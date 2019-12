SUPER EX ILLUSTRA IL PRESEPE BOLOGNESE: ZUPPI, SANTORI E….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Super Ex (Ex di Avvenire, prima che si trasformasse nella Pravdina vescovile, Ex di Movimento per la Vita e di altre avventure, ma non Ex cattolico) ci ha mandato una lunga didascalia della fotografia che mostra il cardinale di Bologna in quota Sant’Egidio, Matteo Zuppi stringendo la mano a Mattia Santori, la Sardina primigenia. Super Ex però attira la nostra attenzione su un altro personaggio del Presepe bolognese…leggete!.

Bisogna riguardarla bene quella foto perché dice tutto su tante cose: 1) sul rapporto perverso tra la chiesa di Bergoglio-Zuppi e la politica; 2) sul rapporto della chiesa di Bergoglio-Zuppi e la bioetica; 3) sulla presunta chiesa dei poveri di Bergoglio-Zuppi, che è in verità chiesa del potere e della mondanità.

Vediamo il 1 punto: un cardinale, che è stato acclamato alla sua elezione dai vertici del Pd, poco prima delle elezioni politiche si fa fotografare al fianco del leader delle sardine, Mattia Santori, e di tale Benito Fusco, servita, che nei suoi post su Facebook esprime a più riprese il suo amore per la sinistra e le sardine. Che sintonia, che corrispondenza d’amorosi sensi! Del tutto analoga alla corrente di simpatia che scorreva tra monsignor Paglia, amico di Zuppi e come lui membro di spicco di sant’Egidio, e Matteo Renzi o Marco Pannella.

Andiamo al punto 2: come noto Bergoglio ha posto monsignor Paglia a capo della Pontificia Accademia della Vita e dell’Istituto Giovanni Paolo II, “regni”, per così dire, della bioetica di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Carlo Caffarra. Paglia ha ricevuto dal suo promotore un compito sporco: liquidare l’insegnamento di cotanti personaggi ed epurare coloro che lo portavano avanti, da monsignor Melina in giù. Per questo, e per alcuni scandali che lo riguardano, si è giocato la berretta cardinalizia, che è andata però al suo compare, sempre di sant’Egidio, Matteo Maria Zuppi.

Così Sant’Egidio-Paglia ha fatto piazza pulita del magistero dei papi e di Caffarra, mentre Sant’Egidio-Zuppi ne ha ereditato la diocesi, radendo al suolo, anche in loco, l’insegnamento del predecessore.

Veniamo al punto 3: consegnare Bologna a Zuppi è stata un’ ottima scelta, dal punto di vista dei demolitori, non solo per il significato storico che assume (Zuppi è il rottamatore di Biffi e Caffarra), ma anche per il bottino che comporta: grazie all’eredità Faac la diocesi di Bologna è sicuramente una delle più ricche, se non la più ricca al mondo. E guarda caso la diocesi più ricca è finita a Sant’Egidio, ad un amico di Paglia, del PD, e dei poveri… Il cerchio si chiude, perché Zuppi è il perfetto emblema, dunque, della chiesa politicizzata e mondana di oggi. Che si fa bella con i pranzi in chiesa, “per i poveri”, a cui partecipano, a parte qualche barbone utile per lo spettacolo autocelebrativo, persone dello spettacolo, della politica, dell’arte… che poveri certo non sono.

Ma vediamo di mettere a fuoco ancora meglio la questione, identificando uno dei personaggi della foto, il già citato Benito Fusco. Si è detto che è oggi un fan delle sardine; aggiungiamo che sulla sua pagina Facebook la politica, e in particolare l’avversione a Salvini, occupa molto ma molto più spazio dei temi religiosi, del tutto secondari e strumentali. Benché egli sia un religioso, nello specifico un servita.

Fusco è stato però, anzitutto, un militante di Lotta continua, protagonista del movimento del 1977, poi assessore Psi a Casalecchio di Reno: ha la politica, molto più della religione, nel sangue.

Alcuni anni addietro, in epoca Caffarra, entrò in scontro con la curia di Bologna per aver firmato un appello a favore del padre di Eluana Englaro. Esplicitamente favorevole all’eutanasia, alla “libera scelta”, Fusco è anche noto per essere “da sempre vicino ai gay cattolici e all’area dissidente della Chiesa” , del tutto aperto anche all’aborto e al divorzio (per questo è un fan di Amoris laetitia).

Se sino a pochi anni orsono queste posizioni erano riconosciute per ciò che sono, cioè posizioni incompatibili con la fede cattolica, oggi, con Bergoglio Zuppi, Fusco è in auge, come Santori; come quell’altro sacerdote, Eugenio Melandri – sospeso “a divinis” dopo la candidatura e l’elezione al Parlamento Europeo per Democrazia Proletaria nel 1989 (poi al Parlamento italiano per Rifondazione Comunista) – ed elogiato qualche mese fa da Bergoglio, dopo essere stato incardinato nella diocesi di Bologna da Zuppi, dopo 30 anni di vita politica!

Il 29 ottobre, sulla sua pagina Facebook, Benito Fusco salutava così don Melandri, appena defunto: “grazie, Eugenio..”; il 12 dicembre, padre Fusco, scriveva: “papa Francesco è molto più solo di quanto noi pensiamo … per una bella fetta della curia romana, dall’Opus Dei a CL ai vescovi vari, questo papa fa solo danni alla chiesa …è in atto la congiura di poteri forti, fuori e dentro la chiesa, che vuole bloccare l’opera di questo vescovo di Roma che cerca con sincerità e coraggio, con grande cura e disponibilità pastorale, di riagganciare questo vecchio carrozzone cattolico al Vangelo di Gesù … tocca a noi, a ciascuno/a di noi, difenderlo e sostenerlo contro la congiura di banchieri, di pedofili, di prelati e di porporati che vogliono soffocare ogni soffio di rinnovamento e pervertire il ministero in potere, il servizio in dominio, la sobrietà in sfarzo, la gratuità in profitto .. dico queste cose perché conosciamo le vipere vaticane e le serpi striscianti di politici cortigiani e squallidi, e di molte istituzioni cattoliche che vivono una vita sdraiata con una fede accomodata ..:”. Qualche giorno dopo, il 13 dicembre, gongolante, postava un articolo intitolato: “Papa Francesco, Maria è una vera discepola di Gesù, non una corredentrice”, con un commento, come sempre dolce e delicato, degno della chiesa della “misericordia” bergogliana: “Una triste notizia per quei ‘madonnari’ che oscurano Gesù”.

L’8 dicembre, festa dell’Immacolata, aveva invece postato non un’immagine della Vergine, ma una foto di una manifestazione femminista “contro la violenza patriarcale”, condotta da donne con le mani a pugno chiuso o a forma di vagina…

Il 17 dicembre: “mentre compie gli anni, Francesco regala due cose nuove: la Chiesa chiede “attenzione pastorale” a unioni omosessuali, di più: lo studio della Pontificia Commissione biblica dice: “La relazione erotica omo non va condannata” … Buon compleanno, Francesco..!”.

Ecco chi è Benito Fusco, il servita pro eutanasia/unioni gay ecc., che si fa fotografare in abiti borghesi con il pugno chiuso, oppure a fianco di Mattia Santori e del cardinal Zuppi…

