GLI APPUNTI DI FRA’ MANSUETO. DI ALFONSO INDELICATO.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, approfitto della quiete che sembra si sia creata nel mondo vaticano e dei media dopo tutte le tempeste legate al libro scritto da Benedetto XVI e il cardinale Robert Sarah per contrastare le usuali ambigue clericalissime manovre per minare il celibato per i preti latini facendo finta di non farlo (una specialità di questo pontificato e di questo pontefice), partendo dal presupposto che tutti gli altri siano fessi, per parlarvi di un piccolo libro che ho letto con grande piacere e intellettuale godimento.

È un piccolo romanzo distopico sulla Chiesa del futuro prossimo, scritto da Alfonso Indelicato per i tipi di Tabula Fati (71 pagine, 8.00 euro).

La situazione si sviluppa in un convento sito nell’Italia centro-meridionale, negli anni Trenta del secolo XXI.

Soffia nel chiostro aria di burrasca: la Chiesa di Cristo non è più quella di Leone X, e neppure quella di Giovanni XXIII e Paolo VI. La Storia, fino ad alcuni anni prima relegata fuori dalle mura e soltanto intravista attraverso le grate, è entrata con prepotenza nei sacri ambulacri. Storia della Chiesa e storia dell’Italia, dove la popolazione araba è ormai quasi pari a quella autoctona e proclama le sue verità, mentre i santi Presuli, in nome dell’accoglienza, sono disposti a sacrificare le proprie.

Il mondo sta tumultuosamente mutando; e soprattutto la Chiesa con esso, cedendo a ogni genere di sollecitazione esterna, e tradimento da parte dei chierici (ahi quanto attuale!); ma frate Mansueto, umile cuciniere, resiste in cuor suo al cambiamento. E non solo in cuor suo; resiste con quieta, silenziosa ostinazione, e intanto prende appunti circa il mondo che vede franare attorno a sé, insieme annotando ricordi, rimpianti e sgomento. Lo assiste la sua fede semplice e profonda, e la volontà umile ma ferma di rimanere se stesso.

Non vi diciamo come va a finire; ma vi consigliamo davvero di leggerlo. E di farlo leggere a quelli che vi dicono che nella Chiesa va tutto bene, che non c’è niente da preoccuparsi, che semplicemente bisogna uscire, ascoltare, capire cambiare e via con tutto l’armamentario che ben conosciamo…

