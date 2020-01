DISPACCI DALLA CINA, HONG TAIWAN. SFIDE DEL NUOVO ANNO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il M° Aurelio Porfiri ci ha inviato i suoi primi Dispacci dalla Cina dell’anno che è appena cominciato. E naturalmente Hong Kong con quello che vi sta accadendo, ha un posto speciale in questo articolo. Buona lettura.

§§§

Un anno nuovo

Un anno nuovo porta sempre nuovi problemi. Questo è un elemento costante nella nostra esistenza, come lo è nell’esistenza delle nazioni. Allora domandiamoci che cosa porterà quest’anno per la Cina. Certamente ci sono delle questioni che rimangono aperte, e di cui parleremo in seguito. Ma io penso che la questione più importante per la Cina è di trovare il suo posto nel mondo, non solo dal punto di vista economico o finanziario, ma anche dal punto di vista culturale. Io sostengo che la Cina ha un problema simile alla Chiesa cattolica nell’era moderna. La Chiesa si è trovata in difficoltà nel modulare il suo impatto con il mondo moderno, la Cina invece ha la stessa difficoltà nei confronti del mondo esterno. Questa difficoltà, per chi conosce la Cina e i cinesi, è anche comprensibile. È un tipo di società che guarda molto al suo interno, non ha interessi spiccati per chi è fuori dal proprio mondo, pur potendo apprezzarne le conquiste e cercando di farle proprie. Ad alcuni questo può disturbare, ma non dovrebbe; dobbiamo pensare che stiamo parlando di una civilizzazione millenaria, che ovviamente si è formata quasi esclusivamente su se stessa, poco a contatto con quelli che stavano al di fuori dei propri confini.

1×2

Se pensiamo a quali sono le questioni aperte per la Cina, possiamo usare una metafora calcistica, possiamo usare un tipo di lettura sul modello del totocalcio. Allora, per i problemi della Cina, se dovessimo dare una previsione, dovremmo senz’altro date una di tipo aperto: 1X2. Quando parlo di “uno“, mi riferisco ai problemi in casa e certamente il suo problema più grande in questo momento è la situazione a Hong Kong. Una situazione che non cenna di placarsi. Non sono certamente gli unici problemi casalinghi, pensiamo al Tibet e allo Xinjiang. Ma sono quelli un poco sotto gli occhi di tutti.

Se penso alla “X“, non posso che fa riferimento a Taiwan. Taiwan infatti da una parte viene considerata fuori dalla Cina, ma dalla Cina stessa è considerato un problema interno. Come ho già detto in precedenza molte volte, il problema di Taiwan e anche al centro del problema di Hong Kong. Ed è un problema, almeno dal punto di vista cinese, di grandissima importanza. Infatti, per la cultura cinese, una cosa veramente disdicevole e quella di “perdere la faccia”. E con Taiwan, da vari decenni, sentono che stanno perdendo la faccia. Quindi, questo problema sarà ancora al centro dell’attenzione internazionale.

Quando parlo di “due“, certamente parlo dei problemi con il mondo esterno, prima di tutto con gli Stati uniti d’America. Sembra che sia in vista un accordo, così perlomeno è stato annunciato dal presidente americano Donald Trump. Certo, ci potrà essere qualche forma di accordo, ma i rapporti fra le due superpotenze saranno sempre tesi, visto che una cerca di mantenere il proprio controllo sul resto del mondo, mentre l’altra cerca di conquistare una propria posizione. In questa ottica si può leggere il tentativo della Cina di ampliare la propria “blue economy”, il controllo delle rotte marittime, vero snodo per la gestione del potere.

Un missionario a Hong Kong nel XIX secolo

Ho appena terminato la lettura di “I mezzi ed il fine. Un missionario in Cina nell’800”, scritto da Massimo Burghignoli nel 2011 per dare conto della vita di Giuseppe Burghignoli, suo antenato e fra i primi missionari del PIME nell’allora colonia britannica. Una lettura affascinante, che ci fa vedere chiaramente come il compito che spettava ai missionari, un compito pionieristico, era certamente molto arduo, pieno di difficoltà anche nel contatto con la popolazione locale, un contatto certamente pieno di incomprensioni, da una parte dall’altra. Ma è anche la storia di Bologna, città di origine del missionario, della sua famiglia, della famiglia acquisita in Hong Kong, i suoi fedeli che, al momento della sua morte , lo riconosceranno come un grande benefattore di quella comunità.

Diocesi di Hong Kong, un anno dopo

Siamo ad un anno dalla morte dell’ultimo vescovo titolare di Hong Kong, Michael Yeung, ed ancora non è stato nominato un successore, essendo la diocesi retra da un amministratore apostolico nella persona del Cardinale John Tong. Una situazione che dice molto, essendo senz’altro Hong Kong, visto anche gli eventi del 2019, una diocesi molto importante. Una diocesi importante non solo perché la città è importante dal punto di vista finanziario, ma una diocesi importante anche per i rapporti con la Cina continentale. Quindi, ci si chiede: quale partita si sta giocando per Hong Kong fra Cina e Vaticano? Certo, questa è una domanda a cui è difficile dare una risposta.

Aurelio Porfiri

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Tag: dispacci, hong kong, taiwan



Categoria: Dispacci dalla Cina

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482