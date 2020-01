RVC CHIEDE A STILUM CURIAE. CHI È REALMENTE IL CARD. SARAH?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, a Romana Vulneratus Curia (RVC) non si può dire di no, anche quando ci manda riflessioni polemiche, o che comunque porteranno sicuramente a un dibattito su quale importante personaggio della Chiesa. In questo caso si tratta del cardinale Robert Sarah, coautore con Benedetto XVI di un libro – Dalle profondità dei nostri cuori – in uscita imminente in Francia e in Italia. E che ha già mandato in tilt i fragili nervi scoperti della masnada adulatrice che ribolle intorno alla Sacra Pantofola. Che cosa pensa realmente il porporato della Guinea, sembra chiedersi RVC. E lascia a voi la risposta…

RVC a Tosatti.

Caro Tosatti ho letto l’ultimo Stilum Curiae ed il suo articolo sulla Nuova Bussola Quotidiana sul rovesciamento del Sinodo sulla Amazzonia. Lei mi permette di riproporre frasi scelte, coerenti con il contesto, dell’intervista del card. Sarah al Corriere del 7 ottobre 2019? Lascerei ai suoi lettori eventuali riflessioni. Grazie

Estratto dell’intervista del card. Sarah a G.G. Vecchi- Corriere della sera – 7 ottobre 2019

– Ma che ne pensa del Sinodo sull’Amazzonia?-

<Questo Sinodo ha un obiettivo specifico e locale: l’evangelizzazione dell’Amazzonia>.

– Nel Sinodo sull’Amazzonia si parlerà anche dell’ipotesi di <viri probati>. Nella Chiesa cattolica, dagli orientali agli anglicani tornati in comunione con Roma, un clero sposato esiste già. Ma Francesco, a gennaio, ha spiegato che non si tratta di questo e non avrebbe cambiato la disciplina del celibato nella Chiesa latina («Io non lo farò, è chiaro»): solo, si poteva studiare la possibilità di ordinare «anziani sposati» in «zone remotissime» che esercitassero solo il «munus sanctificandi», quindi «messa, confessione, unzione degli infermi», senza funzione di guida né di insegnamento, i «munera regendi e docendi». Si vedrà. Ma perché questa ipotesi spaventa tanto alcuni? –

<Non spaventa nessuno.(….) Ripeto: non c’è nessuno spavento. Il Sinodo studierà, poi il Santo Padre trarrà le conclusioni>.

– Molti hanno letto o leggeranno il suo libro in contrapposizione al pontificato attuale. D’altra parte il testo è dedicato sia a Benedetto XVI sia a Francesco, <figlio fedele di Sant’Ignazio>. Dove sta la verità? –

<La verità è che coloro che mi oppongono al Santo Padre non possono presentare una sola mia parola, una sola mia frase o una sola mia attitudine a sostegno delle loro affermazioni assurde, direi diaboliche. Il Diavolo divide, oppone la gente, l’una contro le altre. La verità è che la Chiesa è rappresentata sulla terra dal Vicario di Cristo, cioè il Papa. E chi è contro il Papa è ipso facto fuori dalla Chiesa. Aggiungo che ogni Papa è “giusto” per il suo tempo, la provvidenza ci vede benissimo, sa? È la verità di queste evidenze che siamo chiamati a riscoprire, sia con le impareggiabili analisi di pensiero di Benedetto sia con la grande e solare operosità di Francesco. Nella ovvia differenza delle sensibilità, c’è una grande sintonia e una grande continuità tra loro, come tutti hanno potuto vedere in questi anni. Bisogna sempre interpretare le parole di Papa Francesco con l’ermeneutica della continuità. Aggiungo: le problematiche sociali che affronta Francesco sono permeate e trovano la loro origine in Cristo, sempre. Ogni giorno il Papa parla di Gesù e dell’esperienza di un incontro personale con Cristo: ma quante volte i media le riportano? Che segnale sta, invece, dando il Papa oggi! Lui, il pastore più in alto di tutti, che scende per andare a recuperare la pecorella, e non solo quella che si è persa, ma anche quella che nel recinto magari non ci è mai entrata e che, quindi, per natura, per educazione o per cultura è la più distante dalla Chiesa. È questa l’evangelizzazione>.

§§§

