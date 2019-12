POST (QUASI) MUTO. DUE CROCEFISSI A CONFRONTO.

Marco Tosatti

Ho visto su Twitter il post di @Pontifex.

Lo pubblico, insieme alla fotografia che mi ha mandato un’amica.

Di un vero crocefisso, senza colpa nessuna.

In Italia, ogni giorno 232 bambini vengono soppressi. Una media di quasi dieci ogni ora. Uno ogni 7 minuti circa. Su un arco di 365 giorni. Quanti se ne potrebbero salvare, se una madre in difficoltà ricevesse quello che lo Stato stanzia – 42 euro al giorno – per ogni migrante? Ma l’agenda del Nuovo Ordine Mondiale vuole aborti e migrazioni. Mica salvare vite. E i cappellani si allineano…

