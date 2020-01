LAPORTA DIALOGA CON NOBILE: I NEMICI DELLA FAMIGLIA (ANCHE SACRA)…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il dibattito iniziato qualche giorno fa da Agostino Nobile con Piero Laporta continua, con un contributo estremamente interessante di Piero Laporta, che indica responsabilità e meccanismi che hanno portato all’attuale situazione di attacco alla famiglia che stiamo vivendo. Laporta può vantare una profonda conoscenza del mondo comunista, dalle sue origini alle attuali manifestazioni più o meno degenerative presenti in Asia. Buona lettura.

§§§

Agostino Nobile mi fa l’onore di dedicarmi un interessante articolo; gli sono davvero grato per questa cortesia. Ancora più grato gli sono per aver richiamato il dono divino della Sacra Famiglia, direi fra i più luminosi del Creato.

Mi scuso quindi se non ho remore a dichiarare che il mio obiettivo è apologetico tanto quanto quello di Nobile, sebbene intenda percorrere una via differente.

A mio avviso bisogna distinguere il punto di vista mistico dottrinale, da quello politico e ancor più da quello storico.

Non c’è alcun dubbio che la Famiglia di Nazareth abbia uniformato la famiglia cristiana sin dagli albori. Non c’è alcun dubbio che essa sia, ancora oggi e per sempre, un modello irrinunciabile.

È altrettanto certo che oggi la Sacra Famiglia è un modello solo per una porzione, si badi, una porzione del mondo cattolico, sulla quale piovono definizioni come “fondamentalista”, “estremista”, senza dimenticare l’affettuoso paragone coi conigli.

Sorvoliamo sulle facili assoluzioni non solo alle donne che abortiscono ma pure ai medici che guadagnano con le mani lorde di sangue.

Tutto ciò è responsabilità della massoneria, dei comunisti o dei banchieri? Tutto ciò è semmai gradito a massoni, comunisti e banchieri, neppure tutti indistintamente, secondo la mia personale esperienza.

Questo non attenua affatto la responsabilità primaria di quel clero e di quelle curie che piegano la dottrina ai propri interessi personali, alla propria sete di potere.

Che cosa è successo? La famiglia cristiana nasce con la Sacra Famiglia, entra nelle leggi grazie all’evangelizzazione, per poi essere attaccata dalla corruzione di quel clero che fornisce solidi alibi all’eresia protestante e alla rivoluzione francese.

La massoneria ne ha approfittato? Perché non avrebbe dovuto?

Neppure il comunismo ha la responsabilità primaria del decadimento della famiglia. Dopo il 1917 in Unione sovietica vi fu un lungo tentativo di sradicare i legami familiari. Ben presto Stalin rimise ordine, ripristinò il matrimonio, disperse gli omosessuali.

Il PCI, a sua volta, finché Enrico Berlinguer non sposò la causa divorzista, fu di un puritanesimo che poteva essere d’esempio a democristiani e clero. Non bisogna infatti dimenticare che Padre Pio fu perseguitato a causa di quel clero secolare della diocesi di Manfredonia, adultero e usuraio. È appena il caso di ricordare che i punti di riferimento di costoro erano ai vertici della curia vaticana e uno di costoro è divenuto cardinale.

D’altronde i frati francescani adottarono il saio nero durante la Rivoluzione francese per confondersi col clero secolare che raramente fu ghigliottinato.

Neppure giova richiamare Vladimir Bukowskij per additare legami fra comunismo e UE, per attribuire al comunismo tutte le responsabilità della decadenza cattolica.

Bukowskij ha molto sofferto sotto il comunismo e tutto gli si deve perdonare, ma confondere la dittatura UE col comunismo è fuori luogo. Il comunismo non esiste più, neppure in Cina, dov’è insediata un’altra dittatura che s’ammanta di comunismo ma è di gran lunga peggiore.

Per criticare il comunismo occorre conoscerlo e studiarlo. Affermare che esso nacque grazie ai capitali di Wall Street non solo è falso, ma è fuorviante. Il Financial District di New York nel 1915-1917 era ancora abbozzato. Il treno blindato che porta Lenin in Russia è un’idiozia tedesca, del Comando Supremo della Deutsches Heer. Non c’entrano nulla i massoni e gli ebrei di Wall Street, bensì la cristianissima casa regnante tedesca.

Lenin fece la Rivoluzione ma fu Stalin a dare corpo alla struttura sovietica, fondata su tre colonne: il Partito, il Kgb e l’Armata Rossa, in modo tale che due di esse non avessero comunque la forza per prevalere sulla terza. La Chiesa non scese a patti con questo sistema, il quale era di gran lunga più democratico di quanto sia oggi quello cinese.

Xi Jinping concentra tutto il potere. È Segretario Generale del PCC, Presidente della Commissione Militare Centrale del PCC; è Presidente a vita della Repubblica Popolare Cinese, controlla PCC, Congresso del Popolo, economia, giustizia, Forze Armate e servizi segreti. Né Mao Tse Dong né Stalin hanno mai avuto tanto potere. Questo potere, lo ripeto, non è comunismo.

L’Europa invece di reagire a questa involuzione s’è messa nelle mani dei banchieri, i quali fanno ciò che sanno fare: comperano e vendono. Ho descritto in otto articoli questa degenerazione. Non posso riassumerli e chi voglia può leggerli qui .

Il peggiore errore di valutazione che possiamo fare è presumere che la degenerazione del potere sia consustanziale a un determinato schieramento politico. Il potere finanziario, in quanto tale, è al di sopra e distrugge tutto quanto non gli sia funzionale. In quanto tale, è stato misterico finché possibile, con innumerevoli volti, mostrando sempre quello più congeniale a sé medesimo.

Finora questo è stato possibile senza disvelamenti decisivi, sia perché la sociologia e la storiografia cattolica sono state alquanto deboli, sia per responsabilità delle scuole cattoliche e dei seminari, sia perché il potere finanziario è abilissimo a mimetizzarsi e corrompere.

Dal 1992 questa mimetizzazione è risultata progressivamente più difficoltosa finché la politica, in massima parte inadeguata ai finissimi tecnicismi finanziari, è stata aggiogata del tutto, obbligando la finanza a svelarsi.

In altri termini, la necessità del potere finanziario di entrare direttamente nelle dialettiche sociali, economiche, militari, mediche, psichiatriche e persino religiose, impone il suo progressivo disvelamento, quindi la sua vulnerabilità. È il diavolo che appare in tutto il suo orrore. È controproducente fargli il favore di identificarlo con entità politiche e sociali che sviano l‘attenzione.

D’altronde ciò fa velo a un problema ancora più grave: il Vaticano e buona parte del clero si sono genuflessi al potere del mondo per la prima volta nella storia. Evitiamo quindi di sparare contro obiettivi fasulli.

Piero Laporta

www.pierolaporta.it

§§§

Categoria: Nobile

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482