PEZZO GROSSO RIFLETTE SU DAVOS, SOROS E IL PAPA…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso ha seguito i lavori di Davos, dove l’élite del mondo si è riunita nei giorni scorsi…Ci ha mandato le sue riflessioni e considerazioni. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, ho appena letto su La Verità un articolo su Davos di un ex supermanager, di grande saggezza e buon senso, Riccardo Ruggeri. Dopo aver appena appena ironizzato su Greta Thunberg, passa a commentare il pensiero di Papa Francesco, attraverso una dichiarazione riferita a Davos, di Luigino Bruni, storico dell’economia francescana, incaricato dal Papa di coordinare i lavori del Convegno di marzo ad Assisi (The Economy of Francesco), dove son stati invitatati a parlare quasi tutti ambientalisti gnostici, tipo Jeffrey Sachs (tanto per citarne uno ben conosciuto) o tipo Carlin Petrini, gastronomo, fondatore di Slow Food (quello che ha detto al Corriere che lui, Greta e il Papa, salveranno la terra…).

Bene, Ruggeri riporta elegantemente il pensiero del prof. Bruni, che di fatto, riferendosi ai partecipanti di Davos, dice “ Penserete mica che questi Ceo (n.d.r.: amministratori delegati) si commuovano perchè vedono un pinguino morire, un ghiacciaio sciogliersi, l’Australia che brucia? Questi hanno trimestrali da rispettare e se non lo fanno li licenziano…” E allora addio alle stock option e alla bella vita.(aggiunge Ruggeri).

Io vorrei chiedere all’esimio prof. Luigino Bruni se invece Papa Bergoglio si commuove se vede un pinguino morire, un ghiacciaio sciogliersi, l’Australia bruciare? In realtà mi piacerebbe capire cosa possa commuove Papa Francesco, forse veder vincere le elezioni a Salvini?

Certo Bergoglio non ha una trimestrale da rispettare, ha molto di più. Ha un intero piano strategico di cambiamento della dottrina cattolica da rispettare, e per quello usa anche i pinguini e i ghiacciai. Ma il focolarino Luigino Bruni si commuove,lui? O,non avendo stock option da guadagnare, è costretto a commuoversi per i compensi della Pontificia Accademia delle scienze o della Lumsa dove insegna?

Ma anche Bergoglio & Co. era presente a Davos grazie al suo co-protettore e sostenitore George Soros, il quale a Davos ha attaccato tutti i nemici (anche) di Bergoglio : -il potenziale dittatore Salvini -il dittatore in carica Trump. Ma ha anche vaticinato la futura vittoria delle “sardine “. Chissà Soros come si commuove vedendo pinguini morire o ghiacciai sciogliersi.

PG

§§§

