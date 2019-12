WOELKI: LA FEDE NON SI GOVERNA A COLPI DI MAGGIORANZA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, non viene in generale dedicata molta attenzione purtroppo a quello che sta maturando nella Chiesa tedesca. Che invece è molto interessante, e per certi versi preoccupante. A questo proposito ci sembra interessante riportare brevi stralci di un’intervista che il cardinale di Colonia, Rainer Maria Woelki, ha concesso al giornale tedesco Bild, ripresa dal Tagespost . Buona lettura.

§§§

Nell‘intervista al giornale tedesco Bild, il cardinale di Colonia, Rainer Maria Woelki ha messo in guardia dalle possibili derive originate dal Sinodo dei vescovi tedeschi, che è cominciato da qualche tempo, e dhe durerà due anni. Secondo Woelki, la fede non può essere governata a maggioranza: “Non posso votare se Gesù si sia fatto uomo a Natale oppure no “.

Per quanto riguarda attualmente il processo di riforma in corso all’interno della Chiesa cattolica in Germania, il cardinale Rainer Maria Woelki di Colonia ha messo in guardia contro profondi cambiamenti. “Sono profondamente convinto che armeggiare con le manifestazioni esterne della Chiesa non fanno s’ che si attirino più persone, ha spiegato Woelki nell’’intervista con il giornale Bild. Il fattore decisivo è “non chi lo proclama, che sia un uomo o una donna, che canti canzoni vecchie o nuove, o che il prete sia sposato “.

La misura di tutte le cose, ha proseguito il cardinale Woelki, non sono “i nostri desideri, la nostra vita quotidiana o il nostro spirito del tempo. Ogni cristiano deve interrogarsi ogni giorno e orientare se stesso verso Dio e Gesù. La fede non può essere guidato dalle maggioranze”.

Richiesto di un’opinione sull’impegno delle organizzazioni laiche, il cardinale di Colonia ha detto che si deve ascoltare sicuramente quello che i laici cristiani hanno da dire. Ma i laici cristiani devono anche porsi di fronte al Vangelo e le decisioni della Chiesa. Si può discutere del fatto che i preti non si sposino, ma bisogna anche essere realistici. “Questo non viene deciso nel ramo della Chiesa che parla tedesco, ma dalla Chiesa universale nel suo insieme. La fede non ha mentito per duemila anni, così che oggi possa essere cambiata semplicemente con uno schiocco di dita”.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Tag: Bild, chiesa tedesca, woelki



Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482