RVC E LA DISNEY. UN SUPEREROE GAY CI MANCAVA PROPRIO…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Romana Vulneratus Curia (RVC) ha letto una notizia che è circolata un poco, ma che non è stata messa nel dovuto rilievo dai mass media. Invece RVC pensa che sia importante, e soprattutto, un’ulteriori fonte di amara – quanto amara – ironia…Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, leggo sul quotidiano spagnolo -La Razon- del 4 gennaio 2020 una interessante ed “educativa” informazione. La casa produttrice di giocattoli MARVEL, divisione supereroi di Disney, produrrà e venderà un supereroe gay.

Era ora! Chissà come i gay depressi, isolati e discriminati, ora si sentiranno più valorizzati, più forti.

Il caso Barilla in Italia ha insegnato che se si vende un prodotto per la famiglia – Mulino Bianco – si viene boicottati.

Se la famiglia “tradizionale” (ohimè!) non viene sostituita dalla famiglia arcobaleno, si chiudono i battenti.

Se si insiste a vendere una Barbie che non sia anche lesbica, idem.

La Razon lascia intendere (con prudenza) che tra poco vedremo anche film di fantascienza e, perché no, del terrore, con personaggi gay.

E’ evidente no? Rispecchiano la maggioranza dei cittadini del pianeta, che non lo sanno, ma sono potenzialmente gay e vanno aiutati a scoprirlo.

Io mi domando quando faranno anche qualche film tipo Don Camillo e Peppone, gay della bassa padana?

Oppure rifaranno film da duri tipo “Die Hard” dove i due protagonisti si amano.

O si può immaginare il mostro di Frankenstein che si innamora, corrisposto, dello scienziato?

Ma pensate a un film tipo – Per Un Pugno di Dollari – dove il gringo (Clint Eastwood) se la fa con Ramon (GianMariaVolontè) invece di farlo fuori?

Altro che la famiglia dei cartoni di Disney dove non ci sono madri e padri, ma solo zii e nipoti! Tempi passati, i tempi devono evolvere, i personaggi e le storie devono evolvere, come deve evolvere la dottrina della chiesa cattolica.

Chiesa che in questa materia, non mi pare abbia molto da imparare da Disney. No?

§§§

