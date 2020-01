PG: DA CRACOVIA UNA LUCE DI VERITÀ SU GRETA & C.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso ha letto un articolo estremamente interessante, un’intervista su Greta Thunberg e l’ideologia ecologista che i mass media e i Poteri stanno cercando di diffondere e propagandare in occidente. Alla fine rivolge un appello a Stilum Curiae. Ma Pezzo Grosso! Cercare di far sentire anche quelli che i mass media di regime, vaticano e non, trascurano, è esattamente quello che Stilum Curiae, nei suoi mezzi limitati cerca di fare ogni giorno! E continueremo, Deo adiuvante…

§§§

Caro Tosatti, allego un articolo apparso il 28 dicembre 2019 sulla rivista Valeurs Actuelles, ignorato da tutti, a quanto mi risulta.

Riporta che l’Arcivescovo di Cracovia Jedraszewski, in un’intervista ha dichiarato di considerare l’ecologia un fenomeno pericoloso (se diventa ideologia, voleva certo intendere), ma soprattutto considera questa adolescente (arrogante) di nome Greta, un “oracolo” di chi vuole aggredire i valori del cristianesimo.

Manifestamente prendendo una posizione anti-Bergoglio che non solo ha incontrato Greta felicitandosi con lei, ma l’ha anche incoraggiata ad andare avanti.

Ne consegue che l’arcivescovo indirettamente considera Bergoglio un aggressore dei valori del cristianesimo…

Due considerazioni.

La prima. Ci sono vescovi che hanno coraggio di dire quello che pensano anche se contrario al pensiero del Papa.

La seconda. La stampa li ignora e ignora le loro dichiarazioni.

Proporrei pertanto a Tosatti di far si che Stilum Curiae, quanto possibile, faccia da risonanza alle dichiarazioni e comportamenti, ancora cattolici, dei nostri vescovi sparsi per il mondo.

Questo incoraggerà non poco quei “quattro gatti di cattolici, cosiddetti tradizionalisti, rigidi e farisei” come me (come noi?), che trovano conforto ormai anche solo a sentir celebrare una buona messa o a sentire un prete affermare in pubblico che Gesù è figlio di Dio, incarnato e risorto e sua Madre è Corredentrice.

Bene quindi ciò che l’Arcivescovo di Cracovia ha dichiarato.

Si vede che a Cracovia nei seminari si insegna ancora a ragionare.

PG

§§§

