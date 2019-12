PG: LA CHIESA CONVERTIRÀ GLI IMMIGRATI. AL PAGANESIMO AMAZZONICO.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Pezzo Grosso, che come sappiamo bene è un grande esperto di macroeconomia e geopolitica, ha letto con attenzione quello che scriveva l’abate Faria dalla sua parrocchia, e a stretto giro di posta ci ha mandato il suo commento. Tutto da leggere e meditare…Buona vigilia di Natale!

§§§

PG a Tosatti. Caro Tosatti ho appena letto l’intervento dell’abate Faria, e credo che meriti un’integrazione di spiegazioni.

Queste spiegazioni le ho trovate nell’intervista a Stephen Smith su La Verità del 16 dicembre. Smith non è un esperto qualsiasi, tipo quelli che frequentano la Pontificia Accademia delle Scienze di Sorondo. no, è stato analista per l’ONU (poi si è stancato di sentirsi imporre ciò che doveva dire), africanista per giornali di cultura di sinistra-gnostica (Liberation, Le Monde) ed è ora professore alla Duke University. In questa intervista rilasciata a Lorenza Formicola dice (in sintesi e di fatto):

-non avendo fatto figli l’Europa si è convinta di dover importare mano d’opera.

-ma ciò non ha senso, se l’obiettivo è economico (produrre Pil e pagare le pensioni) perché arrivano persone non qualificate, inutili a raggiungere questo obiettivo.

-ma in più c’è il rischio che entro 30 anni gli africani (che nel frattempo raddoppieranno arrivando a 2.5 miliardi) ci invadano.

-pur essendo l’Europa povera e senza lavoro, gli africani, ben connessi fra loro (tra Europa e Africa) grazie agli smartphone, sanno bene che l’Europa non è il Paradiso dei migranti, ma è comunque meglio “mendicare” in Europa che stare in certe zone dell’ Africa.

-quello che è interessante è che però non sono i poveri africani (come dice il nostro papa) a volere emigrare; sono i più “ricchi “ cioè la middle class che deve avere come minimo 3.000 dollari per pagarsi il viaggio (spiegatelo al vostro papa). E chi glieli da?

– spesso sono gli aiuti locali allo sviluppo che finanziano l’immigrazione, invece di esser investiti in loco. In pratica spesso siamo noi a pagare…

-mentre qui da voi (in Italia soprattutto) si è creato il Business Della Beneficienza, che non ci pensa neanche a alleviare la situazione dei migranti…

-ma, allegria! la corsa all’immigrazione è appena cominciata. Non è più una fuga di rifugiati da conflitti in Siria, Iraq, Afghanistan. No, ora è partita la migrazione strutturale africana che durerà 30 anni (nota mia: quella voluta dall’ONU. quella voluta e pianificata per realizzare il sincretismo religioso e far interrompere le nascite in Africa mandandoli in Europa…).

Caro Tosatti, l’abate Faria è un inguaribile pessimista. Tutti questi immigrati, Papa Bergoglio, li incoraggia ad entrare per convertirli, uno a uno.

Aspetti! mi lasci concludere, perbacco! Dicevo, per convertirli: ma al paganesimo Amazzonico, molto più attento alla natura-madre terra-casa comune, di quello africano.

Ed in più molto meno “fertile “ (nella procreazione) di quello africano…

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Pezzo Grosso

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482