SUOR GERTRUDE: GIOACCHINO DA FIORE HA EPIGONI IN VATICANO?

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Natale ci ha fatto una sorpresa gradita: dopo molti mesi di silenzio ci ha scritto Suor Gertrude, per ricordarci le radici antiche (oltre a quelle più recenti) delle cose che stiamo vivendo nella Chiesa del terzo millennio. Una riflessione molto interessante. Buona lettura.

§§§

Gentile dottor Tosatti, pur essendo in clausura ho avuto dispensa per leggere i giornali e conseguentemente sono venuta a conoscenza delle ultime “innovazioni teologiche” della nostra Santa Chiesa. Per molti che vivono nel mondo non sono facili da interpretare.

Per chi ha maggior dimestichezza con le letture spirituali e gli autori spirituali, forse sì.

Con “estrema umiltà” propongo ai suoi lettori di scoprire Gioacchino da Fiore per capire il pontificato di Papa Bergoglio.

Darei solo alcuni stimoli per provocare riflessioni.

Gioacchino da Fiore era un monaco cistercense (1130-1202) che elaborò la tesi secondo cui il mondo vivesse tre ere.

L’era del Padre (antico testamento) piuttosto rigida di morale, che non lasciava troppe libertà all’uomo.

L’era del Figlio (nuovo testamento) meno rigida, ma ancora intrisa di materia e non libera totalmente.

Ed infine l’era dello Spirito Santo, finalmente libera e spirituale. Questa era sarebbe stata l’era della pace. Alla chiesa dei simboli (Cristo) sarebbe successa la chiesa della REALTÀ, la Chiesa gerarchica sarebbe stata sostituita dalla Chiesa dello Spirito (di Misericordia). Credo sia interessante soffermarsi su questi tre passaggi.

Prego notare che si innamorarono di questa tesi prima i francescani poi i gesuiti.

I francescani la considerarono nella loro regola, facendola persino propria nel loro Ordine. Questa tesi fu sposata recentemente anche dal teologo gesuita De Lubac; e poi dal teologo gesuita Karl Rahner.

Recentissimamente anche dal teologo Leonardo Boff, amico e consigliere del Papa regnante.

Secondo Rahner, questa tesi significa che è Cristo che deve conformarsi al mondo, non il contrario.

Boff va oltre, e spiega che si deve andare oltre Cristo e si deve abbracciare l’era dello Spirito Santo (secondo Gioacchino da Fiore), perché lo Spirito Santo “soffia dove vuole…”. Ed ecco quindi che ci si deve dimenticare dei Vangeli ed ascoltare il – segno dei tempi -, la realtà famosa.

E se questi – segni dei tempi ee realtà – contraddicono Cristo, tanto peggio per chi lo ascolta e ignora il segno dei tempi e la realtà.

Una realtà siffatta chiede di superare i dogmi, la tradizione, il valore dei Sacramenti. Chi insiste a farlo è bigotto e fariseo.

Nella mia umiltà non oso fare conclusioni. Le lascerei ai suoi lettori.

Suor G.

§§§

Categoria: Suor Gertrude

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482