PEZZO GROSSO IMMAGINA: SE NELL’89 CI FOSSE STATO BERGOGLIO E NON GPII…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, troll che ringrazio in modo particolare perché mi obbligano a esercitare alcune virtù cardinali, anzi tutte e quattro, oggi abbiamo un Pezzo Grosso lievemente distopico, ma mica tanto, se andiamo a vedere bene la realtà…ma prima leggiamo e poi chiacchieriamo.

§§§

Caro Tosatti, sul numero di oggi di RadioRomaLibera, la prima emittente di podcast cattolici in Italia, c’ è un articolo di Lorenza Formicola: “Il muro e Fatima”, che ricorda una cosa di estrema, vitale importanza, che voglio condividere con i lettori di Stilum Curiae. L’importanza di un Papa, di quello che fa e che dice, negli avvenimenti della storia, non solo della storia del cristianesimo, ma nella storia della intera civiltà mondiale.

<Dopo il crollo del muro di Berlino, la fine della guerra fredda, l’agonia del partito comunista sovietico, Mikhail Gorbaciov dichiarò: “NULLA DI QUANTO E’ AVVENUTO NELL’EUROPA DELL’EST SAREBBE POTUTO ACCADERE SENZA QUESTO PAPA”>.

Riferendosi evidentemente a san Giovanni Paolo II.

Mi rendo conto perfettamente del mistero dell’intervento divino nella storia, ma la prima cosa che ho pensato leggendo questo pezzo e questa dichiarazione, è stata: “se ci fosse stato Papa Jorge Bergoglio, cosa sarebbe accaduto? Ha sempre dichiarato che è bene abbattere i muri…”.

Non so, probabilmente sarebbe accaduto lo stesso quello che è accaduto, ma la mia fantasia ed immaginazione hanno tentato un altro scenario.

Lo voglio esemplificare con una sola immaginata frase dell’ipotetico papa Bergoglio nel 1989: -<Ci compiacciamo con i nostri fratelli compagni comunisti che son riusciti ad abbattere il muro costruito dagli imperialisti capitalisti occidentali. Ora potranno entrare nel cuore dell’Europa e portare la civiltà fondata sulla democrazia vera originata dal popolo grazie alle rivoluzioni. A portare uguaglianza e il vero spirito della religione cristiana, che è solo nel comunismo. Potranno così finalmente convertire la ricca ed egoista Europa, la cui cultura imperialista e capitalista ha cercato di imporre al mondo intero, sfruttando, speculando e distruggendo la nostra casa comune, Madre Terra. Grazie fratelli comunisti dell’Est! benvenuti!>.

§§§

Fin qui Pezzo Grosso. Ma è proprio solo immaginazione? Se vediamo quello che sta succedendo in un’Europa nata come una confederazione di liberi Stati, e che di giorno in giorno assomiglia sempre di più a una specie di URSS, le cui sorti sono guidate da persone che nessuno ha mai eletto, da una burocrazia elefantiaca e oppressiva, da un pensiero unico spesso irreale, potremmo anche pensare che il contagio ci sia stato, dopo la caduta della “barriera di protezione antifascista” (Questo era il nome ufficiale, Antifa e Sardine…). E se vediamo che la Chiesa, invece di contrastare questa cultura, vi si adegua, e pronuncia le stesse parole dei Poteri, possiamo chiederci: dove è la distonia? Ci stiamo vivendo dentro, caro Pezzo Grosso…

§§§

