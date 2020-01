SUPER EX. DENATALITÀ E CHIESA COCCODRILLO (PIANGE DOPO…)

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Super Ex è fatto così: scompare per settimane, e poi per due o tre giorni di seguito si fa vivo. Lo stimolo per l’articolo di oggi – che avrebbe dovuto uscire un paio di giorni fa, ma c’è stato lo tsunami Benedetto-Sarah – gliel’ha dato il foglietto della messa di domenica scorsa, dove si poteva leggere – lo trovate in calce – un componimento di Luciano Moia, l’esperto di Avvenire per quel che riguarda famiglie e dintorni. Super Ex leggendolo lì per lì ha gioito; ma poi…però devo aggiungere alle considerazioni di Super Ex che il Moia nei suoi lamenti sulla denatalità si è ben guardato dal menzionare aborto, pillola del giorno dopo, contraccezione e altri simpatici escamotage studiati, appunto, con scopo la denatalità…buona lettura.

§§§

Ogni tanto il foglietto domenicale della messa ci dona qualche bella sorpresa. Ieri, domenica 12 gennaio, riportava in quarta pagina una riflessione sulla denatalita’. A firma Luciano Moia. Per chi non conoscesse l’autore trattasi di un collaboratore di Avvenire che in passato occupava le seste file, ed oggi invece gode di molta più autorevolezza del povero Tarquinio. Perché? Per il fatto che riesce a scrivere tonnellate di articoli a sostegno di Amoris laetitia, contro Humanae vitae ecc… Da buon pretoriano della neo religione bergogliana merita dunque, come Stefania Falasca, lo scatto di carriera. Leggendo l’articolo sono rimasto piacevolmente sorpreso, sembrava quasi una parafrasi di tante interessanti riflessioni di un Gotti Tedeschi o di altri, sulle conseguenze disastrose, per una civiltà, di una società che non vuole più bambini. Ma in cauda venenum: alla fine della giusta tirata, infatti, l’articolista concludeva sostenendo che la Chiesa, grazie a Bergoglio, è in prima linea contro la denatalità , “con il patto Educativo globale voluto da Francesco”. Ohibò, in prima linea!? Nessuno se ne era accorto. Non certo i pro life italiani o americani, umiliati da sei anni con parole e fatti. Neppure i governanti, ogni giorno invitati ad accogliere stranieri e quasi mai a favorire la famiglia. E neppure, guarda un po’, gli organizzatori del Congresso mondiale delle famiglie, che pur avendo messo a tema proprio la denatalita’, furono privati persino di quei saluti pubblici che fioccano invece, ad ogni iniziativa della “regina dell’inverno demografico italiano”, Emma Bonino. Intanto aspettiamo di vedere questo patto educativo globale: non ci stupirebbe che Bergoglio chiamasse ad illustrare il tema, accanto al citato Moia, qualche mandarino cinese responsabile della politica del figlio unico. Tanta è oggi la coerenza tra certe dichiarazioni vaticane, ed i fatti, e tale è l’amore bergogliano per la più imponente dittatura comunista del mondo.

§§§

Una società senza figli è una società senza futuro

Tra meno di vent’anni, la diminuzione del numero di lavoratori atti\i e il conseguente aumento degli anziani renderanno impossibile sostenere il nostro sistema di welfare. Eppure l’allarme natalità non figura mai tra le priorità dell’agenda politica. Servirebbero misure familiari davvero efficaci, pensate per favorire le giovani coppie. Ma, allo stesso tempo, è indispensabile un’azione culturale univoca, tesa a dimostrare che il “far famiglia” non è solo bello e giusto, ma è un vantaggio per tutti. Eppure non si fa niente, o quasi. La denatalità non è un fenomeno casuale, che spunta all’improvviso. Deriva dalla disgregazione della famiglia. Dalla crisi del nostro modello di coppia. Dal crollo del numero dei matrimoni. Dalla costante impennata di separazioni e di divorzi dell’ultimo trentennio. Da un quadro socio-culturale che sembra congegnato in modo perfetto per rendere sempre più difficile la vita a quelle famiglie in cui l’amore si lega alla generatività, alla fedeltà, alla gioia dell’impegno reciproco a tempo indeterminato. Se non riusciamo a ristabilire questo paradigma non basteranno certo detrazioni e sgravi fiscali per voltare pagina. Certo, anche gli interventi economici sono necessari, ma, come dimostrano le esperienze di altri Paesi europei, non fanno la differenza. Per questo è indispensabile un grande progetto educativo su amore e sessualità — cioè sulle ragioni stesse della vita — da costruire con il contributo di tutti. La Chiesa, con il rilancio del patto educativo globale voluto da papa Francesco, è in prima linea. E però indispensabile che l’intera società, in modo trasversale, senza barriere etniche, culturali o religiose, si faccia carico di questa drammatica emergenza.

Luciano Moia

§§§

