SUPER EX. L’AVE MARIA DI GIANPAOLO PANSA, PRIMA DI DORMIRE….

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Super Ex (Ex di Avvenire, Ex di Movimento per la Vita, Ex di cose cattoliche varie e diverse ma non ex cattolico, per sua fortuna e ventura) ci ha inviato poche righe di ricordo per la scomparsa di Giampaolo Pensa, un grande giornalista, che chi scrive, allora giovane cronista a La Stampa, ebbe la fortuna di conoscere e di frequentare nella redazione di Largo Chigi dell’allora grande quotidiano torinese. Erano i tempi in cui “la Busiarda”, come veniva familiarmente definita dai piemontesi, aveva come direttori persone del calibro di Ronchey e di Arrigo Levi. E fra i suoi giornalisti di spicco c’era, appunto Giampaolo Pensa. Buona lettura.

§§§

Appartenevamo a due mondi diversi, che più diversi non si può.

Non ci siamo mai visti ma ci siamo sentiti al telefono in alcune occasioni.

In una di queste mi ringraziò per una recensione che gli avevo fatto, e sapendomi cattolico cominciò a parlare della morte.

Berlusconi, mi disse, “La esorcizza con le donne. È così terrorizzato dalla morte che intensifica la sua vita ‘sentimentale’. Anch’io ho paura della morte e allora scrivo libri su libri…”.

Poi dopo una breve pausa – sto parlando di circa 8/9 anni fa – aggiunse “Ho anche ripreso a dire un’Ave Maria, la sera, prima di dormire… Non si sa mai…”.

Ricordo sempre quella confessione, come altre che mi hanno fatto negli anni personaggi anche molto lontani, pubblicamente, dalla fede. Però erano gli anni in cui la Chiesa parlava ancora, almeno un pochino, di questioni spirituali e religiose

… Sarò io, o saranno i tempi, ma negli ultimi anni di incontri e racconti così belli non ne ho più avuti. Così accade quando la Chiesa diventa insignificante, se non fastidiosa, anche per le persone serie…

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Super Ex

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482