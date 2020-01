PEZZO GROSSO SU SORGE: UNA STORIA FILO-TRINARICIUTA (GUARESCHI)…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso ha letto – e come poteva essere altrimenti? – l’articolo di ieri sul tweet razzista e soprattutto insensato di padre Bartolomeo Sorge sj, e ci ha mandato un commento non esattamente elogiativo dell’ex direttore di Civiltà Cattolica nonché “padrino” di Leoluca Orlando. Buona lettura.

§§§

Caro dottor Tosatti, padre Bartolomeo Sorge sembra essersi sempre interessato più di politica che di fede. Ma come non ha mai dimostrato di aver molta fede, così è stato per la politica. Padre Bartolomeo Sorge è un gesuita, politologo anzitutto e teologo a tempo perso. In politica il suo massimo exploit fu sostenere il movimento LA RETE ( sinistra democristiana che confluì nell’Ulivo. In Europa con il Gruppo dei Verdi) di Leoluca Orlando, figlio spirituale e discepolo di Sergio Mattarella (attuale Presidente della Repubblica).

Signori, Sorge ha 92 anni, si abbia comprensione! Ma il suo Tweet merita una replica, la farò parafrasando ironicamente il suo Tweet parola per parola :

Due fedi cattoliche.

Una “PROGRESSISTA” ferma all’arianesimo, guidata da gnostici un po’ apostati, con vocazione ereticale, arroganti e prepotenti. Si affidano al congenito anticattolicesimo dei gesuiti. Senza speranza!

Una “TRADIZIONALISTA”, viva nel passato e nel futuro, ancorata alla Verità evangelica, fedele all’insegnamento di Gesù Cristo ed alla tradizione della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, che vuole difendere la cattolicità, rinvigorita dalla nuova linfa di principi della Chiesa, quali i cardinali Sarah, Müller,e dal risveglio di Papa Benedetto XVI.

Chissà se P.Sorge sa chi era san Bartolomeo, seguace di Cristo (domanda manifestamente retorica). L’apostolo Filippo voleva fargli vedere la luce di Cristo e lo invitò ad incontrarlo: La risposta di Bartolomeo fu molto scettica: «Da Nazareth può mai venire qualcosa di buono?» Ma Filippo insistette: «Vieni e vedrai». E Bartolomeo andò e vedette, tanto che divenne a sua volta apostolo. Chissà se anche Bartolomeo Sorge ha visto e vede. Ora, non mi sogno di immaginare che Bartolomeo (Sorge) possa aver pensato “Dalla Lega può mai venire qualcosa di buono?”, ma ha certo il diritto di pensarlo.

Neppure la sua stima per la sinistra mi sorprende, facendo parte della sua storia filotrinariciuta (guareschianamente parlando).

Quello che mi fa pensare ad un Alzheimer precoce è la dichiarazione sulla nuova linfa rinvigorente delle- sardine. Mi pare che abbia perso il fiuto di riconoscere il pesce andato a male, oltre che la vista. O è solo un vecchio gesuita?

§§§

