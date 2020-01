O.M. PROFEZIE DA MARTE SUL VOTO IN EMILIA ROMAGNA (E SUL DOPO…).

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stile Curiae, l’eco della consultazione elettorale in Emilia Romagna (e in Calabria…) ha raggiunto persino Marte. Il nostro Osservatore, che come ben sapete ha occhi e orecchie ovunque ha mandato le sue osservazioni della vigilia. A voi, lunedì e giorni seguenti, verificare se è stato buon profeta…Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, I nostri insider sulla Terra ci danno informazioni sconfortanti per le elezioni in Emilia di domani. Le sintetizzo le conclusioni:

– Berlusconi (F.I.) non “può vincere e governare “. Soprattutto se si presenta con la Brambilla (e i maialini rosa) vicino.

– Salvini (Lega)vincerà le elezioni,ma non sa governare…,non ha persone che sappiano governare e le poche che saprebbero farlo non le ascolta neppure.

– Meloni (F.d.I), sta vivendo sogni di gloria, costruiti da chi vuole orientare i voti “conservatori” su di lei per sottrarli a Salvini. Bisognerebbe spiegarglielo e bisognerebbe farle richiamare Crosetto, unico in grado di governare.

– Zingaretti (PD), avendo sempre mal governato dovrebbe esser impensabile possa tornare a governare. E invece viene sostenuto in Europa, soprattutto in Francia) perché possa riuscirci. Chissà perché?

– senza nomi (5Stelle), non governeranno più, è finito il loro ruolo e tempo, lo ha deciso Grillo, il vero potente italiano che sul panfilo della Corona britannica, il Britannia, nel 1992, condivise la fine del nostro Paese. Si ricicleranno presto però, o torneranno ai sussidi di disoccupazione.

– Renzi (Italia Viva, o moribonda?). Essendo una speranza di governo che ha deluso troppo gli italiani, sarà stampella e basta, a Salvini, attraverso Berlusconi…

– Bassetti-Bergoglio (CEI – Vaticano). Cinque milioni di cattolici, in Emilia e nel resto del paese, stanno pregando ininterrottamente affinché nella messa prefestiva di stasera e in quelle mattutine di domani (in tutte le chiese dell’Emilia) nell’Omelia, i sacerdoti siano obbligati (secondo la solita velina della CEI) a parlare male dei partiti sovranisti, antimigrazionisti, anti ambientalisti, egoisti, fascisti, tradizionalisti, ecc. (se lo faranno Salvini supererà il 40%).

– Mattarella (Presidente della Repubblica). Qualsiasi cosa accada ha già deciso che non si va a elezioni anticipate. In più il nostro insider a Palazzo del Quirinale ci dice che proteggerà Conte come premier. Con lui le novene, preghiere, rosari, ecc. non funzionano. Qualcuno di Stilum Curiae ha amici protestanti, vicino alla Merkel, in Germania?

Suo devotissimo Osservatore Marziano (preoccupato perché ha parenti a Brisighella).

§§§

