DANIEL MITSUI: SATANA È PIÙ RAFFINATO DI NOI. LA CHIESA È DEBOLE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilum curiali, un lettore e amico del sito mi ha mandato, tradotto, un articolo di un sito web sempre molto interessante, https://caminante-wanderer.blogspot.com/ scritto da un artista, Daniel Mitsui. “Le invio la sua traduzione perché è un testo veramente speciale, attuale e confortante, brillante. Lo pubblichi – se vuole – perché credo che possa essere di beneficio per tutti i suoi lettori ‘alquanto’ inquieti”.

E noi ben volentieri assecondiamo questa proposta. Su internet c’è questa nota sull’autore:

“L’artista Daniel Mitsui è nato in Georgia, USA, nel 1982, ed è cresciuto in Illinois. I suoi disegni a inchiostro meticolosamente dettagliati, realizzati interamente a mano su carta o pergamena di vitello, sono conservati in collezioni di tutto il mondo. Dal suo battesimo nel 2004, la maggior parte delle sue opere d’arte è stata di argomento religioso. Daniel vive nel nord-ovest dell’Indiana con la moglie Michelle (cantante classica e direttrice del coro) e i loro quattro figli. (http://www.danielmitsui.com/)”.

§§§

…Tra certi cattolici c’è una sorta di facile ottimismo sul prossimo futuro della Chiesa: l’aspettativa che se le cose si mettono male, Dio ci darà nuovi santi e nuovi eroi e geni per rendere tutto di nuovo buono. È un’aspettativa che ciò avvenga naturalmente.

Ma la promessa contro le porte dell’inferno era solo una promessa di vittoria finale, non di stabilità e di conforto nel nostro tempo. Se la Chiesa deve sopravvivere, sopravviverà occasionalmente come nelle catacombe romane, nelle grotte del Libano, nei pozzi dei dissenzienti inglesi o nelle isole Goto. A volte sopravvive nonostante le impressionanti defezioni materiali in circostanze disperate. La speranza non sarebbe una virtù se fosse facile.

Agli ottimisti piace citare un capitolo dell’Eterno Uomo di Chesterton sulle cinque morti della Fede e sulla sua inspiegabile resurrezione ogni volta. L’implicazione, naturalmente, è che questo è ciò che accade sempre. Non ho mai pensato che questo fosse uno degli argomenti più convincenti di Chesterton; se fosse stato un assiro e non un inglese, avrebbe corretto il capitolo, perché in Assiria la fede è morta cinque volte senza mai tornare in vita.

Comunque dire questo non è esattamente giusto; alcuni fedeli assiri esistono ancora oggi, e alcuni buoni cristiani sono esistiti in ogni epoca di morte indicata da Chesterton. Quando parla di una morte della Fede, non ha mai voluto dire che essa sia scomparsa, ma che abbia cessato di essere sana, vibrante e influente. Non è stata una crisi del cristianesimo, ma della civiltà cristiana.

Inoltre, non ci è mai stato promesso che le porte dell’inferno non avrebbero prevalso contro la civiltà cristiana. In Europa la civiltà cristiana è risorta cinque volte; non c’è la promessa di una sesta. Il cristianesimo potrebbe aver bisogno di sopravvivere senza una civiltà cristiana, come qualcosa di brutalmente perseguitato, internamente in conflitto e socialmente irrilevante. Questa, infatti, è la situazione normale del cristianesimo.

C’è, sia tra i cattolici che tra gli ortodossi, un desiderio apertamente espresso di tornare agli inizi del cristianesimo del primo millennio. È un desiderio che condivido in quanto credo che la continuità con i Padri della Chiesa sia assolutamente indispensabile, e che la Chiesa romana e quella bizantina debbano essere una sola. Ma questo desiderio non deve ingannarci su ciò che la grande Chiesa del primo millennio è stata veramente.

Nel corso dei primi due secoli di legalizzazione del cristianesimo, la grande Chiesa ha perso due degli antichi patriarcati; nei secoli successivi ha perso gran parte del suo territorio e del suo popolo a favore dei maomettani, e non ne ha mai recuperato gran parte. La storia del cristianesimo nel primo millennio è una storia di continuo fallimento e logoramento; la Chiesa ha sofferto per eresie cristologiche e trinitarie in continua successione, e pur essendo così facile allontanare la Chiesa da esse una volta letti gli anatemi, tutte queste eresie sono rimaste all’interno della Chiesa. C’è stato un tempo, prima che gli anatemi fossero letti e quando ogni eresia non era ancora stata condannata, che esse venivano professate apertamente a tutti i livelli della Chiesa.

Vivere da cristiano nel primo millennio, soprattutto in uno qualsiasi dei patriarcati orientali, significava spesso avere vescovi e sacerdoti eretici, e la maggior parte dei fedeli professavano essi stessi gli errori o erano troppo codardi o indifferenti per opporsi ad essi.

Nei sessantun anni successivi al secondo Concilio di Nicea, e ancora più tardi per altri 28 anni, la Chiesa di Bisanzio fu governata da imperatori iconoclasti e da sicofanti che riuscirono a collocare nella sede patriarcale; immagini scolorite, monaci torturati e uccisi, reliquie gettate in mare, devozioni sante soppresse. È stata la distruzione della tradizione più violenta mai avvenuta all’interno della Chiesa stessa; è sopravvissuto solo un piccolissimo residuo di icone pre-crisi, la maggior parte delle quali sotto la relativa sicurezza del governo maomettano. C’è una parte ammirevole della memoria storica del cristianesimo bizantino che la maggior parte dei suoi ammiratori e convertiti occidentali non conosce ancora. L’iconoclastia incombe nelle loro menti, e questo può temperare il loro vanto, perché c’è stato un tempo in cui anche l’Ortodossia orientale ha perso tutto.

C’è una verità dietro a tutto questo che è così semplice e che spesso dimentichiamo: Satana è più raffinato di noi. Ed è più forte di noi e più paziente di noi. Se non lo fosse, non avremmo bisogno di un Salvatore. Non ci è stato promesso un paradiso in questa vita, ma un continuo assalto fino all’avvento del Regno.

Satana distruggerebbe, dividerebbe e degraderebbe la Chiesa in ogni modo possibile. Lo farebbe attraverso l’eresia, lo scisma, la guerra, le orde di barbari predoni e la cospirazione di società segrete. Lavorerebbe attraverso l’avidità dei principi, la lussuria dei re, l’orgoglio degli imperatori e la stupidità dei papi. Consiglierebbe le cattive idee all’orecchio degli uomini di buona volontà. Egli avrebbe portato terremoti, fuoco e peste; avrebbe sottoposto alla sua manipolazione ciò che poteva della buona terra di Dio. Egli avrebbe rovinato la Chiesa dall’interno e dall’esterno. Lavorerebbe in momenti orribili e in secoli di impercettibile degrado.

Satana odia la Chiesa e vuole che anche noi la odiamo. Ed è abbastanza sottile, forte e paziente da rovinare tutto ciò che ci rende facile amare la Chiesa. Era abbastanza sottile da rovinare l’apparentemente immortale Medioevo, quindi è certamente abbastanza sottile da rovinare il fragile movimento tradizionalista di oggi.

Ed è abbastanza sottile da rovinare l’ortoprassi e la stabilità teologica dell’Oriente cristiano. Se questo non fosse ovvio come fatto teologico, dovrebbe essere ovvio come fatto storico: è già avvenuto in passato.

E’ abbastanza astuto da rovinare anche la patristica-medievale ortodossa latina nella quale vorrei che diventasse il cattolicesimo romano, e alla quale dedicherò tutta la mia vita.

Questo è ciò che devono ricordare coloro che cercano rifugio dal modernismo nel cattolicesimo romano o nell’ortodossia orientale o nelle proprie fantasie storicistiche di entrambi. Non c’è rifugio nella Chiesa militante. Se una Chiesa sembra aver sconfitto il Modernismo, significa semplicemente che Satana spera di affliggerla con qualche altro errore il prima possibile. Le antiche Chiese sono vulnerabili e lo sono sempre state.

Esaminandole portano tutte le cicatrici permanenti dell’attacco del nemico; le perdite, le rotture e i tradimenti di antica tradizione. Se ci fosse una chiesa senza cicatrici non avrebbe alcuna pretesa credibile di essere la vera chiesa; sarebbe così poco minacciosa per il principato di Satana che non si preoccuperebbe nemmeno di prestarvi attenzione. Una Chiesa che non è permanentemente danneggiata non è il Corpo di Cristo.

Gli apostoli lo capirono e vissero sempre come se l’eschaton fosse imminente e il nemico fosse vicino. Dubito che qualcuno di loro si aspettasse che la società di interi continenti vivesse orientata al Cielo per migliaia di anni. Sarebbe qualcosa di molto meglio di quanto avessero il diritto di aspettarsi.

La civiltà cristiana e tutti i suoi tesori sono stati un dono, un dono immeritato e troppo generoso. Quando un bambino riceve un dono prezioso dal suo amato padre, lo custodisce e lo protegge, ricordando sempre la generosità di chi glielo ha dato. Solo la più spregevole ingratitudine gli farebbe trascurare, sfigurare, decidere che non gli piace più e buttarlo via, o trasformarlo in qualcos’altro. Questo è ciò che gli apologeti del nuovo cattolicesimo dimenticano, che affermano costantemente la sua validità sacramentale come se fosse l’unica cosa che conta. Il problema della nuova liturgia, della musica banale, delle chiese vuote non è che parlano male di Dio, ma piuttosto che parlano male di noi.

Ma qualcosa di diverso viene dimenticato dai tradizionalisti che si lamentano incessantemente che i problemi non vengono risolti abbastanza velocemente, o che minacciano di lasciare la Chiesa fino a quando non saranno risolti. Se il regalo è rotto, il bambino non ha il diritto di brontolare e di chiedere al padre di aggiustarlo o di comprargliene uno nuovo immediatamente. Perché non se lo meritava nemmeno in primo luogo. Il padre ha tutto il diritto di trattenere la sua generosità fino a quando il bambino non impara la lezione, o di dire al bambino di rimediare da solo. Non è nostra prerogativa chiedere che i problemi della Chiesa siano risolti a nostro piacimento. Questi problemi non devono essere necessariamente risolti da qualcun altro.

Dio ha affidato all’umanità la cura della sua Chiesa in questo mondo fino alla Parusia. È costruendola nel territorio del nemico che partecipiamo all’azione della Provvidenza nella storia, e che ci santifichiamo. Dio può certamente aiutarci in modi straordinari; il notevole vigore della Chiesa a volte può essere spiegato solo con l’intervento divino. Ma nulla nella giustizia richiede che Dio ci dia un nuovo gruppo di santi, eroi e saggi per sistemare le cose come se nulla fosse accaduto.

Quando la Chiesa ha bisogno di santi, di eroi e di saggi, non ha nessuno tranne noi. E la maggior parte di noi è troppo dannatamente orgogliosa della nostra falsa umiltà per tentare anche solo la santità eroica.

Lo stato della vita cristiana oggi, come sempre, è quello di pregare tra le rovine; di rastrellare tra le macerie di una chiesa distrutta da tempo in cerca di pezzi che possiamo riconoscere; di aggrapparsi ad esse e farne tesoro in un modo che gli uomini che le hanno godute nel loro splendore non hanno mai fatto. Adorare questi pezzi di macerie e studiarli per darci un’idea di come si incastrano e del significato che avevano un tempo. Indurre ciò che possiamo dai metodi di costruzione dimenticati e dal linguaggio del simbolismo anch’esso dimenticato, e ricostruire ciò che possiamo nel tempo che ci viene dato. Costruire qualcosa di bello per Dio, affinché il ricordo della vecchia fede possa sopravvivere per la prossima generazione, finché le forze del male non distruggano, brucino e seppelliscano i nostri edifici.

E farlo nella convinzione, nonostante tutte le tentazioni della disperazione, che la vittoria è già stata conquistata, e che la liberazione è vicina. Ci è stato affidato il compito di trovare in esso il nostro scopo, la nostra gioia e la nostra santità. E perseverando, erediteremo un nuovo cielo e una nuova terra, in cui costruire in modo permanente ciò che abbiamo costruito a povera imitazione in questo mondo lacerato.

§§§

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti