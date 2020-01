IL SISMOGRAFO HA PAURA DI CITARE STILUM CURIAE SU ZEN. MISERIE…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, questa mattina Stilum Curiae e Infovaticana hanno pubblicato il testo della lettera che il cardinale Joseph Zen ha inviato nei mesi scorsi a tutti i cardinali per denunciare la drammatica situazione della Chiesa in Cina, il silenzio del Pontefice regnante (gli aveva promesso di interessarsi del problema, e di rispondere ai suoi dubbi sull’accordo, ma da allora non si è più fatto vivo) e della manipolazione – così la chiama Zen – delle parole di Benedetto XVI sulla Cina da parte dei vertici vaticani e in particolare del Segretario di Stato, il card. Parolin.

La lettera è stata resa nota proprio mentre in Cina sta per entrare in vigore (dal 1° febbraio) un regolamento che obbliga tutte le associazioni religiose a diffondere e propagandare i valori del comunismo cinese.

La lettera è ovviamente interessante. E infatti Il Sismografo, il sito paravaticano gestito dall’allendista Luis Badilla, l’ha ripresa e pubblicata integralmente.

In questi casi la buona educazione, la correttezza e la professionalità – quando c’è – impongono che insieme al testo, preso da una fonte non proprio, si pubblichi anche il link del sito da cui lo si è copiato, e naturalmente gli si dia il credito dovuto alle fonti. Pura buona educazione, come lavarsi i denti dopo aver mangiato. Ma forse non usa, dalle parti del Sismografo. Ma forse quelli de Il Sismografo temono di citare siti come Infovaticana e Stilum Curiae, e si sono tranquillamente appropriati del testo nascondendosi dietro questa foglia di fico: “Diversi siti e vettori dei social media, quasi sempre in posizioni critiche nei confronti di Papa Francesco o semplicemente contrari al pontificato, pubblicano in queste ore il testo integrale in italiano (e in altri lingue) di ciò che presentano come la lettera del cardinale cinese Joseph Zen al Collegio cardinalizio lo scorso 27 settembre 2019. Vengono pubblicati insieme con la lettera due Allegati firmati dallo stesso cardinale Zen”.

Forse Badilla temeva di essere sgridato dai suoi committenti se avesse citato fonti “eterodosse”.

Un comportamento del genere qualifica ampiamente una persona. E le sue caratteristiche umane, morali e professionali.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482