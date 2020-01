RVC: PRESA DIRETTA IL PAPA: VIGANÒ FACCIA CAUSA ALLA RAI. VINCERÀ.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ieri sera come molti di voi sapranno la macchina del regime – vaticano e sinistro – ha prodotto una trasmissione di classica disinformatja, un programma di celebrazione e difesa a priori e contro ogni critica del Numero Uno, di papa Bergoglio, e di discredito di tutti coloro che sono critici verso le sue scelte, i suoi gesti e le sue azioni; in primis naturalmente l’ex Nunzio negli Stati Uniti, mons. carlo Maria Viganò. Volevamo scriverne, ma un Romana Vulneratus Curia indignato ci ha preceduto, e questa mattina abbiamo trovato nella posta il commento che subito vi offriamo. Ma una domanda bisogna porsela: perché dobbiamo continuare a pagare il canone a questa televisione di parte, professionalmente insignificante, usata come mezzo per indottrinare il popolo bue. Ebbasta!

§§§

Caro Tosatti, non volevo fare questo commento, anche perché non ho visto tutta la noiosissima ed irritante trasmissione, ma faccio un sacrificio.

Ieri sera in prima serata, Rai 3 ha trasmesso Presa diretta – Papa Francesco – condotta da tal Riccardo Jacona. Vediamo alcuni punti di riflessione

– Rai 3 è diventata papista bergogliana: prima sorpresa. Ciò può spiegare solo che qualcosa che forse non sappiamo, sta succedendo; i sostenitori di Bergoglio devono aver paura di qualcosa che sta per accadere. Una trasmissione di difesa- esaltazione di Bergoglio, così veemente in prima serata, su temi di cui si è parlato e riparlato da mesi, è sorprendente e curiosa. Ma soprattutto l’attacco, con intento denigratorio, (ancora una volta, ma di una violenza incredibile) a mons. Carlo Maria Viganò, fa pensare che temano che stia per venire fuori qualcosa di nuovo, ancora da lui. Cioè che si sospetti che Viganò sia sul punto di far uscire qualche nuova notizia su questo pontificato. Così una bella gettata di discredito su Rai 3 in prima serata, anticipa le prossime mosse. Ma crea anche la nostra attesa…Magari sta portando le famose prove del progetto Obama-Clinton-Gesuiti “deviati” per far eleggere Bergoglio?

– Per realizzare questa controffensiva scende in campo il “grande” storico di Bergoglio : Austen Ivereigh che identifica negli ambienti conservatori cattolici americani i mandanti dell’attacco al papa attraverso Viganò. Fuochino? Grazie Austen per aiutarci a capire dove volete arrivare …

– Bene, ma in che è consistita la trasmissione di ieri sera a parte queste considerazioni? : nel difendere, innocentizzare il martire Bergoglio. Ma solamente, e di fatto, sul tema sessuale dei preti vescovi cardinali, senza mai parlare o riferirsi ai suoi errori dottrinali, apostasie, squilibri comportamentali. Solo sesso. Di cui lui – secondo gli autori della puntata – non solo è innocente, ma sarebbe il più severo censore, più di Benedetto XVI. Pertanto Viganò emerge come un vile mentitore.

– Propongo di riflettere su due punti:

1° la difesa di Bergoglio si limita solo al tema sessuale e ignora tutto il resto;

2° questo sesso contro natura troverà immediatamente una serie di consensi interni ed esterni pro-Bergoglio e contro Viganò.

3° Viganò esce screditato per ciò che probabilmente si sta preparando a svelare.

Come dicono gli americani : let’s wait and see (aspettiamo e vediamo).

Nel frattempo, se io fossi Viganò farei una azione giudiziaria miliardaria verso Rai 3.

§§§

