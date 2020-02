ICS SPIEGA DOVE MIRA L’ATTACCO AL CELIBATO. AI SACRAMENTI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Monsignor ICS ci ha mandato una sua ironica triste e speriamo non profetica riflessione su che cosa realmente si agita e bolle dietro il problema di per sé chiaramente pretestuoso dei Viri Probati in Amazzonia, punta del cuneo destinato a scardinare (vedi Germania, Belgio, Olanda Francia…) il celibato del clero latino. Buona lettura!

§§§

Mons. Ics a Tosatti.

Caro Tosatti, sa perché San Pietro ha rinnegato Cristo ben tre volte? perché in uno dei suoi primi miracoli aveva guarito sua suocera (quella di Pietro) e Pietro non glielo aveva mai perdonato….

Ho cominciato con questa sciocca e vecchia storiella perché una giustificazione, la prima, della fine del celibato dei preti è sempre quella che anche San Pietro era un sacerdote sposato, ed è persino divenuto il primo Pontefice…

Oggi avremo finalmente preti sposati, dovremmo esultare! Così ne potremo avere tanti di sacerdoti, perché avremo tante più vocazioni. Finalmente avremo tanti preti santi perché saranno senza più tentazioni della carne, soddisfacendola castamente con la moglie legittima.

Avremo tanti mariti-preti esemplari di mogli altrettanto esemplari, avremo tanti figli legittimi, di preti, esemplari che concorreranno ad educare i loro compagni di scuola o di gioco. (pensi Tosatti se un figlio di un prete spacciasse, che ridere..).

Eppure c’è ancora qualche tradizionalista fariseo, rigido e ottuso che si lamenta! Ma per renderci conto dell’importanza della fine del celibato basterebbe anche vedere il successo nell’evangelizzazione dei preti cristiani (luterani) già sposati o quella dei preti di minoranze cattoliche, osservando la crescita esponenziale dei loro fedeli e dell’impatto nel sistema sociale dove esercitano il sacerdozio. E abbiamo ancora dubbi?

Ma ancora non vogliamo intendere che il celibato dei preti è stato voluto ed imposto al fine di corromperli e renderli non esemplari? Ma andiamo!

Tutti sanno che il celibato dei preti è una invenzione medioevale imposta dalla lobby dei mariti cornuti, che non ne potevano più di vedersi cornificare dalle proprie mogli con i preti! Preti che erano convinti che la vocazione sacerdotale non fosse una consacrazione, bensì un servizio, e che servizio…(Tosatti lei sa che un tempo i letti si riscaldavano con braci messe in una struttura ovale per non dar fuoco alle lenzuola. Sa che detta struttura si chiamava “il prete”? Sa perché?

Chi si oppone alla fine del celibato dei preti dovrebbe studiare meglio la storia che spiega quanti santi erano figli di preti e vescovi. Per esempio S. Gregorio Nazianzeno, S. Patrizio, s. Gregorio Magno San Silverio (papa) era persino figlio di S. Ormisda (anche lui papa), venerato santo. L’imposizione del celibato, lo sanno tutti, è stata riconfermata (dopo il Concilio di Elvira del 305 e quello di Nicea del 315 ) dal Concilio di Trento per far dispetto a Lutero e giustificare la sua condanna quale eretico. (Ma in realtà Lutero non fu condannato eretico per invidia, avendo abolito il celibato ed impalmato subito una bella suora?)

Gesù, lo sappiamo bene, non tratta questo argomento. Sì, è vero Gesù parla di chi si rende eunuco per il regno dei cieli… (scegliendo il celibato); promette di dare cento volte tanto a chi lascia moglie e beni, ma dove è scritto che è il celibato per loro un dogma?

Tanto più che Gesù stesso era sposato no?…

Lo spiega persino il Vangelo di DanBrown chiamato Codice Da Vinci. E poi, guardiamo in faccia la realtà, altro che inseguire astratti ideali (inventati), la realtà è che i tempi sono evoluti, le tentazioni sono più forti. Amoris Laetitia lo spiega bene che ci sono oggi tentazioni cui è impossibile resistere.

Non capisco come possano 4 cardinaluncoli permettersi di esprimere Dubia al Papa su questo punto, non hanno ancora capito che la realtà del peccato prevale sulle virtù insostenibili predicate nella dottrina?

Ben sappiamo, ora finalmente, che il peccato è conseguenza della povertà. Ben sappiamo ora che il grande corruttore non è satana, ma il capitalismo. Ben sappiamo finalmente ora che il Peccato originale è una balla e l’uomo non è corrotto. E l’Incarnazione non è stata per la redenzione, ma solo per maggior amore di Dio per l’uomo.

Attenzione! Qui c’è però il punto chiave da capire. Se l’uomo è già salvo e non deve esser affatto salvato e i Sacramenti sono una invenzione, allora i preti a che servono? Ma se i preti non servono, perché non eliminarli?

E quale miglior modo di eliminarli se non cominciando ad abolire il celibato? Perché è chiaro che abolire il celibato serve ad abolire il sacerdozio e quindi la celebrazione Eucaristica, più tutti gli altri Sacramenti.

Finalmente ho capito ! I preti devono imitare anche loro Cristo, no? Ecco perché oggi si insiste tanto sulla umanità di Cristo e nel lasciar credere che anche lui sia stato sposato. Perbacco, vuoi vedere che anche un pretonzolo stolto come me ha capito?

Mons. Ics

§§§

