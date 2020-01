P.G.: MONSIEUR MACRON, MA NON VORREBBE IL PAPA IN FRANCIA…?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Pezzo Grosso ha letto la notizia che trovate collegata e che vedi che caso cade proprio a pochi giorni di distanza dal voto in Emilia Romagna, dove fra l’altro i vescovi, con il cardinale Zuppi in testa si sono espressi contro sovranismi e populismi…chissà a chi si riferivano. Pezzo Grosso ha preso carta e penna, cioè computer e tastiera e ha commentato questa ennesima gag pontificia a favore del traffico dei migranti…Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, ho letto il link sopra riportato. Posso proporre una riflessione più ampia?

L’Italia è l’unico paese che ha al suo interno uno stato (Vaticano) sede del Papa, massima autorità morale al mondo. Grazie a questa presenza l’Italia è stata, in passato, invasa più volte (magari con la scusa di difendere il Papa dagli imperatori), successivamente è stata sottoposta a ricatti politici di vario genere (si pensi ai partiti radical) purché lo stato italiano influenzasse quello Vaticano. Ciò avveniva per ragioni politiche, è a tutti evidente che “sotto elezioni” l’’Autorità Morale della Chiesa, del Papa, può stravolgere ogni aspettativa elettorale.

Ma non solo in Italia, bensì in tutti i paesi del mondo dove ci sono cattolici che votano (ed obbediscono ai Vescovi). Il link qui sotto esprime esattamente questo concetto, no Tosatti?

In più, il vero migrante che non doveva sbarcare in Italia è un gesuita italo argentino, un infiltrato con passaporto della Santa Sede. Ma non è stata colpa del governo Conte. E’ stato un colpo di staterello vaticano del governo Bertone-Ganswein, appoggiato da Obama-Clinton e dalla mafia paragesuitica di SanGallo.

Vede Tosatti quali sono i danni di avere il Vaticano in Italia? Son quelli di avere influenze politiche straniere che mettono in ginocchio il paese affinché l’Autorità Morale sia disponibile a cambiare la morale.

Parliamo, giustamente, di migranti clandestini, ma non parliamo mai di spie o terroristi che entrano con passaporto diplomatico nel nostro paese e che creano le condizioni per cui nascono governi tipo quello attuale o si abbattano governi “alla Salvini”.

Ci siamo mai chiesti, azzardando una risposta, chi sono leali servitori del nostro paese,e invece chi sono traditori “asserviti” a potenze straniere? Così come ci domandiamo fin troppo chi sono i papi, cardinali, vescovi, fedeli al Vangelo di Cristo o quelli fedeli a Lutero, Maometto, Marx, Hegel, Kant, Heidegger, eccetera?

Riflettiamo su questa ipotesi che genera una “alleanza” religioso-politica, senza pregiudizi. Non dite che ho esagerato, riflettete per favore amici di Stilum Curiae.

Pensate se si potesse fare un Referendum sulla disponibilità dei cattolici italiani a perdere la sede del pontificato, pontefice incluso. I Francesi han sempre auspicato di poter avere il Pontefice della Chiesa cattolica in Francia. E ci son riusciti ben due volte con la violenza, Filippo IV di Francia (Filippo il bello) trasferì il papato ad Avignone (cattività avignonese), ma Santa Caterina convinse il Papa Gregorio XI a tornare a Roma.

Cinquecento anni più tardi Napoleone si portò ben due Papi prigionieri in Francia (Pio VI e Pio VII). E accontentiamoli ‘sti francesi, no? Amichevolmente ‘sta volta. Regaliamo Bergoglio, e la sua corte, a Macron.

Trasferiamo la (ex) Santa Sede in Francia, dove certo si troverà a casa sua.

No Tosatti? Che ne dice?

§§§

