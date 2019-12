SANTO STEFANO. SAREBBE PERSEGUITATO DALLA CHIESA DI OGGI? RIGIDO…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, ci ha scritto un sacerdote di una diocesi di quelle travolte dalle nuove ordinazioni episcopali, per capirci, una diocesi più in uscita possibile nella Chiesa in uscita (e anche un po’ spersa, tanto è uscita, temiamo). Ci ha mandato una riflessione pregandoci di condividerla con voi, come aiuto spirituale in tempi di tempesta. Buona lettura.

§§§

Caro amico Tosatti, vorrei proporre ai suoi lettori una meditazione su Santo Stefano ed il suo significato, per chi si sente, ed è perseguitato, oggi nella stessa Chiesa, perché vorrebbe fare il vero bene, quello insegnato da Cristo e non da Karl Rahner. Ma vorrei farlo oggi stesso poiché temo che da qualche parte si arrivi a proporre Santo Stefano quale primo perseguitato, equivalente ai “migranti perseguitati “oggi.

Mi permetta di usare come pseudonimo mons. AmaDio.

Ogni tempo ha le sue persecuzioni ed i suoi martiri.

Ieri Santo Stefano, da parte di ebrei ellenistici, a causa della sua fede in Cristo.

Oggi dalla stessa Chiesa se si vuole vivere pienamente in Cristo e si predica la verità della tradizione (“tutti quelli che vogliono vivere piamente in Gesù Cristo, saranno perseguitati” -2 Tim 3-12).

Chissà se Cristo aveva previsto la persecuzione dei suoi apostoli da parte della Chiesa stessa.

Chissà se aveva previsto una persecuzione verso chi è considerato nemico del Papa, anziché nemico di Cristo.

Nel giorno di Santo Stefano la Chiesa dovrebbe ricordare che la Croce è sempre sulle spalle di chi ama Cristo alla follia perché “Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me…” e un servo non può esser più grande del suo padrone.

Ma Gesù rincuora: “Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo!”(Giov 16-33).

Certo oggi Santo Stefano sarebbe considerato dalla chiesa attuale un fondamentalista, non incline al dialogo con i pagani, provocatore, da disprezzare.

Perciò temo lo vestano da emigrante perseguitato dai leghisti salviniani.

Ai tempi di Santo Stefano i pagani costringeva i cristiani a rinnegare Cristo, oggi la chiesa insegna (attenzione, “insegna”) a ignorarlo o contraddirlo.

Il Signore ci chieda di pregare per quelli che ci perseguitano “ vivendo secondo la Verità nella carità” (Ef, 4-15).

L’ultima delle Beatitudini promette ai perseguitati ricompensa nel regno dei cieli.

Ora mi permetto una raccomandazione ai suoi lettori, caro Tosatti, da vecchio esperto di direzione spirituale. Le tribolazioni, vissute grazie alle incomprensioni e persecuzioni da parte della Chiesa, portano spesso anche ad un raffreddamento del rapporto con Dio.

Ciò accade perché in questi momenti vengono a mancare i sacerdoti e direttori spirituali, essendo obbligati a “irreggimentarsi “, cioè a conformarsi alle direttive del papa o al suo magistero, che, se è confondente, crea confusione.

Certo fanno maturare anime sante, ma persino queste rischiano di trasformare la fede in cultura, perché proprio queste vogliono chiarire la confusione, spiegarla, divulgarla.

E lo fanno studiando e pensando continuamente al perché la nuova dottrina di un papa può essere vera o falsa.

Attenzione a questo tranello, non concertiamo la fede in cultura. la cultura sia solo un mezzo per affermare la fede.

Identifichiamoci anzitutto sempre con Cristo e raccomandiamoci sempre a nostra Madre Corredentrice, auxilium christianorum.

Grazie per l’ospitalità.

Suo Mons. AmaDio.

§§§

