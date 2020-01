OSS MARZIANO LANCIA UN SONDAGGIO PER I LETTORI DI STILUM.

Marco Tosatti

Carissimi amici e cari nemici di Stilum Curiae,e troll abituali residenti, frequentatori occasionali pellegrini del web e viaggiatori digitali, oggi Osservatore Marziano ci ha inviato una riflessione assolutamente imperdibile. Sembra una provocazione, uno scherzo, ma ahimè è reale, oh quanto reale…e forse non ha neanche detto tutto, è stato clemente con questi professionisti di Dio. Buona lettura.

§§§

OM a Tosatti. Caro Tosatti, ho avuto un’ispirazione. La traduco in un indovinello per I suoi dotti lettori di Stilum Curiae.

Vediamo le risposte che daranno.

La domanda è: a quale Chiesa appartiene la seguente dottrina?

– Rivelazione. E’ in corso di accertamenti. Nel frattempo meglio credere alla Rivelazione secondo Karl Rahner.

– Trinità. E’ di fatto solo lo Spirito Santo, che soffia dove vuole… (come insegna Leonardo Boff).

– La fede. Si basa su criteri evoluzionistici, decisi dal Papa (secondo gli umori della giornata), che sta valutando come dogmatizzare il pensiero di Teilhard de Chardin.

– I sacramenti. Si adattano soggettivamente.

– L’Eucarestia. Viene data a chiunque, quale medicina.

– Il sacerdozio. Deve esser riservato solo a chi esce da seminari dove non si insegna più Tommaso d’Aquino. E’ aperto anche agli omosessuali, di fatto si tollera che il celibato non si osservi.

– Matrimonio. E’ aperto alle coppie omo, il divorzio è compreso e apprezzato e deve esser riconosciuto opportuno.

– Liturgia. È free, meglio se con musiche e canti assordanti che non permettano partecipazione interiore al sacrifico della Messa.

– Madonna. E’ discepola, non è nata santa, ha dovuto lottare per diventarlo. In corso di valutazione il suo culto.

– Peccato. Il maggior male (sociale) non è più il peccato inteso in senso tradizionale, è la cattiva ripartizione delle ricchezze. Il peccato originale è incorso di ridefinizione. L’uomo probabilmente è nato puro e comunque è salvo, non deve meritarsi con le opere il paradiso, che in più non esiste. La salvezza è certa.

– Vangeli. E’ in corso la loro revisione. Andrebbero riscritti, non essendoci stato il registratore ai tempi di Cristo. Si suppone che i Vangeli siano stati interpretati dai discepoli per assicurarsi il controllo delle coscienze dei fedeli.

– Eucarestia. E’ in corso di ridefinizione. Si suggerisce di seguire nel frattempo la interpretazione di Calvino che considerava la “presenza” solo spirituale. Nel frattempo è severamente vietato inginocchiarsi per riceverla.

– Magistero. Non si deve fare più magistero perché non si ha nulla da insegnare. Si deve fare solo consolazione misericordiosa. E ascoltare le verità di ogni cultura religiosa.

– Missione della Chiesa. Operare quale struttura che promuove un’etica socialmente utile, verso i poveri, gli immigrati. Deve occuparsi di ambiente e clima perché lo ha deciso con l’ONU. Deve cercare una convergenza totale con ogni ipotesi scientifica (teorie non scientifiche incluse) per non apparire contraria alla scienza moderna.

– Confessione. Non dovendo esser un luogo di tortura, il sacerdote deve assolvere senza fare troppe domande.

– A capo della Chiesa c’è un sistema oligarchico di controllo che sta adattando la governance secondo le diverse esigenze, culture, etnie. Il Papa è un uomo come gli altri, non deve controllare i suoi istinti di ira e non deve esser esemplare; deve anzi demitizzare il vetusto e superato ruolo di Vicario del Fondatore della religione. Essendo tutte le religioni, di fatto, uguali. Per ora veste solo diversamente.

§§§

