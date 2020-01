UN LETTORE CINESE: L’ACCORDO CON LA CINA È COLPA DEL PAPA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un assiduo lettore di Stilum Curiae, cinese, ci ha mandato una sua riflessione, molto concisa sull’operazione che ha portato alla firma dell’accordo fra Cina e Vaticano. Lo spunto naturalmente è dato dalla lettera che il cardinale Joseph Zen ha inviato a tutti i colleghi cardinali lo scorso settembre e che di recente Infovaticana e Stilum Curiae hanno pubblicato.

Cogliamo l’occasione anche per proporvi l’articolo di Korazym.org che offre, grazie a un professore cinese di Taiwan, una spiegazione possibile di quello che la sconosciuta donna orientale avrebbe detto al Pontefice, prima di provocare la sua reazione irritata. Purtroppo il fatto che questa fedele, che si è fatta il segno della croce prima di interpellare il Pontefice, sia scomparsa impedisce di dire una parola definitiva sull’episodio. Ma a mio parere il fatto che la signora in questione non si faccia trovare, a dispetto dell’impatto mediatico straordinario avuto dalla sberla in video, potrebbe avvalorare l’ipotesi che il messaggio fosse legato alla Cina, e che la persona tema qualche conseguenza, forse più da parte dei cinesi, se è cinese, che del Vaticano, se volesse manifestare in maniera chiara la sua opposizione all’accordo.

Alla riflessione dell’amico che pubblichiamo qui sotto, c’è secondo me da aggiungere il ruolo di altre due persone, direttamente collegate al Pontefice, in maniera personale e diretta, nello svolgimento del dossier cinese. E cioè l’ex cardinale Theodore McCarrick e mons. Claudio Maria Celli. Se vi ricordate, nella testimonianza di mons. Viganò si ricorda come l’ex nunzio abbia incontrato McCarrick che usciva da un incontro con il pontefice appena eletto, e come McCarrick gli abbia annunciato in maniera trionfante: “Mi manda in Cina!”. Sia McCarrick che Celli, entrambi in pensione, avevano un ruolo nella diplomazia extra-istituzionale di papa Bergoglio verso Pechino. Una circostanza che avvalora la conclusione della riflessione dell’amico di Stilum Curiae. Buona lettura.

§§§

Buon giorno.

Il così detto “l’accordo sulle nomine dei vescovi tra il Vaticano e la Cina” è stato fortemente ed irragionevolmente voluto dalla persona Bergoglio, anche secondo l’analisi della dinamica sulla composizione delle principali personalità della Curia romana in merito.

Al momento delle dimissioni del papa Benedetto XVI, le personalità della Propaganda Fide che si occupavano della Cina furono:

Il Prefetto Card. Fernando Filoni

Il Segretario Mons. Savio Hon

Il Sottosegretario Padre Tadeusz Wojda

Tutte e tre queste personalità sono state anticipatamente rimosse ed emarginate da Bergoglio.

Mentre al momento delle dimissioni del papa Benedetto XVI, le personalità della Segreteria di Stato che si interessavano della Cina furono:

Il Segretario Card. Tarcisio Bertone

Il Sottosegretario Mons. Antoine Camilleri

Il Capoufficio Mons. Gianfranco Rota Graziosi

Il Card. Tarcisio Bertone è andato in pensione; il Mons. Antoine Camilleri è stato allontanato dalla Curia romana; il Mons. Gianfranco Rota Graziosi è rimasto ma con un ruolo a livello “tecnico”, essendo un capoufficio.

Perciò soltanto Bergoglio e Parolin avevano la possibilità di esser promotori di un accordo così miope e dannoso con Pechino. Ma Parolin, avendo conosciuto a sufficienza nel passato da sottosegretario di Stato le situazioni così complesse e difficili della Cina, non poteva non consigliare prudenza a Bergoglio. Appunto l’unico protagonista di quella resa sarebbe stato la persona Bergoglio.

La lettera scritta dal card. Josef Zen a tutti i cardinali è stata un vero e significativo atto di accusa nei confronti di Bergoglio, anche se il Prelato ha voluto cortesemente nominare soltanto l’esecutore della fallita politica vaticana Pietro Parolin.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482