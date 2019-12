FARIA: IMMIGRAZIONE, CHIESA E IL “CRISTIANESIMO” SENZA CRISTO

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, finalmente, dopo mesi e mesi di silenzio, il nostro buona Abate Faria si è fatto vivo. Credo che abbia volutamente scelto un periodo di silenzio per staccarsi dalle voci di questo mondo convulso e frammentato, e anche per creare uno spazio mentale fra se stesso e questa Chiesa così immersa negli interessi mondani. Ci ha inviato una sua riflessione su quanto ha sentito dai suoi parrocchiani. Leggiamo.

§§§

Fa freddo in questi giorni, un freddo che agghiaccia anche l’anima. Me ne sto nella mia piccola canonica, cercando di prepararmi degnamente alla santa letizia del Natale. I miei cari parrocchiani mi fanno visita, mi portano con loro gli affanni e le pene. Oggi ad esempio, ne è venuto uno accompagnato dal mio sacrista, il pio Pio. Mi raccontava di essere stato molestato da vagabondi in cerca di soldi per tre volte in quattro giorni, perfino durante la santa Messa. Molti erano stranieri, ma lui non ne fa una questione di nazionalità.

Cosa pensare? Ho detto al mio parrocchiano che i primi a lamentarsi dovrebbero essere proprio questi poveracci che vanno in giro a chiedere i soldi. Sembra una provocazione? Non lo è. Questi poveracci, sono stati attirati qui o tenuti qui con la promessa di chissà quale lavoro o di chissà quale vita migliore.

Purtroppo, il nostro è un paese in grande difficoltà, che già a malapena riesce a provvedere per i suoi cittadini. Quindi, questi poveracci che vanno in giro cercando di barcamenarsi, sono in fondo le prime vittime di tutta questa situazione.

Certo, non meno vittime sono i cittadini che vengono presi di mira. Se si va in una città medio grande, si può veramente notare come oramai specialmente i centri storici siano come abbandonati, sono il regno del bivacco di anime perse che cercano un futuro migliore, ma purtroppo lo cercano nel posto sbagliato.

Non dovrebbe essere dovere di uno Stato civile quello di proteggere i suoi cittadini e anche di proteggere questi poveracci da possibili ritorsioni? Come prete cattolico, devo dire chiaramente che questa non è certamente la vera misericordia.

La vera misericordia, non è far trovare delle persone in situazione di difficoltà ancora peggiore di quella da cui fuggono. Certo, le persone che fuggono da una guerra devono essere accolte ed aiutate, ma non messe nelle condizioni di trovarsi in un luogo che non può offrirgli un futuro migliore.

La vera misericordia è essere onesti su quello che si può fare e quello che non si può fare. Purtroppo, quando la misericordia perde il contatto con la realtà e quindi con la vera giustizia, diviene un concetto pericoloso, un po’ come i concetti di libertà, uguaglianza, fraternità, sbandierati dalla rivoluzione francese ma depurati del loro fondamento nell’umanesimo cristiano.

Il vero problema, è il “cristianesimo” senza Cristo, una vaga religiosità mondana. Il vero problema è non riconoscere che una religione che si nutre di irrealtà diviene prima o poi irrealistica e irrealizzabile.

§§§

