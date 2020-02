FATTI CONCRETI. STORIE DI INECCEPIBILE REALISMO. (1).

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico mi ha mandato questo contributo alla conoscenza e alla lettura della realtà che viviamo quotidianamente. È una persona che gira molto, ha tanti contatti con persone e storie di vita diverse. Il suo nome non direbbe nulla a chi legge; fate conto che queste riflessioni, questi schizzi di vita vissuta li abbia scritti Stilum Curiae. Buona lettura.

§§§

Fatti concreti. Storie di ineccepibile realismo

È inutile negarlo. Viviamo tempi di grandi contrapposizioni. Su numerosi argomenti, che vanno dalla politica alla raccolta differenziata, dall’educazione dei piccoli alla vita affettiva dei preti (anche i teologi, che una volta si scervellavano sul sesso degli angeli, oggi preferiscono occuparsi del sesso dei preti), su ogni argomento possibile si finisce per scontrarsi, muro contro muro, senza spiragli che lascino spazio alla comprensione delle posizioni altrui e al dialogo edificante.

Bisogna pure ammettere che mentre la nostra società brucia incenso sugli altari del dio dialogo, questo dio non cessa di essere nascosto, sconosciuto. Gli uni danno lezioni agli altri. Gli uni insultano gli altri. Coloro che hanno il potere godono nello schiacciare l’avversario mentre coloro che non ce l’hanno cercano di procurarlo con ogni mezzo, lecito o illecito, denigrando, ridicolizzando, hitlerizzando…

Vale dunque la pena, in un mondo dominato da ideologhi idealisti ideologizzati, teorici dello scibile dotati di verità inalterabili, volgere lo sguardo alla concreta, dura, nuda e cruda realtà dei fatti.

È per questo che ho pensato di raccogliere qui alcuni episodi, dialoghi, fatti realmente accaduti che possano sollevare qualche riflessione al di là dei dotti editoriali pubblicati ogni giorno sul giornale unico dell’informazione unica e al di là della narrazione imposta dai vari mezzi statali o continentali (che ormai fa lo stesso) di (ri)educazione di massa.

Pochi fatti, concreti. Pochi commenti, senza voglia di strafare.

Morire in Venezuela ai tempi della Revolución.

Ho incontrato nella mia città due simpatiche signore venezuelane. Mamma e figlia.

Da dove venite?

Da Oslo. Siamo venezuelana ma vivimos en Noruega.

E come va con la lingua?

Mi hija bene perché è lì da dieci anni. Dice l’anziana. Io malissimo…

Lei ha raggiunto la figlia?

Si, appena possibile sono andata via…

Impossibile vivere lì vero?

Non c’è cibo, né medicine. Caracas e Maracaibo sono sempre al buio senza luce! Siamo nella miseria. Due settimane fa è morto uno zio. Abbiamo inviato dalla Norvegia i soldi per il funeral. Tutto è carissimo. Per incenerirlo e seppellirlo serviva una fortuna. Lui ha lavorato toda la vida. Tutta la sua pensione non bastava neanche per comprare las flores. Preghi per la liberazione del Venezuela.

Che dire? Si era intuito che vivere nel paradiso socialista latinoamericano non era roba da consigliare al peggior nemico. Ma non sapevamo che fosse così difficile anche morire. La Revolución di Maduro (nuovo Bolivar in salsa chavista), ha ridotto il ricco Venezuela in miseria, in una landa inospitale governata male da un narco-regime che gode e dell’appoggio della Cuba castrista, dei soldi della Cina comunista e della simpatia della sinistra mondiale. Avete mai sentito da qualche parte appelli in favore della liberazione di quel popolo soggiogato dalla fame, dalla mancanza di medicinali, dove le donne sono costrette a partorire per strada, da dove la gente fugge per avere un futuro? Certo che no! Maduro non si tocca. ALCUNI popoli possono essere sovrani. Consiglio di lettura: “Venezuela l’Eden del diavolo”, dell’amica Marinellys Tremamunno, può aiutare a capire qualcosa.

Antisalvinista o all’inferno!

In un luogo pubblico assisto all’incontro tra un anziano sacerdote e un suo ex penitente. Da tempo non si vedono e l’incontro provoca una gioia spontanea. Il sacerdote – un uomo colto e ben preparato, si capisce da come parla – sembra ben “impostato” anche in fatto di “carisma”. Il penitente (che ha da poco cambiato parrocchia), mostra ammirazione e ossequio anche se i toni sono piuttosto colloquiali e scherzosi. Si parla del più e del meno… mi perdo le battute, non seguo il loro dialogo… Poi sento una frase che richiama la mia attenzione. Parla il sacerdote con fare scherzoso:

Non sarai mica per Salvini? Dimmi di no, altrimenti ti do una scarpata sui denti.

Il fedele nega subito per salvare la dentiera. Il sacerdote tira un sospiro di sollievo: “Bravo!”

Balbettando, con certo imbarazzo, il fedele prova a suggerire che non sarebbe male regolare i flussi migratori… non vuole insistere ma prova ad accennare la cosa… Il prete capisce la gaffe e cerca di rimediare con qualche battuta… “Ma si, ma certo, ma ovvio che…”.

Non combatti Salvini? Rischi l’inferno! Che volete? Povero parroco… Senza volerlo aveva stretto al muro e minacciato un cattolico mentre pensava di avere davanti un democratico, una sardina o al massimo un santeggidio. La battuta gli è venuta male. Ma la cattiveria gli è venuta fuori tutta. Purtroppo non possiamo promuoverlo subito a cappellano di sua maestà Sartori solo perché i candidati a Don Sardina dell’anno (liturgico) sono troppi. Non solo monsignori (e monscrittori): ci sono intere Congregazioni e Ordini religiosi, ma anche giornalisti potenziali “pretisposati” che aspirano a diventare guide spirituali del popolo del “bellaciao” che da scarpate in bocca agli ignoranti di destra. A fin di bene.

§§§

