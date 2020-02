RVC: MENO MALE CHE LA NUOVA BUSSOLA QUOTIDIANA C’È…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Romana Vulneratus Curia (RVC per amici e nemici) ci ha mandato una riflessione-commento-analisi per fare gli elogi della Nuova Bussola Quotidiana; elogi a nostro parere ben meritati, e non solo perché la NBQ ogni tanto ospita qualche nostro sforzo, ma perché il suo ruolo di informazione e orientamento giustifica pienamente il titolo di cui si fregia. Pensate che cosa sarebbe il panorama dell’informazione cattolica se mancasse questa ammiraglia, intorno a cui navighiamo rari nantes in pelago noi poveri blog…Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, mi permetta stavolta, in via straordinaria, di dare un “assist”, cioè “sostenere” i nostri bravi amici della NBQ che fanno uno sforzo enorme, di quasi volontariato, per tenerci informati, su tanti fatti apparentemente minori, ma che è bene conoscere.

Sulla NBQ di oggi son stato colpito da ben 4 articoli che io ho trovato molto significativi.

Il primo articolo di Stefano Fontana è sulla Obiezione di Coscienza “preventiva”.

L’articolo è riferito all’attacco delle associazioni abortiste (radicali, quelle dell’amica di Bergoglio, la Bonino) all’Ospedale Campus Biomedico, Ospedale che fa capo a una Fondazione di laici vicini all’Opus Dei, pertanto è cattolico e poiché ha una università vorrebbe poter insegnare agli studenti, oltre che scienza medica, anche il senso morale della medicina, che non può esser per nessuna ragione quello di sopprimere una creatura nel ventre della madre solo perché non desiderata (o motivi affini).

Questo articolo ci spiega anche che l’incubo si è fatto realtà definitivamente.

Oggi è realtà imposta quanto anticipato nel 2000 dal Presidente USA, Obama, nel suo discorso all’ONU, su cosa deve essere salute (salute è un concetto biopsicosociale), sull’aborto (che deve esser libero e senza restrizioni) e sul divieto di obiezione di coscienza.

Mi pare evidente che dobbiamo riconoscere che soprattutto non esiste più la Bioetica, esiste solo il Biodiritto, deciso ed imposto dall’Organizzazione Mondiale Sanità. Ora ci attendiamo che Bergoglio confermi la sua stima alla Bonino, persona esemplare.

Ma ci attendiamo anche che Trump utilizzi il suo potere per cancellare i Vertici dell’OMS, che insieme ai Vertici dell’Unesco, rappresentano uno dei veri pericoli della nostra umanità.

Il secondo articolo di Benedetta Frigerio dà una doccia fredda ai promotori del pensiero politicamente corretto sul femminicidio. In UK è più rilevante numericamente, ma meno illustrato, il maschicidio, perpetrato nelle mura domestiche (triplicato nell’ultimo decennio) da parte delle femmine, certo per difendersi dai maschiacci…

Ma è anche allucinante il dato sui suicidi maschili: quattro volte quelli femminili, spesso dovuti a sofferenza per violenze domestiche. Povero maschietto, costretto a cedere il posto di lavoro alla femmina, accusato di ogni nefandezza, ignorato nelle sue violenze subite e sofferenze. Fosse che la genesi (scritta da maschietti) fosse stata falsificata e Bergoglio scoprisse che è l’uomo che è stato tratto da una costola della donna?

E che fu il progenitore di Steve Jobs a prendere la Apple per poi offrirla alla donna?

Il terzo articolo di Giuliano Guzzo ce ne racconta una che proviene da uno stato del Canada (l’Ontario) che a noi italiani non dovrebbe fare alcuna impressione, essendo noi abituati alle performance dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, controllata dalla Fondazione Toniolo, il cui Presidente è l’arcivescovo di Milano ed è controllata a sua volta dalla Segreteria di Stato Vaticana. Il nostro amico Guzzo si meraviglia che in un College cattolico dell’Ontario sia stato vietato un film contro l’aborto (Unplanned).

Caro Guzzo, perché non proponi alla Università Cattolica di Milano di proiettare il medesimo film? Vediamo che succede…

Chiudo con il quarto articolo di Luisella Scrosati sul celibato, interpretato e spiegato dal quotidiano preferito da Tosatti: L’Avvenire. Per l’autore, utilizzato da Avvenire, il celibato è un dono, non un dogma. Cioè è facoltativo, se un prete ce l’ha, bene, altrimenti picche. Che vi devo dire? se avesse scritto qualcosa di diverso non sarebbe il quotidiano dei Vescovi, no cara Luisella?

Grazie NBQ, tuo RVC

§§§

