benedetto XVI aveva contribuito con un saggio sul sacerdozio cattolico. La presentazione che la casa editrice francese Fayard aveva fatto al libro ha dato in un primo momento l’impressione che entrambi – il Papa emerito e il prefetto della Congregazione per il Culto divino – volessero dettare al Papa in carica il modo in cui doveva risolvere la questione dei “viri probati” sollevata dal Sinodo dell’Amazzonia”.

Fino a qui l’articolo del Tagespost. Da fonti nostre siamo in grado di dare qualche dettaglio in più. In realtà già da qualche settimana, da quando è esplosa la bomba del libro scritto da Benedetto XVI e da Sarah, non si era più visto Gänswein al fianco del Pontefice. Cicolano voci in Vaticano su un’esplosione d’ira del Pontefice, e di un incontro turbolento. In realtà non sarebbe successo niente di tutto questo. Semplicemente papa Bergoglio avrebbe detto all’arcivescovo: “Non ti voglio vedere più”. Il Prefetto gli ha chiesto: ma tornerò, e quando? E a questo il Pontefice non ha dato risposta. Quando però Gänswein gli ha chiesto: ma posso venire comunque in ufficio? Il Pontefice ha risposto: “Meglio di no, tanto c’è mons. Sapienza”. E questo è il modo in cui Georg Gänswein è diventato un desaparecido….

§§§

