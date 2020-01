LIBERTÀ RELIGIOSA. CAVALLO DI TROIA PER (QUASI) TUTTI I CREDI.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Agostino Nobile ci ha inviato una riflessione sul rapporto fra le codificazioni del principio della libertà religiosa e i suoi effetti pratici. Estremamente interessante e provocatorio, come d’altronde è la sua cifra. Buona lettura.

§§§

La libertà religiosa è il cavallo di Troia di tutte le religioni, tranne una.

Le Nazioni Unite hanno tutelato espressamente la libertà religiosa nell’articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani : “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”

Il Concordato fra Stato e Chiesa cattolica (Patti Lateranensi), stabilisce intese fra lo Stato e le altre religioni. Nella Dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis Humanae (Concilio Vaticano II) leggiamo: “Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa”. La Dichiarazione fu approvata con 2308 voti favorevoli e 70 contrari. Probabilmente i padri conciliari pensavano che la libertà religiosa avrebbe permesso alle altre culture di riconoscere il messaggio di fratellanza universale evangelico e di accoglierlo. Ma come sappiamo non è andata così. Anzi. La drastica diminuzioni di cristiani in Medio Oriente e le persecuzioni di oltre 250milioni di cristiani nel mondo fa pensare che la libertà religiosa sia stata un bella fregatura, per i cattolici.

Col dilagare del relativismo Giovanni Paolo II e il futuro papa Benedetto XVI, cercano di mettere una toppa. Il 6 agosto 2000 la Dichiarazione Dominus Jesus della Congregazione per la Dottrina della Fede, afferma: “esiste un’unica Chiesa di Cristo, che sussiste nella Chiesa cattolica governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui.” Ma ormai era troppo tardi. Il relativismo religioso non ha scalfito le altre religioni, mentre il cattolicesimo tende ad assimilare un protestantesimo liquido.

In Brasile, in poco più di trent’anni i cattolici sono caduti dal 90% a circa il 50%. Gli evangelici, e i neopentecostali, al contrario, sono aumentati dal 9% al 31%, da 7,8 milioni a 26,2 milioni di persone. Le responsabilità della Chiesa cattolica relativista sono, a nostro parere, enormi. Ma come si è arricchita la setta pentecostale?

Edir Macedo, fondatore della Chiesa universale del regno di Dio, IURD, oggi vanta la più grande e ricca chiesa pentecostale del mondo. Ampliando la propria avventura al di fuori del Brasile, ha aperto i suoi templi in oltre 170 paesi e creato la Record Internacional (la seconda più grande emittente televisiva del Brasile). Macedo, che si autodefinisce vescovo, tra il 1999 e il 2005 è stato accusato di frode, riciclaggio di denaro e evasione fiscale. Il procuratore Silvio Luis Martins de Oliveira nella denuncia ha riferito che la cupola della chiesa IURD ha raccolto fondi dai suoi fedeli attraverso “false promesse e minacce”, condizionando “l’aiuto spirituale attraverso generose donazioni”. Il peso politico del vescovo Macedo è in grado di cambiare l’ago della bilancia. Grazie a lui l’ex sindacalista Luiz Inácio Lula da Silva divenne presidente del Brasile, così i suoi successori fino a Jair Bolsonaro.

In Europa i cattolici che si recano in Chiesa di domenica hanno percentuali che vanno da uno striminzito 5% a un massimo del 30%. Non abbiamo, almeno per ora, lo tsunami dello IURD, ma il numero di musulmani e di moschee, grazie alla politica progressista e vaticana, è in crescita esponenziale. Le motivazioni di questi cambiamenti sono molteplici e abbastanza complessi, ma non possiamo esimerci di fare almeno due considerazioni.

La prima cosa che risalta agli occhi, anche agli osservatori più disattenti, è certamente la dogmaticità dottrinale dei pentecostali, di alcune chiese evangeliche e dell’islam che, come risultato, aumentano il numero dei fedeli. La chiesa protestante originaria quasi non esiste, dividendosi negli anni in migliaia di sette. Grazie alla libertà religiosa le monarchie arabe inviano milioni di dollari in occidente per edificare nuove moschee e per promuovere l’islam attraverso le scuole di ogni grado e mezzi di comunicazione. Nel frattempo Bergoglio considera il proselitismo “una solenne sciocchezza”, affermando che “Dio non è cattolico.”

La seconda considerazione potrà far storcere il naso, ma vale la pensa farci un pensierino. Per tenere il popolo unito lo Stato laico stabilisce una Costituzione che dovrebbe obbligare i cittadini a osservarla. Ma, come dimostrano i totalitarismi di destra, di sinistra e democratici, mancando il collante etico-religioso che mira al cuore dell’uomo, la società decade. Basta leggere le cronache per constatare che le leggi fanno acqua da tutte le parti. La corruzione dilaga ovunque, anche tra chi dovrebbe far rispettare le leggi.

La coscienza umana senza un filo diretto col trascendente è facilmente corruttibile e può diventare la regola dei furbetti. Lo aveva intuito anche l’anticlericale Voltaire. Nel suo Dictionnaire Philosophique, nell’articolo Athéisme, Athée, scrive: «Per quale motivo una società di atei sembra impossibile? Perché si ritiene che uomini che non avessero freno non potrebbero mai vivere insieme; che le leggi non possono nulla contro i crimini segreti; che ci vuole un Dio vendicatore che punisca in questo mondo o in quell’altro i malvagi sfuggiti alla giustizia umana». Più avanti leggiamo: “È indubbio che, in una città civile, è infinitamente più utile avere una religione, sia pur cattiva, che non averne affatto». Riguardo a coloro che non si pongono domande sull’esistenza di Dio, o vivono come se Dio non esistesse, commenta: «sono come bambini; un bambino non è né ateo né teista, non è nulla”. La Dichiarazione universale dei diritti umani, stabilita nel 1948, non poteva essere redatta senza lo spirito cristiano, tant’è che i paesi musulmani non l’hanno approvata, redigendone una piú consona alla dottrina coranica.

Chi ha letto o studiato le grandi religioni saprà che nessuna di queste può essere considerata come corpus per i Diritti umani che conosciamo. Allora, che senso ha la libertà religiosa? Non è più semplice cambiare il cuore dell’uomo evangelizzando? Evidentemente la logica laicista-massonica punta dritto alla rimozione di Gesù Cristo dalle coscienze, e da come vanno le cose dentro le Mura Leonine, sembra proprio che qualcuno in Vaticano li sostenga a spada tratta.

Agostino Nobile

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Nobile

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482