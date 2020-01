OSSERVATORE MARZIANO: VI INVADONO GLI EXTRATERRESTRI…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Osservatore Marziano inizia il 2020 con un allarme: ci dice che stiamo per essere invasi – in realtà già siamo invasi, anche se alcuni non vogliono accorgersene, per motivi di ideologia o di soldi o altri interessi – e fra poco tutto diventerà più chiaro e palpabile, come purtroppo già lo è in Svezia, in Francia e in germania, e dove diventa sempre più difficile per la grande stampa, serva dei regime di sinistra, nascondere agli occhi della gente quello che sta accadendo. Così, per esempio non pochi grandi giornali hanno glissato sul fatto che gli aggressori di un giovane omosessuale a Milano fossero una decina di maghrebino…chissà perchè. Oppure che allo Spin Time Lab, il centro sociale a cui il cardinale elettricista ha riattaccato la corrente (e non ha MAI pagato le bollette arretrate, come aveva promesso) nonostante l’ingiunzione delle autorità la festa a pagamento di fine anno si è svolta egualmente, con risse malori e droga. Buona lettura.

§§§

Osservatore Marziano a Tosatti.

Caro Tosatti, mi permetta un suggerimento ai suoi amici terrestri : guardate il video allegato, questo è ciò che tra poco succederà in tutte le città italiane ed europee, non solo a Milano; già è quello che succede a Parigi per esempio, dove la banlieu è già extraterrestre.

Extraterrestre, chiederà?

Si, e mi spiego meglio.

Tra poco le città italiane saranno invase da extraterrestri.

Il vostro Papa Bergoglio li chiama poveri migranti che dovete accogliere.

L’ ONU li chiama la soluzione al problema natalità.

In realtà si tratta di invasione di extraterrestri mascherati da migranti e guidati da capi extraterrestri che ormai son ben consolidati nel potere a Washington e a Roma, in Vaticano.

Il Papa un extraterrestre? Vi chiederete.

No, ma lui non lo sa, in realtà non sa bene cosa e chi è.

Ma se guardate il video allegato e leggete l’articolo, capirete:

chi sono i poveri immigrati di Bergoglio e cosa vogliono;

2-che fine farete molto presto, grazie al PD e ai 5stelle, che vi governano.

Ma guardate il video per capire.

§§§

