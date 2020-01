IL PAPA E LE SBERLE. UN PRECEDENTE DAL VIAGGIO IN CILE….

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, sempre per sorridere, dobbiamo registrare una notizia che l’amico Antonio Socci ha diffuso questa mattina su Twitter. E cioè uno spezzone di video relativo al viaggio in Cile compiuto all’inizio di due anni fa. In cui il Pontefice regnante – questa volta senza nessuna provocazione fisica apparente – buffetta la mano di una suora che si protende verso di lui una volta di troppo. E sempre per sorridere aggiungiamo alcune delle vignette che si sono diffuse sul web in questi giorni…

Qui, senza essere strattonato, quindi senza motivo, dà una manata sulla mano ancora una volta a una donna, una povera suorina. Quest'uomo ha un'indole manesca o è solo maleducato? Comunque sono gesti meschini di arroganza di chi ha un potere assoluto sui sottoposti#PapaManesco pic.twitter.com/m0OL0GfgVt — Antonio Socci (@AntonioSocci1) January 4, 2020

