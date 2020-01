IL PAPA SI SCUSA PER LO SCHIAFFO. L’IRONIA SI SCATENA SUL WEB.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il Pontefice oggi si è scusato per l’episodio di ieri, e all’Angelus ha detto: “A volte perdiamo la pazienza. Anche io e chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri”. probabilmente i suoi spin doctor della comunicazione gli hanno riferito della mera di commenti negativi apparsi sui social. A fronte di chi lo difendeva e giustificava, l’ironia è comunque dilagata. . “Da Urbi et Orbi a Botte da Orbi il passo è breve”, ha ironizzato un utente su Twitter. “Dio perdona, Bergoglio no”, e anche: “Buon proposito per il 2020: allontanare le persone tossiche come solo il Papa sa fare”. Tra i politici Guido Crosetto ha twittato: “Oggi il Papa ha dedicato la predica al rispetto della donna. Ispirato dalla fedele di ieri…”. Marcello Veneziani ha commentato: “Papa Manesco I: Mai visto un papa azzuffarsi coi fedeli; altro che accoglienza e ponti, siamo alle comiche finali”.

Ora voi sapete bene quanto io ami quel sito che si chiama Eccles, su Twitter, e ogni tanto ne traduco dei post per l’edificazione e il sollazzo comune. L’episodio di ieri del Pontefice con la fedele orientale che lo strattonava per la manica ha messo in moto la vena umoristica di Eccles. E così ne sono usciti alcuni post ironici. Ve ne offriamo due.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz

— Catholic Sat (@CatholicSat) December 31, 2019