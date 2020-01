MONACO: CATTOLICI IN PIAZZA CONTRO IL SINODO (E MARX…)

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, siamo ben lieti di pubblicare un annuncio: e cioè l’iniziativa che una coalizione di laici, fedeli alla Chiesa, al suo magistero e alla tradizione, ha preso per sottolineare i pericoli che possono giungere all’unità della Chiesa dalle fughe in avanti volute da molti vescovi tedeschi, verso una “protestantizzazione” della Chiesa, con il “Percorso Sinodale” in corso. Ecco l’annuncio:

Si svolge questa mattina, 18 gennaio, a Monaco di Baviera una manifestazione di preghiera di Acies ordinata, coalizione internazionale di laici cattolici fedeli alla Tradizione della Chiesa. Dopo le due precedenti manifestazioni svoltesi a Roma il 19 febbraio e il 28 settembre 2019, la città di Monaco di Baviera è stata scelta perché è la sede episcopale del cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e presidente della Conferenza episcopale tedesca. I vescovi tedeschi, dopo essere stati tra i promotori ideologici e finanziari del Sinodo sull’Amazzonia, costituiscono oggi la punta avanzata della Rivoluzione nella Chiesa e il prossimo 30 gennaio si riuniranno in assemblea plenaria a Francoforte per discutere sul “cammino sinodale” da percorrere dopo il Sinodo panamazzonico. Per questo i partecipanti ad Acies Ordinata, come già è accaduto nelle due precedenti manifestazioni, rimarranno in piedi per un’ora, schierati questa volta davanti alla Theatinerkirche, la grande chiesa dei Teatini, e oggi dei Domenicani, nel centro della città, in segno di rispettosa ma ferma protesta contro la Conferenza episcopale tedesca e il suo Presidente.

§§§

Dopo la manifestazione si svolgerà poi una conferenza stampa di spiegazione dell’evento, nel pomeriggio, in cui alcuni dei protagonisti esprimeranno in dettaglio pericoli e rischi del cammino sinodale tedesco, a cui ha fatto da battistrada Il Sinodo per l’Amazzonia. Di questo vi daremo conto in dettaglio domani.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482