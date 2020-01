ALTA FINANZA, DEMOCRAZIE, DITTATURE: UN FILO ROSSO LE LEGA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la tempesta intorno al libro di Benedetto XVI e del cardinale Robert Sarah di questi giorni mi ha assorbito – come avete visto – quasi totalmente, e così sono rimasto indietro nella pubblicazione di alcuni contributi che mi erano stati inviati nei giorni scorsi. Me ne scuso con gli autori; e in realtà ho agito così anche in difesa delle loro fatiche, perché pubblicarle mentre l’attenzione di tutti era rivolta altrove avrebbe costituito un’ingiustizia. Ecco allora il primo di questi contributi, del nostro amico Agostino Nobile. Buona lettura!

§§§

Il filo rosso che lega l’alta finanza alle democrazie e alle dittature

Dato che in questi giorni su SC si è molto scritto sul ruolo dell’alta finanza nella realtà socio-politica riporto, senza cambiare una virgola, un capitolo estratto dal mio Anticristo Superstar, pubblicato nel 2014.

In articolo pubblicato sul Global Research l’8 giugno 2004, lo storico Jacques Pauwels fornisce una sintesi storica delle relazioni fra guerra e profitto, descritta ampiamente nel suo The Myth of the Good War: America in the Second World War (Ed. Paperback 2002). Bene, troviamo molti nomi famosi che oltre ad apprezzare la politica di Hitler ci facevano affari. Tra i maggiori estimatori, troviamo: il barone della stampa Randolph Hearst, il capo del trust Du Pont, Irénée Du Pont che, secondo Charles Higham, avevano «appassionatamente seguito la carriera del futuro Führer già dagli anni Venti” e lo avevano sostenuto finanziariamente». Nel 1939, alla vigilia della guerra, il Presidente della GM, Alfred P. Sloan, pubblicamente motivava il fatto di fare affari nella Germania di Hitler, sottolineando la natura altamente vantaggiosa delle operazioni della GM sotto il Terzo Reich. Nel 1933, l’anno della presa del potere da parte di Hitler, la Dehomag realizzava profitti per un milione di dollari, e durante i primi anni del regime di Hitler versava alla IBM negli USA qualcosa come 4.5 milioni di dollari di dividendi. «Nel 1938, ancora in piena Depressione, i profitti annuali si aggiravano sui 2.3 milioni di marchi RM; nel 1939 i profitti della Dehomag aumentavano in modo spettacolare a circa 4.0 milioni di marchi. Dall’inizio degli anni Trenta, una élite di circa venti fra le più grandi corporation americane, fra cui Du Pont, Union Carbide, Westinghouse, General Electric, Gillette, Goodrich, Singer, Eastman Kodak, Coca-Cola, IBM, e ITT, aveva rapporti con la Germania. Per ultimo, molti studi legali americani, compagnie di assicurazioni finanziarie, banche venivano profondamente coinvolte in un’offensiva finanziaria statunitense in Germania; fra questi, il famoso studio legale di Wall Street, Sullivan & Cromwell, e le banche J. P. Morgan e Dillon, Read and Company, così come la Union Bank di New York, di proprietà di Brown Brothers & Harriman. La Union Bank era intimamente collegata con l’impero finanziario ed industriale del magnate tedesco dell’acciaio Thyssen, il cui apporto finanziario aveva permesso ad Hitler di arrivare al potere». Ma saremmo ingiusti se non dicessimo che anche la Rivoluzione Boscevica di Lenin è stata sovvenzionata dalle banche e dalle multinazionali occidentali. Come possiamo constatare, la storia è un poco più complessa di come vogliono farci intendere.

Gli studi del professor Antony C. Sutton dimostrano come l’ascesa del nazionalsocialismo e il suo armamento bellico siano strettamente legati all’assistenza economica e tecnologica offerta, fin dagli anni Venti, dai grandi banchieri della Repubblica di Weimar. Anche il sostegno economico decisivo alla Rivoluzione d’Ottobre fu dato dallo stesso gruppo supercapitalista che appoggiò negli anni Trenta il New Deal roosveltiano. Lo storico Sutton, basandosi su documenti di prima mano, ci offre tutti gli elementi e i movimenti bancari che mossero milioni di dollari nelle borse delle due dittature nei tre volumi: Wall Street and the Rise of Hitler, (Press, Seal Beach (CA) 1976); Wall Street and the Bolshevik Revolution, (Arlington House, New Rochelle 1974); Wall Street and Franklin Delano Roosevelt, (New Rochelle 1975).

Un ulteriore contributo ci viene dato da due libri dello storico Pierre Faillant de Villemarest, Les source financières du communisme. Quand l’URSS était l’alliée des nazis (2 ed. Cierrey 1984); Les sources financières du nazisme (Cierrey, 1984), integrandole con materiali inediti. Dal 1945 al 1950 Pierre Villemarest è stato membro del Servizio di Documenti esterni e di contro-spionaggio francese (SDECE), e nella sua pluriennale attività a contatto con gli ambienti politici e diplomatici europei, ha potuto raccogliere personalmente molti documenti riservati riportati nella sua ricerca. Secondo lo storico francese il nazionalsocialismo nasce negli ambienti sinarchici ed esoterici tedeschi strettamente collegati alle società segrete di tipo pangermanico e massonico. La saldatura mondialismo-nazismo è legata a Rudolf Hess e agli altri fondatori del movimento nazista. Max Amman, Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg e Adolf Hitler facevano già parte della società segreta Thule. L’avvento alla cancelleria di Adolf Hitler viene accolto da Molotov (ministro degli esteri sovietico) con queste dichiarazioni del 28 dicembre 1933: «I nostri rapporti con la Germania hanno sempre occupato un posto a parte; Siamo uniti da dieci anni alla Germania da legami economici e politici stretti […]. La Germania e noi stessi abbiamo tratto enormi vantaggi da queste buone relazioni […] e non possiamo che guadagnarci a proseguire così». La conseguenza di questa buona accettazione è la concessione di Berlino a Mosca – nella primavera del 1935 – di crediti a lungo termine per un ammontare di duecento milioni di marchi-oro.

Vale la pena riportare alcuni passi di un lungo articolo del professor Oscar Sanguinetti, docente di Storia presso l’Università Europea di Roma. Seguendo le ricerche di Villemares e di Sutton, scrive: «Per favorire il meccanismo dei rapporti con la Germania nazionalsocialistica, a partire dal 1936 Stalin sostituirà il ministro degli esteri Maksim Litvinov, ebreo, con Molotov e, nelle grandi purghe di quegli anni, epurerà dei loro animatori ebrei le reti clandestine all’estero, Sobelsohn-Radek e Fürstenberg-Ganetzki compresi, e con analoghi intenti getterà nella fornace della guerra civile spagnola gli attivisti “troppo” antifascisti». «Ai bolscevichi – continua lo storico Sanguinetti – vengono devoluti fondi da società bancarie e dai consigli di amministrazione di importanti multinazionali. Le varie iniziative vengono accentrate e coordinate sotto il nome di associazioni e di leghe per la cooperazione economica internazionale, quasi tutte con sede in un grattacielo, di proprietà dell’assicuratrice Equitable Life, controllata dalla famiglia Rockefeller. Per fare giungere i fondi in territorio russo vengono predisposte “catene” di intermediazione internazionale costituite da istituti bancari corrispondenti, i quali operano lungo un itinerario che inizia negli Stati Uniti, prosegue attraverso paesi neutrali e si conclude in Russia. “Catena” tra le più note e più efficienti sembra essere stata quella – già attivata agli inizi del primo conflitto mondiale – organizzata dalle banche che fanno capo al Morgan Guaranty Trust e che fanno perno sulla Nya Bank di Stoccolma, diretta da Olof Aschberg, uno dei più affezionati “padrini” capitalistici del regime sovietico. I collegamenti con la casta rivoluzionaria in Russia erano tenuti da un importante, e altrettanto misterioso, agente bolscevico di nome Jacob Fürstenberg, detto “Ganetzki” oppure “Hanetzki”. Una seconda “catena” partiva, invece, dalla Banca Franco-Russa diretta da Dimitri Rubenstein, passava attraverso Olof Aschberg a Stoccolma e si chiudeva a Pietroburgo, con la banca di Abraham Givatozvo, simpatizzante del nuovo regime e cugino di Lev Trotzskj e di Lev Kamenev. In questo ambiente discreto primeggia la figura enigmatica e sinistra del rivoluzionario bolscevico – e, forse, più che bolscevico, rivoluzionario “puro” – Aleksandr Izrail Lazarevic Helphand, detto “Parvus”, cui Aleksandr Solzenycyn dedica molte pagine del suo Lenin a Zurigo».

La collaborazione tra sovietici e nazisti andava oltre i favori economici. «L’Armata Rossa – scrive lo storico Sanguinetti – viene riorganizzata e modernizzata da quadri militari e da tecnici tedeschi, nel 1922 essi sono circa cinquemila. In territorio sovietico vengono addestrate sul terreno truppe della Reichswehr, che in pochi anni triplica silenziosamente i suoi effettivi. Lo sforzo militare comune viene coordinato da una misteriosa “sezione R” del ministero della Difesa tedesco, cui fa capo una centrale in Russia, la cosiddetta Zentral Moskau. Il personaggio che tira le fila di questa operazione industriale e militare, fungendo da tramite con i mondi finanziari tedesco e americano – i quali apriranno crediti all’URSS per centocinquanta milioni di marchi nel 1923, per cento milioni nel 1925 e per trecento nel 1926 – è il colonnello Kurt von Schleicher, che sarà uno degli artefici della scalata al potere di Hitler e che verrà fatto assassinare da quest’ultimo nel 1934. (…) Un particolare significativo: i tedeschi costruiscono fabbriche di armi e di munizioni fino nella Russia centrale e saranno proprio queste, nel 1942, a consentire all’URSS di resistere fino all’arrivo dei soccorsi americani». Lo storico Sanguinetti, conclude: «La spiegazione della apparente contraddittorietà del comportamento della élite supercapitalistica internazionale – sostenere economicamente uomini e movimenti politici che si dichiarano nemici mortali del capitalismo e della proprietà privata – va ricercata nel fatto che questo ambiente è sempre più infiltrato da dottrine e da ideali di origine massonico-esoterica, che propugnano una universale riorganizzazione della vita economica e di quella politica in senso sinarchico – cioè di un unico governo mondiale – e nella prospettiva della pianificazione delle economie nazionali e del loro coordinamento sul piano internazionale da parte di un unico centro, in un contesto di tecnocrazia, di laicismo e di socialismo di tipo “fabiano” – cioè riformistico, gradualistico e “liberale”, di matrice tipicamente anglosassone e protestantica. Secondo questa visione del mondo, gli uomini delle multinazionali e delle finanziarie privilegiano nel socialismo bolscevico appunto il momento socialistico, auspicando una evoluzione del bolscevismo in un senso più “liberale”, ma, comunque, anteponendo il beneficio del fatto compiuto – la demolizione di un ordine plurisecolare – alla perfetta attuazione del modello di società segreta». I campi di sterminio e i Gulag? Le multinazionali, dicono, non ne erano al corrente. Dobbiamo davvero credergli? Gli storici Pauwels, come Antony Sutton e Pierre Faillant de Villemarest, che hanno descritto in maniera dettagliata questi fatti, non sono stati smentiti né processati per diffamazione. Ma dal dopo guerra ad oggi la Chiesa, unica istituzione che ha salvato migliaia di esseri umani, ebrei e non, viene accusata di essere stata filonazista. Non dobbiamo illuderci, i personaggi elencati dagli storici sopra citati, li troveremo sempre in ogni angolo della Terra. (…).

Agostino Nobile

§§§

