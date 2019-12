STILUM CURIAE OLTRE QUOTA 13 MILIONI. GRAZIE, E AVANTI!

Marco Tosatti

Stilumcuriali, popol mio! Auguri di Buone Feste, serene e felici nei limiti del possibile. La Vigilia di Natale ci ha portato una sorpresa: il nostro Stilum Curiae ha toccato e passato tredici milioni di visualizzazioni in poco più di tre anni (il contachilometri ha cominciato a funzionare nell’ottobre del 2016).

È una soddisfazione grande per tutti noi: per chi lo gestisce e lo cura, per chi lo segue, in silenzio magari, e per chi partecipa e rende vivace e interessante la discussione; e anche, perché no, per i troll che si infilano e che sono la testimonianza vivente e squittente di quanto Stilum Curiae sia fastidioso a qualcuno, che farebbe volentieri a meno della sua presenza e della sua testimonianza.

Una parte non piccola del lavoro è data dai commenti. Che come vedete, sono stati più di 83 mila, in questo periodo. È stata una scelta non facile; ci sono altri blog, ottimi, che però non abilitano la partecipazione attiva del pubblico. Ho pensato che fosse giusto invece dare voce a chi volesse averla, anche se leggere, discernere (ora sì!), talvolta modificare, cancellare e limitare presenze strabordanti…è un lavoro che comincia presto la mattina e finisce tardi la sera, perché cerco di rispettare al massimo l’impegno dei commentatori. Ma ne sono contento: oltre che farmi conoscere anche nella realtà non virtuale belle persone, mi sembra che questo sia un momento storico, nella Chiesa e fuori, in cui a fronte di una sovietizzazione crescente dell’informazione sia giusto dare voce a tutti.

Perché, ormai l’abbiamo capito, stiamo tornando all’epoca dei Samizdat, con i blog a svolgere la funzione che in epoca sovietica veniva svolta da quei mezzi di informazione orizzontale. Finché ce lo permettono e le forze ci sostengono, noi ci siamo. E non molliamo. Tutta la squadra di persone – alcuni, per ottimi, cogenti motivi, obbligati in questi tempi vendicativi e di misericordiosa cattiveria a celarsi sotto degli pseudonimi – che contribuiscono a rendere vivo Stilum Curiae. E che ringrazio per rendere prezioso e vario con i loro contributi questo spazio di informazione e riflessione.

Altri due dati vorrei mettere in evidenza. Il primo è la crescita annua: dal 2017 (primo anno calcolabile sui dodici mesi) ad oggi la crescita è stata solida e stabile, come potete verificare da soli dal grafico. E anche la media quotidiana, come vedete, cresce in maniera stabile. Questo vuole dire che Stilum Curiae, nel suo piccolo, si è guadagnato un posticino nell’informazione. E –ed è questo elemento che rafforza e conferma tutti i precedenti – non solo in Italia. Ovviamente l’Italia fa la parte del leone. Ma Stati Uniti (più di trecento!) Francia Spagna Uk Europa in generale e un’altra quarantina di Paesi sono presenti nella lista dei contatti, compresa la Cina…

Allora, grazie. Grazie a tutti voi, che leggete, scrivete e –giustamente – litigate. E grazie a quanti hanno manifestato il loro appoggio in forma più concreta. Ringrazio personalmente quelli di cui ho la mail; altri purtroppo non so come contattarli, e allora voglio ringraziarli qui, per contribuire a far navigare Stilum Curiae nelle acque tempestose di oggi. Contro venti e maree. Che Dio ci aiuti! Grazie, grazie.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482